Политика

RT на русскомRT на русскомПутин объяснил выбор кандидатуры Мишустина на пост премьера

Российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал о причинах выбора кандидатуры экс-главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.
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с чего всё началось

У Путина было четыре кандидата на пост премьера, но он выбрал пятого - Мишустина

Путин отметил, что это было именно его решение - назвать Мишустина в качестве кандидата на пост председателя российского правительства. По его словам, при выборе будущего главы кабинета министров он руководствовался "личными и деловыми качествами Михаила Владимировича [Мишустина ]".
ТАССвчера в 17:07

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:04

Путин объяснил выбор кандидатуры Мишустина на пост премьер-министра

Известиявчера в 19:18

Путин рассказал, каким по счету кандидатом на пост премьера был Мишустин

Газета.Ruвчера в 17:22

Путин объяснил выбор кандидатуры Мишустина на пост премьера

RT на русскомвчера в 17:57

Путин отказался выбирать премьер-министра из предложенных кандидатов

Lenta.ruвчера в 17:52

Мишустина не было среди предложенных Путину кандидатов в премьеры

Коммерсантъвчера в 18:02

У Путина было четыре кандидата на пост премьера, но он выбрал пятого - Мишустина

ТАССвчера в 17:07
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 05:11, Ашберн
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости вчера в 06:49
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 01:54
Политика

Мишустин уволил замглавы аппарата и двух замминистров

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об освобождении Анатолия Кириенко от должности заместителя главы аппарата, Светлану Петрову — от должности замминистра соцзащиты, Полину Бадасен — от должности заместителя главы Минэкономразвития.
Компания вчера в 10:32
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК вчера в 04:53
Происшествия

На Украине перекрыли дорогу из-за приезда эвакуированных из Китая

Жители украинского поселка Новые Санжары перекрыли дорогу перед приездом группы людей, эвакуированных из Китая, сообщила пресс-служба Управления Нацполиции в Полтавской области.
РИА Новости 04:50
Общество

Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала

Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.
ТАСС 04:50
Политика

Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге

Российский лидер Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ поблагодарил США за предоставленную информацию, которая помогла предотвратить теракт в России в конце 2019 года.
RT на русском 03:57
Технологии

Умер автор функций Ctrl C и Ctrl V

Американский информатик Ларри Теслер, который изобрел набор компьютерных функций «вырезать», «копировать», «вставить», скончался в США в возрасте 74 лет, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 02:45
Происшествия

Момент смертельного ДТП в Твери попал на видео

В Сети появилось видео лобового столкновения автомобилей в Твери, в результате которого погиб человек.
РИА Новости 04:40
Происшествия

Австралийская полиция подтвердила подлинность документов по делу MH17

Известия 04:42
Общество

Владелица Wildberries стала самой богатой женщиной России

Бакальчук, чье нынешнее состояние Forbes оценивает в $1,4 млрд, стала самой богатой женщиной России.
Ведомости 01:34
Общество

Россия пообещала оспорить выплату $50 млрд по делу ЮКОСа

Глава Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы России по делу ЮКОСа, заявил о намерении оспорить решение Апелляционного суда Гааги о выплате бывшим акционерам компании $50 млрд.
Московский Комсомолец 18 февраля в 07:06
Общество

Производство холодильников «Саратов» закроют из-за нерентабельности

Саратовское электроагрегатное производственное объединение "Завод электроагрегатного машиностроения" (СЭПО-ЗЭМ) закрывает производство холодильников "Саратов" из-за нерентабельности, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства промышленности и энергетики региона.
ТАСС 04:14
Общество

Дмитрий Шепелев уходит с Первого канала

Дмитрий Шепелев уходит с Первого канала, где он вёл шоу «На самом деле». Об этом телеведущий сообщил в своём Instagram.
Северная неделя вчера в 02:33
Экономика

Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу

Расходы на пенсионное обеспечение в объеме ВВП снизились с 9 процентов в 2017 году до 7,9 процента в 2019 году.
Вечерняя Казань 02:08
Происшествия

Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек

Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти, говорится в релизе, опубликованном на сайте местной полиции.
РИА Новости 01:27
Экономика

Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимо большим объем неизрасходованных средств бюджета за 2019 год.
РИА Новости 04:42
Происшествия

В Красноярске водитель иномарки сбил журналиста телеканала «Россия»

Как сообщает СУ СК РФ по региону, водитель иномарки, с которым хотел пообщаться журналист, отказался общаться и уехал, сбив корреспондента.
Российская газета 04:00
Происшествия

Еще два россиянина с Diamond Princess заразились коронавирусом

BFM.ru вчера в 23:36
Происшествия

Самолет Су-25 загорелся на аэродроме в Липецке

На аэродроме в Липецке произошло возгорание на борту самолета Су-25. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Газета.Ru 04:55
Общество

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,1%

Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы более чем на 6%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
RT на русском вчера в 07:12
Шоу-бизнес

Сын Кати Семеновой попал в реанимацию с инсультом

Певица родила сына, но из-за обилия концертов не могла уделять ему достаточно времени.
StarHit.ru вчера в 05:00
Общество

Следует поднять уровень приличия, а не пенсии: о жалобах звёзд

REGNUM 04:40
Происшествия

Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане

РИА Новости 01:39
Общество

Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи

Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
Российская газета вчера в 20:04
Здоровье

Учёные прогнозируют эпидемию коронавируса в России

Лукашев отметил, что коронавирус не исчезнет сам собой, поэтому стоит ждать масштабную эпидемию.
Ореанда-Новости вчера в 13:59
Общество

Засыпавшего снегом дорожную камеру тракториста ищет ГИБДД

Вести.Ru 04:57
Биатлон

Норвежский биатлонист рассказал, что в его сборной думают о Логинове

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале рассказал, как его сборная отреагировала на выступление россиянина Александра Логинова на чемпионате мира.
РИА Новости 04:23
Общество

Количество уголовных дел против бизнеса резко выросло

Объявленный властями курс на гуманизацию уголовного преследования предпринимателей обернулся резким ростом количества дел об экономических преступлениях.
Ведомости вчера в 16:52
Здоровье

Названо лекарство против коронавируса

В Китае назвали лекарством против коронавируса противовирусный препарат «Абидол». Об этом говорится в заявлении Миндзрава КНР.
Lenta.ru вчера в 14:17
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