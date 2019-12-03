Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъПутин сообщил об оснащенности ВМФ современным оружием на 68%

Военно-морской флот (ВМФ) России оснащен современным вооружением на 68%, сообщил президент России Владимир Путин во время совещания в Сочи, посвященного государственному оборонному заказу в интересах нужд ВМФ.
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Путин рассказал об оснащении ВМФ

Доля оснащения Военно-морского флота РФ современным вооружением составляет 68%, заявил в ходе военного совещания президент России Владимир Путин. "Доля современного вооружения ВМФ составляет 68%", - сказал Путин. Он добавил, что Россия продолжит развитие ВМФ.
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