Политика

РБКРБКПутин сообщил об объемах финансовых резервов России

Объем средств Фонда национального благосостояния России превышает $125 млрд, а международные резервы страны составляют $560 млрд. Об этом на совещании по экономическим вопросам рассказал президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.
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Владимир Путин
Запас прочности экономики, финансовой системы страны гарантируют накопленные резервы. Фонд национального благосостояния превышает 125 миллиардов долларов, международные резервы составляют 560 миллиардов долларов.
— Владимир ПутинРИА Новости 06:14

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