Политика
RT на русскомПутин объяснил выбор кандидатуры Мишустина на пост премьера
Российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал о причинах выбора кандидатуры экс-главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.
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с чего всё началось
Путин отметил, что это было именно его решение - назвать Мишустина в качестве кандидата на пост председателя российского правительства. По его словам, при выборе будущего главы кабинета министров он руководствовался "личными и деловыми качествами Михаила Владимировича [Мишустина ]".ТАССвчера в 17:07
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