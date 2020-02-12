Политика

РБКРБКПутин сообщил об объемах финансовых резервов России

По словам Путина, накопленные резервы гарантируют запас прочности экономики и финансовой системы страны. Также глава государства отметил, что в прошлом году прирост ВВП России составил 1,3%, а в четвертом квартале его динамика увеличилась до 2,3%.
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Путин: динамика ВВП России увеличилась до 2,3%

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Путин: резервная система гарантирует прочность российской экономики

Экономика сегодня06:24

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РБК07:39

Путин: накопленные резервы гарантируют запас прочности экономики

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Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве

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В Кремле опровергли сообщения о предложении объединиться с Белоруссией

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники написало, что Путин якобы пытался убедить Лукашенко создать «сверхдержаву».
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Путин назвал основную задачу в экономике

Президент России Владимир Путин поручил запустить в стране новый инвестиционный цикл.
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Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

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Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
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Супруга сценариста Валентина Черных рассказала об ошибке, которую допустила во время работы над фильмом "Москва слезам не верит", которому 11 февраля исполнилось 40 лет.
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Политика

Матвиенко поддержала идею пожизненного сенаторства

Рабочая группа по Конституции обсудит идею пожизненного назначения сенаторов Матвиенко добавила, что эта идея обсуждается с 2014 года.
Национальная служба новостей 06:29
Гаджеты

Samsung представил складной смартфон Galaxy Z Flip

Южнокорейская корпорация Samsung представила на презентации в Сан-Франциско новый смартфон со складывающимся экраном.
Piter.tv 04:02
Общество

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Газета.Ru 07:56
Общество

В Забайкалье единоросс и библиотекарь изобразили «Гитлера» на фото

Как сообщает ИА «Чита.ру», фото с подписью «Кто в теме, тот поймёт» опубликовала в Instagram якобы сама Ушакова, но после того, как тема получила широкий общественный резонанс, снимок исчез, а женщина и вовсе заявила: «Это фотошоп».
REGNUM 02:15
Общество

Ученые и журналисты потребовали отмены приговора по «делу Сети»

Российские ученые и научные журналисты считают «дело Сети» (запрещенная в России террористическая организация) «целиком сфабрикованным».
Росбалт 08:45
Общество

Минтруд упростит процедуру получения маткапитала и выплат на детей

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что получить пособие на ребёнка от 3 до 7 лет можно будет по заявлению, материнский капитал предоставят на основании записи о рождении ребёнка в органах ЗАГС.
RT на русском 05:02
Армия и оружие

Эрдоган обвинил Россию и Сирию в гибели мирных жителей в Идлибе

Президент Турции Тайип Эрдоган высказал предположение, что военнослужащие России и Сирии наносят удары в провинции Идлиб по мирным жителям.
Москва 24 05:03
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Столбова объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ксения Столбова объявила о завершении спортивной карьеры, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:05
Политика

Зеленский уволил Богдана с поста главы офиса президента

Следующим указом Зеленский назначил новым главой офиса президента Андрея Ермака, который до этого занимал пост заместителя руководителя офиса и занимался вопросами внешней политики.
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Экономика

Правительство выкупит Сбербанк у ЦБ за триллионы

На конец декабря стоимость 50% плюс одна акция Сбербанка составляла 2,8 трлн рублей.
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Футбол

«Милан» уже определился с новым тренером для команды

La Gazzetta dello Sport сообщает, что "Милан" уже определился с новым главным тренером для команды.
Soccer.ru 06:06
Здоровье

В России вылечили второго пациента с коронавирусом

Пока в России больше не было выявлено случаем заражения коронавирусом.
RuNews24.ru 03:13
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Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

Как сообщается, идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017-2018 годах: их хотели снизить до 22%, а взамен повысить НДС с 18% до 22%.
Газета.Ru вчера в 04:51
Общество

США: У Huawei 10 лет есть тайный доступ к сотовым сетям по всему миру

Власти США обвинили Huawei в тайном доступе к мобильным сетям по всему миру Китайская компания, по оценке американских властей, имела возможность собирать таким образом данные с 2009 г. в сотовых сетях четвертого поколения (4G).
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Армия и оружие

Перестрелка военных США с курдами в Сирии попала на видео

Перестрелка американского конвоя с местными жителями в Сирии попала на видео, опубликованное 12 февраля сирийскими телеканалами.
REGNUM 09:16
Шоу-бизнес

Стас Садальский рассказал, как Тина Канделаки стала звездой

Станислав Садальский прокомментировал слова телеведущей Тины Канделаки о том, что она самостоятельно сделала себя и свою карьеру.
Что происходит вчера в 12:09
Общество

В Португалии арестовали счета богатейшей женщины с гражданством России

Португальский суд арестовал счета богатейшей женщины Африки, уроженки СССР и гражданки России Изабель душ Сантуш.
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Политика

Жаров может уйти из Роскомнадзора в «Газпром-медиа»

На пост руководителя «Газпром-медиа» есть и другие кандидатуры, Жаров – лишь одна из них, предупреждает федеральный чиновник.
Ведомости 07:59
Происшествия

СК проверит видео праздника силовиков в Тюмени с воровскими лозунгами

RT на русском 08:26
Автоспорт

Этап «Формулы-1» в Китае перенесли из-за коронавируса

Известия 07:39
Наука

Разработан новый метод лечения и диагностики меланомы

ToDay News Ufa вчера в 00:42
Политика

Германия и США полвека шпионили за более чем 120 странами

Более полувека ЦРУ с коллегами из ФРГ перехватывали секретные сообщения более чем 120 стран, и помогала им в этом швейцарская компания Crypto AG.
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Общество

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
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Уровень доверия к Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза

В ноябре 2017 г. рейтинг доверия президенту составлял 59%, т. е. за два года он упал на 24 п. п. – почти в 2 раза.
Ведомости 01:18
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