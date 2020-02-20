Политика
REGNUMПутин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра
Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ. Об этом глава российского государства сообщил в интервью ТАСС.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин рассказал, что Михаил Мишустин первоначально не был предложен ему в качестве кандидата на пост премьер-министра.ТАССвчера в 17:07
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