Экономика

РБКРБКПутин сообщил об объемах финансовых резервов России

По словам Путина, накопленные резервы гарантируют запас прочности экономики и финансовой системы страны. Также глава государства отметил, что в прошлом году прирост ВВП России составил 1,3%, а в четвертом квартале его динамика увеличилась до 2,3%.
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Владимир Путин
Запас прочности экономики, финансовой системы страны гарантируют накопленные резервы. Фонд национального благосостояния превышает 125 миллиардов долларов, международные резервы составляют 560 миллиардов долларов.
— Владимир ПутинРИА Новости 06:14

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