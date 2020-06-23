Общество
Газета.RuПутин заявил о резком изменении образа жизни россиян из-за пандемии
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что пандемия коронавируса резко изменила привычный образ жизни граждан страны. Глава государства отметил, что прошедшие в борьбе с болезнью месяцы были непростыми для всех россиян.
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«Другое ощущение времени»: Путин сообщил о резком изменении уклада жизни россиян
Комсомольская правда12:03
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Здоровье
В Молдавии продлили режим ЧП из-за коронавируса
Власти Молдавии продлили режим ЧП в области здравоохранения из-за коронавируса до 15 июля, сообщила во вторник пресс-служба правительства.
РИА Новости 12:14
Общество
Безработным семьям с детьми продлят выплаты на два месяца
Выплаты в размере трех тысяч рублей безработным гражданам с детьми продлят еще на два месяца.
Вечерняя Москва 11:42
Теннис
Лучший теннисист мира Новак Джокович заразился коронавирусом
Лучший теннисист мира Новак Джокович заразился коронавирусом Лидер мирового теннисного рейтинга Новак Джокович сдал положительный тест на коронавирус и сел на двухнедельный карантин.
Коммерсантъ 10:42
Политика
Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения
Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
REGNUM 14:50
Экономика
Россия может расторгнуть налоговое соглашение с Мальтой
Действующее соглашение предполагает возможность снижения налогов в России при условии выплаты на Мальту соответствующих отчислений до 5%. После расторжения документа выплаты будут облагаться налогом от 15% до 20%.
АБН 22:46
Здоровье
Отделение ЭКО возобновило работу в иркутской областной больнице
Иркутская областная клиническая больница возобновила с 23 июня плановый прием пациентов отделения вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО) перинатального центра.
Наш Север 07:32
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM 06:44
Общество
Китай наказал владельца TikTok за уход от ценностей социализма
В сообщении регулятора указывается, что оштрафованные видеосервисы отходят от основных ценностей социализма, ставят под угрозу здоровое воспитание молодежи, а также портят атмосферу в обществе.
Lenta.ru 23:06
Происшествия
Близкие умершей девушки из Гудермеса извинились перед Кадыровым
Кавказский узел 17:03
Происшествия
Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда
Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru 06:32
Экономика
В России могут увеличить пенсии по старости
В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста.
Газета.Ru 14:49
Здоровье
Три человека умерли от коронавируса за сутки в Иркутской области
Утром 24 июня Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области сообщил о смерти еще трех пациентов от COVID-19.
КП - Иркутск 22:55
Политика
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
Здоровье
Минздрав поддержал инициативу «ЕР» по новым льготам для врачей
Инициативы партии «Единая Россия» по приватизации служебного жилья врачей и приоритетному праву на место в детских садах обсудили в преддверии Дня медработника в ходе онлайн-совещания секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака и координатора партпроекта «Здоровое будущее», председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова с министром здравоохранения Михаилом Мурашко.
Брянск.Ньюс 07:27
Шоу-бизнес
51-летняя жена Газманова разделась ради откровенной фотосессии
Супруга музыканта Олега Газманова Марина поделилась с подписчиками кадрами с эротической фотосессии, чем вызвала бурное обсуждение ее фигуры в комментариях.
Политическая Экспертиза 07:23
Политика
Трамп предложил переименовать коронавирус в «Ухань» или «Кунг-флю»
Президент США Дональд Трамп вновь намекнул на ответственность Китая за распространение коронавируса в мире и предложил переименовать COVID-19 в «Ухань» или «Кунг-флю» (flu с англ. — грипп).
Известия 21:42
Общество
В Саратовской области снимут режим самоизоляции для жителей старше 65 лет
Правительство Саратовской области с 27 июня открывает пляжи и фитнес-центры, с 29 июня снимает режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, сообщил во вторник губернатор Валерий Радаев.
РИА Новости 12:30
Кино
Майкл Китон ведет переговоры о возвращении к роли Бэтмена
Издание The Wrap сообщает, что студия Warner Bros. ведет переговоры с Майклом Китоном о возвращении к роли Бэтмена.
Культуромания 06:23
Экономика
Ювелирные сети сокращают число магазинов
Ювелирные сети сокращают число магазинов Падение спроса на ювелирные изделия на фоне кризиса, ограничений из-за COVID-19 и уменьшения доходов вынуждает игроков сокращать присутствие в рознице.
Коммерсантъ 21 июня в 17:59
Космос
Раскрыты способности нового российского космического корабля «Орел»
Разрабатываемый в России новый космический корабль «Орел» сможет совершать аварийную посадку на воду, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 вчера в 15:56
Футбол
Главный тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку
РЕН ТВ 21 июня в 10:50
Политика
Twitter пометил сообщение Трампа как «угрозу насилием»
Twitter поместил рядом с твитом президента США Дональда Трампа об "автономных зонах" протестующих предупреждение, что его содержание содержит угрозы людям.
РИА Новости 16:19
Шоу-бизнес
Внешность 55-летней актрисы на фото топлес удивила поклонников
55-летняя знаменитость попозировала в бежевом шерстяном кардигане на голое тело и черных облегающих легинсах.
Lenta.ru 15:30
Происшествия
Бывшего замгубернатора Курганской области просят посадить на 15 лет
Курган, 23 июня 2020, 15:36 — REGNUM В Курганском городском 23 июня гособвинитель потребовал для бывшего заместителя губернатора Зауралья Романа Ванюкова назначить наказание 15 лет лишения свободы и штраф в 26 миллионов рублей.
REGNUM 08:36
Политика
Болтон заявил, что готов дать показания против Трампа
Бывший советник президента США Джон Болтон заявил, что готов под присягой подтвердить свои слова о том, что президент Дональд Трамп просил лидера КНР Си Цзиньпина помочь ему переизбраться.
РИА Новости 22:27
Общество
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет
"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
ТАСС 12:41
Авто
Ford Focus получил гибридную версию
Ford расширил линейку хэтчбеков Focus, добавив новую модификацию с мягкой гибридной силовой установкой, которая теперь доступна для заказа.
SpeedMe вчера в 05:01
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru 11:46