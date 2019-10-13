Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомПутин сообщил об уникальности гиперзвукового оружия России

Российский президент Владимир Путин в интервью RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia заявил, что Россия создала ракетные комплексы, летящие по настильной траектории с гиперзвуковой скоростью. По его словам, Россия создала оружие, которого ни у кого в мире в настоящее время нет.
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