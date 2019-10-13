Армия и оружие
RT на русскомПутин сообщил об уникальности гиперзвукового оружия России
Российский президент Владимир Путин в интервью RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia заявил, что Россия создала ракетные комплексы, летящие по настильной траектории с гиперзвуковой скоростью. По его словам, Россия создала оружие, которого ни у кого в мире в настоящее время нет.
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Здоровье
Врач дал советы, как осенью бороться с болью в суставах
По словам специалиста, восстановить суставы помогут такие вещества, как гидрохлорид коллагена и глюкозамин, которые можно найти в холодце, говядине, желейных конфетах, морепродуктах и красной рыбе, пишут «Аргументы недели».
Волгоградская правда вчера в 04:08
Происшествия
В кафе под Петербургом диджея зарезали из-за музыки
Клиент одного из кафе, расположенного в Кировском районе Ленинградской области, в ночь на 13 октября зарезал диджея.
Газета.Ru 16:17
Происшествия
Пропавшую в Балашихе девятилетнюю девочку нашли
РИА Новости 13:02
Хоккей
Петр Чех виртуозно дебютировал в хоккее, став лучшим игроком матча
Бывший вратарь сборной Чехии, английских футбольных клубов «Арсенал» и «Челси» Петр Чех потрясающе сыграл своей первый матч в хоккее.
ProstoProSport 16:24
Футбол
Дзюба — Черышеву в микст-зоне: «Ты все сказал на футбольном поле, а это моя территория!»
Нападающий сборной России Артем Дзюба в микст-зоне после победы в гостевом матче отборочного турнира Евро-2020 над Кипром (5:0) подшучивал над партнером по команде Денисом Черышевым, когда тот давал интервью.
Спорт-Экспресс 15:18
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском 11:15
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ 09:54
Шоу-бизнес
Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак
Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Дни.ру вчера в 05:04
Футбол
Федун назвал нынешнюю сборную России лучшей на своей памяти
Из всех сборных России нынешняя национальная команда — самая лучшая, заявил РБК владелец «Спартака» Леонид Федун.
РБК 14:16
Шоу-бизнес
Врач-онколог рассказала, что может помочь Заворотнюк
Положение Анастасии Заворотнюк является крайне тяжелым. В этой ситуации к ее лечению уже должны подключиться нейрохирурги.
ТК Звезда вчера в 11:23
Футбол
Головин: вся команда думает о победе на Евро-2020, мы готовы к этому
Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал победу в матче отбора Евро-2020 с Кипром (5:0) и выход в финальную стадию турнира.
Чемпионат 15:40
Армия и оружие
Центр по примирению в Сирии заявил об угрозе гуманитарной катастрофы
Международное сообщество должно оказать поддержку в восстановлении суверенитета Сирии на восточными регионами страны, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
Московский Комсомолец вчера в 15:40
Общество
Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Газета.Ru 10:46
Армия и оружие
Советник Эрдогана не исключил столкновения турецкой армии с сирийской
Ясин Актай, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил, что проводящая военную операцию "Источник мира" на севере Сирии турецкая армия даст отпор сирийской в случае боестолкновения на границе стран.
RT на русском 16:20
Армия и оружие
Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией из-за операции в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не испытывает проблем во взаимоотношениях с Москвой в связи с военной операцией против сирийских курдов.
РБК 14:15
Армия и оружие
Французский лидер созвал Совбез страны по турецкому вопросу
Напомним, 13 октября, в ходе брифинга французский лидер Эммануэль Макрон отмечал, что вторжение Турции на северо-восток Сирии «с одной стороны, создает риск возникновения неприемлемой гуманитарной ситуации, а с другой — помогает ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) восстановить силы в регионе».
Красная весна 15:10
Музыка
Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда»
В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.
Газета.Ru 04:59
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM 08:44
Происшествия
Учебный самолет ВВС Канады разбился в США
Учебно-тренировочный самолет Королевских ВВС Канады CT-144 Tutor потерпел крушение недалеко от города Брукс в штате Джорджия на юго-востоке США, пилот успешно катапультировался, сообщает федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
РИА Новости 15:24
Наука
Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга
MedikForum.ru вчера в 10:06
Гаджеты
Смартфон Redmi K20 Pro стремительно дешевеет
Компания Xiaomi наращивает объемы продаж флагманского смартфона Redmi K20 Pro, снижая на него цены.
Профиль 09:11
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости вчера в 08:13
Футбол
«Шальке» не комментирует разрыв контракта с Тедеско
Представители пресс-службы немецкого футбольного клуба "Шальке" отказались комментировать возможное расторжение контракта с кандидатом на пост главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско.
РИА Новости 11 октября в 08:19
Футбол
Венгрия — Азербайджан 1:0
Единственный мяч на десятой минуте забил защитник хозяев Михай Корхут. В составе гостей весь матч провел нападающий Динамо Рамиль Шейдаев.
Советский спорт 13:50
Космос
Пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» перенесли на 2020 год
Испытательный пуск новой российской тяжелой ракеты "Ангара-А5" с космодрома Плесецк отложили с конца 2019 на 2020 год, сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 11 октября в 20:30
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