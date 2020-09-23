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Lenta.ru
Lenta.ru

Путин заявил об освобождении России от нефтяной зависимости

Президент России Владимир Путин заявил, что России удалось слезть с нефтяной иглы. Бюджет и экономика страны освободились от критической зависимости от колебаний цен на сырье. Об этом он заявил в ходе встречи с членами Совета Федерации, трансляцию которой вел на YouTube-канал «Россия 24».В источнике
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Известия

Основательный доход: как Россия слезает с нефтяной иглы

Известия13:15
ТАСС

Путин: у России уже нет критической зависимости от колебаний цен на нефть

ТАСС08:31
РИА Новости

Путин заявил о снижении доли доходов бюджета от нефти и газа в 2021 году

РИА Новости07:16
Ведомости

Путин сообщил о сокращении зависимости российской экономики от нефти

Ведомости07:10
Московский Комсомолец

Путин заявил, что бюджет России стал независимым от цен на нефть

Московский Комсомолец07:09
Взгляд.ру

Путин заявил об избавлении бюджета от критической зависимости от нефтяных котировок

Взгляд.ру06:45
Lenta.ru

Путин заявил об освобождении России от нефтяной зависимости

Lenta.ru07:52

Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Недобросовестной конкуренцией и даже хамством назвал президент Владимир Путин то, что зарубежные партнеры не стали больше поставлять композитные материалы для крыла нового российского среднемагистрального самолета МС-21.
Российская газета11:25
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Россиянам предписали временную самоизоляцию после прилета из-за рубежа

«До получения результатов лабораторного исследования на СOVID-19 методом ПЦР [вернувшимся из-за рубежа россиянам необходимо] соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)», — говорится в документе, опубликованном в среду на официальном интернет-портале правовой информации.
Известия13:01
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Великобритания начала глушить радары российских С-400 в Крыму

Сообщается, что у границ России в последнее время было замечено порядка тридцати военных самолетов Великобритании, которые, по мнению экспертов, патрулируют территорию с целью выявления уязвимых мест противовоздушной обороны России.
Evo-rus.com10:08
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Захарова заявила об отсутствии «российского следа» в деле Навального

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что никаких доказательств российского участия в ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным «нет и быть не может».
РБК12:25
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США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц

Минфин США ввел санкции против восьми граждан и выходцев из России, а также семи связанных с ними российских и иностранных юрлиц, которые, по мнению американской стороны, причастны к вмешательству в американские выборы и внутренние дела Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
Ведомости10:50
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