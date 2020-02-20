Путин отметил, что это было именно его решение - назвать Мишустина в качестве кандидата на пост председателя российского правительства. По его словам, при выборе будущего главы кабинета министров он руководствовался "личными и деловыми качествами Михаила Владимировича [Мишустина ]".

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ. Об этом глава российского государства сообщил в интервью ТАСС.

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

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