Путин сообщил об освобождении России от нефтяной зависимости
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Бюджет и экономика России перестали критически зависеть от колебания цен на нефть, заявил президент Владимир Путин во время выступления в Совете Федерации. Тем не менее глава государства отметил, что углеводороды по-прежнему остаются основным источником денег для России.В источнике
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