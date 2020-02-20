Политика

REGNUMREGNUMПутин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ. Об этом глава российского государства сообщил в интервью ТАСС.
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с чего всё началось

У Путина было четыре кандидата на пост премьера, но он выбрал пятого - Мишустина

Путин отметил, что это было именно его решение - назвать Мишустина в качестве кандидата на пост председателя российского правительства. По его словам, при выборе будущего главы кабинета министров он руководствовался "личными и деловыми качествами Михаила Владимировича [Мишустина ]".
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Путин объяснил выбор кандидатуры Мишустина на пост премьер-министра

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РБК19:16
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К гинекологу сахалинок может записать робот

Специально для записи к специалисту женской консультации Южно-Сахалинска выделена отдельная кнопка — "6". Ранее, чтобы попасть к гинекологу, пациентки могли взять талон через "Госуслуги" или при личном обращении в регистратуру.
Сахалин.Инфо 21:49
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Путин прибыл в Петербург, чтобы почтить память Собчака

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Стали известны причины падения самолёта Ан-2 в Магадане

Как сообщало ИА REGNUM, на борту упавшего 20 февраля в Магадане самолета Ан-2 находилось 14 человек, три из которых — члены экипажа.
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RT на русском 17:27
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Производители электроники попросили преференций при госзакупках

Отечественные производители высокотехнологичной продукции попросили правительство ввести при закупках госорганами 15-процентные ценовые преференции на все виды товаров и услуг, говорится в письме Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) вице-премьеру Юрию Борисову, копия есть у РБК.
Коммерсантъ 22:31
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СП заявила, что изменения пенсионной системы не позволили достичь достойного уровня жизни

Рост числа получателей федеральной социальной доплаты к пенсии на 15% в 2019 году свидетельствует о том, что изменения в пенсионной системе не позволили достичь достойного уровня жизни для этой категории граждан.
ТАСС 16:22
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Компания VIA может составить конкуренцию Intel и AMD

Компания VIA может составить конкуренцию Intel и AMD на рынке процессоров, выпустив x86-совместимых процессоров.
UfaTime.ru вчера в 15:01
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Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу

Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.
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Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
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Уайлдер и Фьюри поспорили о кокаине и подрались на дуэли взглядов

Тяжеловесы Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри встретились на дуэли взглядов перед боем-реваншем в Лас-Вегасе.
РЕН ТВ 21:12
Общество

Самолёт для эвакуации украинцев из Ухани вылетел из Киева

Самолёт авиакомпании SkyUp в ночь на среду, 19 февраля, вылетел из Киева для эвакуации украинцев из китайской Ухани, где зафиксирована вспышка коронавируса.
RT на русском 01:43
Общество

В Совфеде ответили Якубовичу на жалобы о пенсии

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При стрельбе в Германии погибли восемь человек

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RT на русском 04:59
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В США убили 20-летнего рэпера Pop Smoke

По информации портала TMZ, 19 февраля не стало 20-летнего американского рэпера Pop Smoke.
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Здоровье

Число новых случаев коронавируса в Хубэе достигло минимума с 25 января

За последние сутки в провинции Хубэй зафиксировано 349 новых случаев заражения коронавирусом.
РБК 19:25
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Биатлонист Шипулин - боксеру Валуеву: В лучшие годы я зарабатывал на лыжне по 15 млн рублей в год

Сын пришел на работу, увидел, что папа сидит за столом, за компьютером, папа работает.
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Сын Кати Семеновой попал в реанимацию с инсультом

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За последние десять лет зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза

За последние 10 лет зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном.
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Армия и оружие

Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии

В Сети появилось снятое в Сирии видео, на котором запечатлен инцидент между российскими и американскими военными, запись была выложена в среду в YouTube.
РИА Новости 20:36
Армия и оружие

Украинские военные оставили один наблюдательный пункт в Донбассе

Боевики ВСУ под напором «противника» оставили один из наблюдательных пунктов в Донбассе, заявили 19 февраля в пресс-службе министерства обороны Украины.
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Пермский театр оперы и балета предложил режиссёру Константину Богомолову поставить оперу Ж. Бизе «Кармен».
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Энергетика

Нефть поднялась выше $58 за баррель

По данным на 06:11 мск 19 февраля, апрельские фьючерсы Brent достигли уровня $58,22 за баррель, что выше уровня закрытия сессии 18 февраля на 0,8%.
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Олимпийская чемпионка Сотникова перенесла операцию

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Экономика

В Думу внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Государственную думу.
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Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера

Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
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Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.
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Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
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Названа польза средиземноморской диеты для пожилых людей

Оказалось, что если придерживаться этого рациона питания в течение года, то в организме существенно повышается количество кишечных бактерий, которые связаны с естественным старением, а также бактерий, снижающих воспалительные процессы у пожилых людей.
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