Политика
REGNUMПутин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра
Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ. Об этом глава российского государства сообщил в интервью ТАСС.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин рассказал, что Михаил Мишустин первоначально не был предложен ему в качестве кандидата на пост премьер-министра.ТАССвчера в 17:07
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Происшествия
Сотрудники строительной компании избили протестующих москвичей и депутатов
Происшествия
Шестерых россиян задержали в Дании по подозрению в контрабанде кокаина
Правоохранительные органы Дании задержали шестерых россиян по подозрению в контрабанде кокаина.
Армия и оружие
Турция начала наступление в сирийском Идлибе
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл выйдут из королевской семьи 31 марта
Ранее принц Гарри и Меган Маркл достигли договоренности с королевской семьей о прекращении исполнения обязанностей членов династии.
Армия и оружие
Российский военный спутник «Меридиан-М» успешно вывели на орбиту
Как отметили в ведомстве, стартовавшая в четверг в 11:24 по московскому времени с испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1а" в установленное время вывела на расчетную орбиту космический аппарат.
Армия и оружие
Военный эксперт: Турция не решится на военные действия против армии Сирии
Турецкий лидер не пойдёт на широкомасштабные боевые действия против армии Сирии, поскольку это повлечёт обострение отношений с Россией.
Общество
Следует поднять уровень приличия, а не пенсии: о жалобах звёзд
Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский призвал деятелей культуры и шоу-бизнеса в России не жаловаться на маленькие пенсии.
Происшествия
Забившая приемного сына до смерти россиянка села в тюрьму на 18 лет
Вологодский областной суд вынес приговор супругам Юлии и Евгению Блохиным за убийство и истязания шестилетнего приемного сына Степана Кукина.
Фигурное катание
Плющенко посоветовал Медведевой закончить со спортом
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что российской фигуристке Евгении Медведевой пора завершить спортивную карьеру.
Наука
В борьбе с диабетом поможет плотный завтрак
Происшествия
В Красноярске водитель иномарки сбил журналиста телеканала «Россия»
В Красноярске сотрудник телеканала "Россия" Павел Брыкин пострадал при попытке взять интервью.
Финансы
Силуанов допустил снижение средней ставки по ипотеке до 8%
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что процентные ставки по ипотеке будут снижены до 8% к концу 2020 года.
Кино
Дженнифер Лоуренс снимется в комедии
Об участии 29-летней актрисы в своём проекте сообщил режиссёр Адам Маккей Дженнифер Лоуренс снимется в новой картине Адама Маккея "Don't Look Up" (ред. - дословный перевод "Не смотри вверх").
Политика
Собчак оценила перспективы Шнурова в политике
В декабре 2018-го между Шнуровым и Собчак развернулся стихотворный онлайн-баттл, который продолжался до апреля 2019 года.
Политика
Мишустин освободил Лекарева от должности замминистра труда
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Григория Лекарева от должности замминистра труда РФ по его просьбе, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Армия и оружие
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами из России и США в Сирии
В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
Общество
Власти объяснили закрытие производства холодильников «Саратов»
Саратовское электроагрегатное производственное объединение — Завод электроагрегатного машиностроения (СЭПО-ЗЭМ), выпускающее холодильники "Саратов", решило закрыть это производство, сообщил РИА Новости пресс-секретарь областного Минпромэнерго Владимир Комаров.
Здоровье
Министр здравоохранения объявил об укрупнении медучреждений Бийска
Заседание городской Думы проходит 20 февраля в Бийске. Перед депутатами выступил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.
Футбол
Экс-вратарь «Зенита» Лодыгин перешел в «Арсенал»
Контракт с 29-летним вратарем рассчитан до окончания текущего сезона. Лодыгин выступал за «Зенит» с 2013 года.
Политика
В МИД прокомментировали решение Гаагского суда по делу ЮКОСа
"Россия продолжит добиваться его отмены в Верховном суде Нидерландов", - сказала официальный представитель МИД РФ.
Технологии
Apple может разрешить ставить на iPhone чужие приложения по умолчанию
Звук на $30 млрд: почему музыкальный сервис Spotify вышел на биржу без IPO С момента запуска App Store в 2008 году Apple не разрешала пользователям заменять предустановленные на iPhone и iPad приложения.
Общество
Эллисон: «Мерседес» уверен, что наша система отвечает всем требованиям
Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон впервые официально прокомментировал использование немецкой командой новой системы рулевого управления, которая позволяет менять схождение передних колёс.
Происшествия
Ещё двое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии
Авто
В России стартовала программа аренды автомобилей Hyundai
Как сообщает пресс-служба ГК «Аларм-Моторс», первые 5 автомобилей в рамках программы уже переданы в аренду.
Политика
Трамп выбрал главой нацразведки США своего преданного сторонника
Дональд Трамп, президент США, собирается назначить исполняющим обязанности руководителя национальной разведки посла США в Германии Ричарда Гренелла.