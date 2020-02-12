Экономика
РБКПутин сообщил об объемах финансовых резервов России
По словам Путина, накопленные резервы гарантируют запас прочности экономики и финансовой системы страны. Также глава государства отметил, что в прошлом году прирост ВВП России составил 1,3%, а в четвертом квартале его динамика увеличилась до 2,3%.
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Запас прочности экономики, финансовой системы страны гарантируют накопленные резервы. Фонд национального благосостояния превышает 125 миллиардов долларов, международные резервы составляют 560 миллиардов долларов.
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