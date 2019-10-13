Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомПутин сообщил об уникальности гиперзвукового оружия России

Российский президент Владимир Путин в интервью RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia заявил, что Россия создала ракетные комплексы, летящие по настильной траектории с гиперзвуковой скоростью. По его словам, Россия создала оружие, которого ни у кого в мире в настоящее время нет.
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Путин назвал российское гиперзвуковое оружие уникальным

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Секрет Путина: президент заявил о главной ошибке США и намекнул на новую русскую «пушку»

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Комсомольская правда06:09

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RT на русском10:21

Путин сообщил о продолжении разработок в России передовых вооружений

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Ясин Актай, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил, что проводящая военную операцию "Источник мира" на севере Сирии турецкая армия даст отпор сирийской в случае боестолкновения на границе стран.
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Единственный мяч на десятой минуте забил защитник хозяев Михай Корхут. В составе гостей весь матч провел нападающий Динамо Рамиль Шейдаев.
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Пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» перенесли на 2020 год

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Американский боксер Дэй впал в кому после нокаута

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