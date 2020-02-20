Политика

REGNUMREGNUMПутин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ. Об этом глава российского государства сообщил в интервью ТАСС.
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с чего всё началось

У Путина было четыре кандидата на пост премьера, но он выбрал пятого - Мишустина

Президент России Владимир Путин рассказал, что Михаил Мишустин первоначально не был предложен ему в качестве кандидата на пост премьер-министра.
ТАССвчера в 17:07

Подробнее о событии

Путин рассказал, почему он остановился на кандидатуре Мишустина

Газета.Ru06:01

Мишустина не было среди предложенных Путину кандидатов в премьеры

Коммерсантъвчера в 18:02

Путин объяснил выбор кандидатуры Мишустина на пост премьер-министра

Известиявчера в 19:18

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:04

Путин объяснил выбор кандидатуры Мишустина на пост премьера

RT на русскомвчера в 17:57

Путин отказался выбирать премьер-министра из предложенных кандидатов

Lenta.ruвчера в 17:52

Путин: профпригодность была главным критерием при отборе кандидатов на посты министров

ТАССвчера в 17:10
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Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 09:43, Ашберн
Происшествия

Сотрудники строительной компании избили протестующих москвичей и депутатов

Lenta.ru 09:32
Происшествия

Шестерых россиян задержали в Дании по подозрению в контрабанде кокаина

Правоохранительные органы Дании задержали шестерых россиян по подозрению в контрабанде кокаина.
Комсомольская правда 09:27
Армия и оружие

Турция начала наступление в сирийском Идлибе

Национальная служба новостей 08:00
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.
Известия вчера в 07:05
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл выйдут из королевской семьи 31 марта

Ранее принц Гарри и Меган Маркл достигли договоренности с королевской семьей о прекращении исполнения обязанностей членов династии.
BFM.ru 06:50
Общество

Основательница Wildberries Бакальчук стала богатейшей женщиной России

Коммерсантъ 00:49
Армия и оружие

Российский военный спутник «Меридиан-М» успешно вывели на орбиту

Как отметили в ведомстве, стартовавшая в четверг в 11:24 по московскому времени с испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1а" в установленное время вывела на расчетную орбиту космический аппарат.
Интерфакс 07:19
Армия и оружие

Военный эксперт: Турция не решится на военные действия против армии Сирии

Турецкий лидер не пойдёт на широкомасштабные боевые действия против армии Сирии, поскольку это повлечёт обострение отношений с Россией.
News.ru вчера в 06:04
Общество

Следует поднять уровень приличия, а не пенсии: о жалобах звёзд

Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский призвал деятелей культуры и шоу-бизнеса в России не жаловаться на маленькие пенсии.
REGNUM 04:40
Происшествия

Забившая приемного сына до смерти россиянка села в тюрьму на 18 лет

Вологодский областной суд вынес приговор супругам Юлии и Евгению Блохиным за убийство и истязания шестилетнего приемного сына Степана Кукина.
Lenta.ru 08:06
Фигурное катание

Плющенко посоветовал Медведевой закончить со спортом

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что российской фигуристке Евгении Медведевой пора завершить спортивную карьеру.
Lenta.ru 07:27
Происшествия

Пропавшие в Чечне трое уроженцев Дагестана объявлены в розыск

Газета.Ru 06:50
Происшествия

Вертолет задел линию электропередачи в Ярославской области

ТАСС 08:31
Наука

В борьбе с диабетом поможет плотный завтрак

ToDay News Ufa 04:16
Происшествия

В Красноярске водитель иномарки сбил журналиста телеканала «Россия»

В Красноярске сотрудник телеканала "Россия" Павел Брыкин пострадал при попытке взять интервью.
Российская газета 04:00
Политика

Песков прокомментировал вопрос петербурженки о зарплате Путина

Газета.Ru 07:52
Финансы

Силуанов допустил снижение средней ставки по ипотеке до 8%

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что процентные ставки по ипотеке будут снижены до 8% к концу 2020 года.
ТК Звезда 09:30
Кино

Дженнифер Лоуренс снимется в комедии

Об участии 29-летней актрисы в своём проекте сообщил режиссёр Адам Маккей Дженнифер Лоуренс снимется в новой картине Адама Маккея "Don't Look Up" (ред. - дословный перевод "Не смотри вверх").
Inc-news.ru вчера в 15:10
Политика

Собчак оценила перспективы Шнурова в политике

В декабре 2018-го между Шнуровым и Собчак развернулся стихотворный онлайн-баттл, который продолжался до апреля 2019 года.
Lenta.ru 08:38
Политика

Мишустин освободил Лекарева от должности замминистра труда

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Григория Лекарева от должности замминистра труда РФ по его просьбе, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 06:22
Армия и оружие

Опубликовано видео инцидента с бронемашинами из России и США в Сирии

В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
РИА Новости 08:12
Общество

Власти объяснили закрытие производства холодильников «Саратов»

Саратовское электроагрегатное производственное объединение — Завод электроагрегатного машиностроения (СЭПО-ЗЭМ), выпускающее холодильники "Саратов", решило закрыть это производство, сообщил РИА Новости пресс-секретарь областного Минпромэнерго Владимир Комаров.
РИА Новости 06:39
Здоровье

Министр здравоохранения объявил об укрупнении медучреждений Бийска

Заседание городской Думы проходит 20 февраля в Бийске. Перед депутатами выступил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.
Бийский рабочий вчера в 22:59
Футбол

Экс-вратарь «Зенита» Лодыгин перешел в «Арсенал»

Контракт с 29-летним вратарем рассчитан до окончания текущего сезона. Лодыгин выступал за «Зенит» с 2013 года.
Gazeta.SPb вчера в 00:21
Политика

В МИД прокомментировали решение Гаагского суда по делу ЮКОСа

"Россия продолжит добиваться его отмены в Верховном суде Нидерландов", - сказала официальный представитель МИД РФ.
РИА Новости 09:10
Технологии

Apple может разрешить ставить на iPhone чужие приложения по умолчанию

Звук на $30 млрд: почему музыкальный сервис Spotify вышел на биржу без IPO С момента запуска App Store в 2008 году Apple не разрешала пользователям заменять предустановленные на iPhone и iPad приложения.
Forbes 08:31
Общество

Эллисон: «Мерседес» уверен, что наша система отвечает всем требованиям

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон впервые официально прокомментировал использование немецкой командой новой системы рулевого управления, которая позволяет менять схождение передних колёс.
Чемпионат 08:49
Происшествия

Ещё двое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии

RT на русском вчера в 23:43
Авто

В России стартовала программа аренды автомобилей Hyundai

Как сообщает пресс-служба ГК «Аларм-Моторс», первые 5 автомобилей в рамках программы уже переданы в аренду.
SpeedMe 03:40
Политика

Трамп выбрал главой нацразведки США своего преданного сторонника

Дональд Трамп, президент США, собирается назначить исполняющим обязанности руководителя национальной разведки посла США в Германии Ричарда Гренелла.
Новостной фронт 01:02
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