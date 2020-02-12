По словам Путина, накопленные резервы гарантируют запас прочности экономики и финансовой системы страны. Также глава государства отметил, что в прошлом году прирост ВВП России составил 1,3%, а в четвертом квартале его динамика увеличилась до 2,3%.

Шоу-бизнес Галкин показал, как Пугачева с детьми встречает его с работы Юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал в своем Instagram видео, на котором запечатлел, как его супруга Алла Пугачева встречает его вместе с детьми вечером в особняке в подмосковной деревне Грязь.

Общество Власти изменят правила компенсации ущерба владельцам недвижимости Речь идет о возмещении убытков при ухудшении качества земель, ограничении прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков и правообладателей объектов, расположенных на этих участках, а также при изменении зон с особым использованием земель.

Политика Киев заявил о наличии четкого плана проведения выборов в Донбассе Новый глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о наличии у Киева четкого плана проведения выборов в Донбассе в 2020 году.

Политика Путин назвал основную задачу экономической повестки Президент России Владимир Путин назвал основной задачей экономической повестки запуск нового инвестиционного цикла и выход на ежегодный прирост инвестиций в 5-7%.

Экономика Песков: Путин и Сечин не обсуждали критерии эффективности госкомпаний Вопрос о критериях оценки эффективности работы руководителей госкомпаний не обсуждался в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и главы «Роснефти» Игоря Сечина.