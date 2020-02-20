Политика

REGNUMREGNUMПутин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ. Об этом глава российского государства сообщил в интервью ТАСС.
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с чего всё началось

У Путина было четыре кандидата на пост премьера, но он выбрал пятого - Мишустина

Президент России Владимир Путин рассказал, что Михаил Мишустин первоначально не был предложен ему в качестве кандидата на пост премьер-министра.
ТАССвчера в 17:07

Подробнее о событии

Путин рассказал, почему он остановился на кандидатуре Мишустина

Газета.Ru06:01

Путин отказался выбирать премьер-министра из предложенных кандидатов

Lenta.ruвчера в 17:52

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:04

Мишустина не было среди предложенных Путину кандидатов в премьеры

Коммерсантъвчера в 18:02

Путин объяснил выбор кандидатуры Мишустина на пост премьера

RT на русскомвчера в 17:57

Решение Путина верное: Мишустин не обманул ожиданий

REGNUM06:08

У Путина было четыре кандидата на пост премьера, но он выбрал пятого - Мишустина

ТАССвчера в 17:07
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Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 06:45, Ашберн
Политика

Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»

Интерфакс 05:20
Происшествия

Еще два россиянина с Diamond Princess заразились коронавирусом

BFM.ru вчера в 23:36
Политика

В Кремле изучают информацию о росте числа уголовных дел против бизнеса

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о росте числа уголовных дел в отношении представителей бизнеса, заявил, что в Кремле обратили внимание на эту информацию.
РЕН ТВ 06:01
Экономика

В ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту

В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».
Невские Новости вчера в 11:11
Культура

Связанный с Михалковым фонд получил субсидии от Минкультуры

Минкульт выделил Российскому фонду кино, одним из учредителей которого является Никита Михалков, субсидии в размере 2,8 млрд рублей.
Piter.tv 05:09
Общество

Дочь Спилберга решила стать порнозвездой

Дочь кинорежиссера Стивена Спилберга Микаэла рассказала о начале карьеры в порноиндустрии в жанре соло.
Lenta.ru вчера в 15:18
Происшествия

Пострадавшим от дедовщины в Забайкалье «пробивали лося»

REGNUM 01:38
Общество

ГБР Украины обещает наказать всех виновных в гибели людей на Майдане

Обещание сделать все возможное для привлечения всех виновных в гибели людей на Майдане в 2013–2014 годах дала директор Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Ирина Венедиктова, 20 февраля сообщает пресс-служба ГБР.
Красная весна 03:50
Общество

Власти объяснили закрытие производства холодильников «Саратов»

Саратовское электроагрегатное производственное объединение "Завод электроагрегатного машиностроения" (СЭПО-ЗЭМ), выпускающее холодильники "Саратов", решило закрыть это производство, сообщил РИА Новости пресс-секретарь областного Минпромэнерго Владимир Комаров.
РИА Новости 06:39
Авто

Hyundai и Kia разработали «умную» систему переключения передач

SpeedMe 06:06
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 01:54
Общество

Владелица Wildberries стала самой богатой женщиной России

Бакальчук, чье нынешнее состояние Forbes оценивает в $1,4 млрд, стала самой богатой женщиной России.
Ведомости 01:34
Политика

Песков ответил на вопрос о низких доходах в России

Одна женщина обратилась к главе государства с вопросом о том, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц, Путин в ответ заметил: "Думаю, что очень трудно".
РИА Новости 06:29
Общество

Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами сел в Харькове

Ранее стало известно, что самолет Боинг 737-73V компании SkyUp с эвакуированными из Китая, покружив над несколькими городами Украины, утром в четверг приземлился в киевском аэропорту "Борисполь" на дозаправку, после чего отправился в международный аэропорт Харькова.
Интерфакс 05:32
Шоу-бизнес

Жена перенесшего инсульт Диброва рассказала о его состоянии

Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полины, попавшего в больницу после потери сознания, рассказала о его состоянии.
Культуромания 00:50
Происшествия

Раскрыты мотивы расстрелявшего в немецком баре людей преступника

Расстрелявший людей в немецком баре города Ханау руководствовался правоэкстремистскими мотивами. Эту информацию раскрыл таблоид Bild.
Lenta.ru 02:51
Политика

МИД Турции сообщил о возможной встрече Путина и Эрдогана

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут провести встречу по поводу ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Труд 04:45
Происшествия

В Австралии подтвердили утечку секретных данных по делу MH17

Газета.Ru 05:11
Общество

ВЦИОМ рассказал, с чем россияне связывают патриотизм

Большинство россиян связывают с понятием "патриотизм" любовь к своей стране (85%) и неподкупность (80%), об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
РИА Новости 05:11
Общество

Засыпавшего снегом дорожную камеру тракториста ищет ГИБДД

Вести.Ru 04:57
Происшествия

Штурмовик Су-25 загорелся при взлете в Липецке

Интерфакс 04:45
Армия и оружие

Украинские военные оставили опорный пункт в Донбассе

Городовой 00:19
Политика

Россия обжалует решение суда в Гааге по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги во вторник обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, Минюст РФ заявил, что в порядке кассации оспорит вердикт в Верховном суде Нидерландов.
РИА Новости 04:13
Футбол

Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА

Соперниками сборной России на групповом турнире стали сборная Бельгии (первое место рейтинга ФИФА; 1765 очков), а также команды Дании (16-е место; 1598 очков) и Финляндии (58-е; 1386).
ТАСС Спорт 04:07
Футбол

«Севилья» продала Карришу в клуб из Уханя

Защитник «Севильи» Даниэл Карришу продолжит карьеру в Китае.31-летний португалец перешел в "Вухан Залл".
Soccer.ru 05:07
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала, как выглядит после четвертых родов

Молодая мама показала, как выглядит после родов и опубликовала своё изображение в полный рост, когда смогла встать с больничной койки.
Uznayvse.ru 03:57
Происшествия

Пассажир снял на видео жесткую посадку Ан-2 в Магадане

Во время жесткой посадки у самолета оказались разрушены фюзеляж и плоскости крыльев.
Вести.Ru 06:07
Политика

«Постный ужин» в Брюсселе может вылиться для Литвы в несытные годы

Президент Литвы Гитанас Науседа в Брюсселе провел двустороннюю встречу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которой обсудил бюджет Европейского союза на 2021–2027 года.
BaltNews.lt 18 февраля в 02:05
Общество

Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала

Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.
ТАСС 04:50
Политика

В Кремле прокомментировали невыдачу виз США российским дипломатам

Москва обеспокоена ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам, работающим в ООН, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:17
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