Армия и оружие
RT на русскомПутин сообщил об уникальности гиперзвукового оружия России
Российский президент Владимир Путин в интервью RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia заявил, что Россия создала ракетные комплексы, летящие по настильной траектории с гиперзвуковой скоростью. По его словам, Россия создала оружие, которого ни у кого в мире в настоящее время нет.
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Футбол
Сборная России разгромила Кипр и вышла на Евро-2020
После восьми туров сборная России (21 очко) занимает второе место в турнирной таблице группы I. Команда Станислава Черчесова гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы.
Газета.Ru 13:54
Армия и оружие
Трамп готовится ввести «мощные санкции» против Турции
Президент США Дональд Трамп заявил, что вместе с конгрессом готовится ввести "мощные санкции" против Анкары на фоне ее операции в Сирии под названием "Источник мира", передает телеканал "360".
Радио Sputnik 12:55
Гаджеты
Новый сервис NVIDIA позволил запускать компьютерные игры на смартфонах
Для запуска GeForce Now понадобится смартфон на Android 5.0 и новее с объёмом оперативной памяти от 2 ГБ.
Ferra 10:26
Футбол
Мамаев забил за «Ростов» в двустороннем матче с молодежной командой
Новобранец «Ростова» хавбек Павел Мамаев отличился в двустороннем матче с молодежной командой клуба.
Sportbox.RU 13:30
Здоровье
Елена Малышева призвала отказаться от использования туалетной бумаги
Известная телеведущая Елена Малышева призвала соотечественников отказаться от использования туалетной бумаги, объяснив это тем, что ее использование потенциально опасно.
Народные новости 11 октября в 06:26
Армия и оружие
Курды сообщили о бегстве из лагеря в Сирии семей боевиков ИГ
Аргументы и Факты 06:20
Футбол
Дзюба: «Поздравляю всю страну с выходом на Евро»
Поздравляю всю страну с выходом на Евро.
Бомбардир.ру 14:38
Армия и оружие
Американский военный беспилотник во время испытаний сдуло ветром
Испытания проходили на полигоне Юма в штате Аризона. Во время посадки беспилотника его сдуло порывами ветра.
iReactor вчера в 22:23
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Шоу-бизнес
Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак
Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Дни.ру вчера в 05:04
Шоу-бизнес
Дмитрий Песков о Татьяне Навке: «Моя жена хорошеет год от года»
Знаменитая фигуристка Татьяна Навка и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков живут в официальном браке с 2015 года.
Суть событий 03:30
Происшествия
В МВД опровергли информацию о нападении на полицейских в Зеленограде
В МВД опровергли информацию о нападении на сотрудников ГИБДД в Зеленограде.
RT на русском 12:13
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском 05:38
Гаджеты
За пару долларов можно iPhone XS превратить в iPhone 11 Pro
На видео показано, как благодаря специальной наклейке iPhone XS приобретает вид iPhone 11 Pro.
Дни24 04:20
Общество
Итальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости
Российская газета 07:10
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 18
Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии достигло 18 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на японское телевидение.
Газета.Ru 02:18
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости вчера в 08:06
Единоборства
Боксер Усик выиграл первый бой в тяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик выиграл свой первый бой в тяжелом весе. В Чикаго он победил американца Чазза Уизерспуна.
Профиль 05:06
Происшествия
В Киеве на улице застрелили человека
В Киеве в результате стрельбы на улице убит мужчина, проводится спецоперация по задержанию подозреваемых, сообщается на странице в Facebook полиции Киева.
РБК 14:26
Политика
Посла Турции вызвали в МИД Украины из-за визита Поклонской и Бальбека
МИД Украины вызвал к себе посла Турции в Киеве из-за визита в Анкару депутатов Госдумы Натальи Поклонской и Руслана Бальбека.
Газета.Ru 11:18
Политика
Тысячи берлинцев вышли на акцию протеста из-за атаки на синагогу
Несколько тысяч человек приняли участие в шествии в столице Германии в память о жертвах атаки на синагогу в Галле, протестуя против правового экстремизма и расизма.
News.ru 11:05
Армия и оружие
«Здание ходило ходуном, потери перевалили за третий десяток»: Разведчик ДНР рассказал об уничтожении позиции «Правого сектора»* (видео)
Бывший военнослужащий морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, офицер СОБР МВД РФ Алексей Филиппов в интервью для военкора Юрия Котенка рассказал об уничтожении позиции запрещенного в России «Правого сектора»* в 2015 году, когда он был внедрен в ряды ДУК «Правый сектор»* и полк «Азов»* и передавал информацию ополчению Донецкой Народной Республики.
ИА Новороссия 05:00
Политика
Володин призвал законодательно бороться с терроризмом
Днём ранее, как писал News.ru, Володин обсудил аспекты борьбы с терроризмом с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
News.ru вчера в 05:01
Футбол
Сборная России повторила личный рекорд по числу побед подряд
Сборная России повторила личный рекорд по продолжительности победной серии в официальных матчах.
Газета.Ru 14:17
Общество
Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Газета.Ru 10:46
Политика
Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки
Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки.
РБК 03:33