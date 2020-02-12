Политика

РБКРБКПутин сообщил об объемах финансовых резервов России

По словам Путина, накопленные резервы гарантируют запас прочности экономики и финансовой системы страны. Также глава государства отметил, что в прошлом году прирост ВВП России составил 1,3%, а в четвертом квартале его динамика увеличилась до 2,3%.
Читать в источнике
Комментировать67

Подробнее о событии

Путин сообщил об объемах финансовых резервов России

РБК07:39

Путин: накопленные резервы гарантируют запас прочности экономики

РИА Новости06:14

Путин рассказал о финансовых резервах России

Lenta.ru06:44

Путин: резервная система гарантирует прочность российской экономики

Экономика сегодня06:24

Путин рассказал о финансовых резервах России

RT на русском06:19

Путин: динамика ВВП России увеличилась до 2,3%

REGNUM06:14

Путин рассказал об объемах финансовых резервов России

Реальное время06:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 09:43, Ашберн
Происшествия

Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве

РИА Новости 06:15
Общество

Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста

Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Lenta.ru вчера в 10:25
Армия и оружие

Кремль ответил на обвинения Эрдогана о нападениях в Сирии

Россия продолжает придерживаться сочинских соглашений с Турцией по ситуации в Сирии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
РБК 07:05
Баскетбол

Пласа покинул пост главного тренера «Зенита»

Испанец Жоан Пласа покинул пост главного тренера баскетбольного клуба "Зенит". Об этом в среду сообщила пресс-служба петербургского клуба.
МК-Спорт 09:18
Политика

В Кремле оценили идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Идеи Киева о поставках воды в Крым на коммерческой основе могут рассматриваться, но этот регион России не может быть объектом каких-то разменов, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:53
Общество

Бодибилдер из Йошкар-Олы написал заявление на Водонаеву

СМИ стало известно, что некий слесарь Евгений Панкратов из Йошкар-Олы написал на скандальную телеведущую Алену Водонаеву заявление из-за обиды на ее слова в соцсетях про маткапитал.
Kazanfirst.ru 01:31
Политика

Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным худшей в своей жизни

Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал саммит лидеров стран «нормандской четверки», на котором были подписаны Минские соглашения, одной из худших ночей в его жизни.
Известия 07:46
Шоу-бизнес

Борющейся с раком актрисе Евгении Симоновой удалили легкое

Отечественной актрисе Евгении Симоновой врачи провели операцию по удалению легкого.
Актуальные Новости вчера в 00:17
Происшествия

В Польше избили говоривших по-русски приезжих

В польском городе Торунь избили приезжих из Украины, России и Белоруссии за то, что они говорили по-русски.
Известия вчера в 08:42
Экономика

Правительство приобретет у ЦБ акции Сбербанка

Планируется, что пакет акций будет приобретен по рыночной цене за счет средств Фонда национального благосостояния.
iReactor вчера в 08:34
Экономика

В России могут снизить страховые взносы

Впервые идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017–2018 годах.
Вести.Ru вчера в 01:19
Политика

Кремль отреагировал на слухи о плане Путина по созданию сверхдержавы

Президент России Владимир Путин не предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединить возглавляемые ими государства, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Lenta.ru 09:20
Кино

Российский прокат возглавили «Хищные птицы»

На вершине списка, что вполне предсказуемо, удалой кинокомикс "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" (Birds of Prey), взявший на старте 243,4 млн рублей.
Российская газета 10 февраля в 06:50
Армия и оружие

Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России

РИА Новости 02:00
Политика

Комитет Думы одобрил право экс-президентов быть сенаторами пожизненно

Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции, которые, в частности, предполагают право бывших президентов России претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации.
RT на русском 09:06
Общество

Польша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока — 2»

Польша запросила у «Газпрома» информацию и документы для проведения расследования в отношении «Северного потока — 2», запрос поступил от Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK).
RT на русском 05:06
Армия и оружие

Военные США в Сирии убили ребенка

После стрельбы американских военных по жителям сирийской деревни Хирбат-Аммо, расположенной недалеко от города Камышлы, погибли два человека, в том числе 10-летний ребенок, сообщил сирийский военный источник.
Взгляд.ру 09:05
Происшествия

В Санкт-Петербурге сожгли авто заводящего «Зенита»

Газета.Ru 04:25
Происшествия

СК проверит видео праздника силовиков в Тюмени с воровскими лозунгами

RT на русском 08:26
Шоу-бизнес

«Скоро треснет»: Маше Распутиной предельно натянули кожу на лице

Поклонники уверены, что исполнительнице уже предельно натянули кожу на лице, которая «скоро треснет».
Актуальные Новости 08:37
Общество

Трех фигурантов «дела Baring Vostok» перевели под домашний арест

Мосгорсуд перевел из СИЗО под домашний арест трех фигурантов «дела Baring Vostok»: Вагана Абгаряна, Ивана Зюзина и Максима Владимирова.
BFM.ru 08:31
Авто

Названы самые угоняемые в России автомобили

Лидером по угонам новых автомобилей в 2019 году стал корейский седан Kia Rio.
Профиль 01:55
Происшествия

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

Газета.Ru вчера в 02:15
Общество

В Шотландии ураган Кьяра вынес на берег скелет загадочного существа

На северо-восточном побережье Шотландии обнаружили скелет неизвестного морского существа. Его вынесло на сушу в результате урагана Кьяра.
Вести.Ru 07:50
Общество

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Lenta.ru вчера в 15:22
Здоровье

Названы продукты, восстанавливающие работу кишечника

РИА Новости 02:57
Происшествия

Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу

Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.
Коммерсантъ вчера в 11:19
Футбол

Мурило допустил возможность игры за сборную России

22-летний бразилец перешел в «Локо» перед началом сезона. На его счету 23 игры во всех турнирах.
Спорт-Экспресс 09:05
Автоспорт

Этап «Формулы-1» в Китае перенесли из-за коронавируса

Известия 07:39
Культура

Шоу телеведущей Ксении Собчак на Первом канале раскритиковали

Новое телевизионное шоу «Док-Ток», которое Ксения Собчак ведет вместе с Александром Гордоном, раскритиковали зрители.
Дни24 вчера в 02:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное