Политика
REGNUMПутин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра
Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ. Об этом глава российского государства сообщил в интервью ТАСС.
Читать в источнике
Оценить587
с чего всё началось
Путин отметил, что это было именно его решение - назвать Мишустина в качестве кандидата на пост председателя российского правительства. По его словам, при выборе будущего главы кабинета министров он руководствовался "личными и деловыми качествами Михаила Владимировича [Мишустина ]".ТАСС17:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 23:10, Ашберн
Технологии
К гинекологу сахалинок может записать робот
Специально для записи к специалисту женской консультации Южно-Сахалинска выделена отдельная кнопка — "6". Ранее, чтобы попасть к гинекологу, пациентки могли взять талон через "Госуслуги" или при личном обращении в регистратуру.
Происшествия
Стали известны причины падения самолёта Ан-2 в Магадане
Как сообщало ИА REGNUM, на борту упавшего 20 февраля в Магадане самолета Ан-2 находилось 14 человек, три из которых — члены экипажа.
Политика
Путин рассказал об обсуждении с Медведевым отставки его правительства
Российский президент Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что заранее обсуждал с бывшим премьер-министром Дмитрием Медведевым отставку его правительства.
Общество
Производители электроники попросили преференций при госзакупках
Отечественные производители высокотехнологичной продукции попросили правительство ввести при закупках госорганами 15-процентные ценовые преференции на все виды товаров и услуг, говорится в письме Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) вице-премьеру Юрию Борисову, копия есть у РБК.
Экономика
СП заявила, что изменения пенсионной системы не позволили достичь достойного уровня жизни
Рост числа получателей федеральной социальной доплаты к пенсии на 15% в 2019 году свидетельствует о том, что изменения в пенсионной системе не позволили достичь достойного уровня жизни для этой категории граждан.
Гаджеты
Компания VIA может составить конкуренцию Intel и AMD
Компания VIA может составить конкуренцию Intel и AMD на рынке процессоров, выпустив x86-совместимых процессоров.
Космос
Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу
Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Единоборства
Уайлдер и Фьюри поспорили о кокаине и подрались на дуэли взглядов
Тяжеловесы Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри встретились на дуэли взглядов перед боем-реваншем в Лас-Вегасе.
Общество
Самолёт для эвакуации украинцев из Ухани вылетел из Киева
Самолёт авиакомпании SkyUp в ночь на среду, 19 февраля, вылетел из Киева для эвакуации украинцев из китайской Ухани, где зафиксирована вспышка коронавируса.
Общество
В Совфеде ответили Якубовичу на жалобы о пенсии
Политика
Песков прокомментировал отставку Суркова
Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию.
Происшествия
В США убили 20-летнего рэпера Pop Smoke
По информации портала TMZ, 19 февраля не стало 20-летнего американского рэпера Pop Smoke.
Здоровье
Число новых случаев коронавируса в Хубэе достигло минимума с 25 января
За последние сутки в провинции Хубэй зафиксировано 349 новых случаев заражения коронавирусом.
Биатлон
Биатлонист Шипулин - боксеру Валуеву: В лучшие годы я зарабатывал на лыжне по 15 млн рублей в год
Сын пришел на работу, увидел, что папа сидит за столом, за компьютером, папа работает.
Шоу-бизнес
Сын Кати Семеновой попал в реанимацию с инсультом
Экономика
За последние десять лет зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза
За последние 10 лет зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном.
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии
В Сети появилось снятое в Сирии видео, на котором запечатлен инцидент между российскими и американскими военными, запись была выложена в среду в YouTube.
Армия и оружие
Украинские военные оставили один наблюдательный пункт в Донбассе
Боевики ВСУ под напором «противника» оставили один из наблюдательных пунктов в Донбассе, заявили 19 февраля в пресс-службе министерства обороны Украины.
Театры
Константин Богомолов поставит «Кармен» в Пермском театре
Пермский театр оперы и балета предложил режиссёру Константину Богомолову поставить оперу Ж. Бизе «Кармен».
Энергетика
Нефть поднялась выше $58 за баррель
По данным на 06:11 мск 19 февраля, апрельские фьючерсы Brent достигли уровня $58,22 за баррель, что выше уровня закрытия сессии 18 февраля на 0,8%.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Сотникова перенесла операцию
Экономика
В Думу внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Государственную думу.
Спорт
Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера
Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Политика
Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила сына Джигану
Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
Наука
Названа польза средиземноморской диеты для пожилых людей
Оказалось, что если придерживаться этого рациона питания в течение года, то в организме существенно повышается количество кишечных бактерий, которые связаны с естественным старением, а также бактерий, снижающих воспалительные процессы у пожилых людей.