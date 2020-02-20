Президент России Владимир Путин рассказал, что Михаил Мишустин первоначально не был предложен ему в качестве кандидата на пост премьер-министра.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ. Об этом глава российского государства сообщил в интервью ТАСС.

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

Экономика В ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».

Общество Дочь Спилберга решила стать порнозвездой Дочь кинорежиссера Стивена Спилберга Микаэла рассказала о начале карьеры в порноиндустрии в жанре соло.

Общество ГБР Украины обещает наказать всех виновных в гибели людей на Майдане Обещание сделать все возможное для привлечения всех виновных в гибели людей на Майдане в 2013–2014 годах дала директор Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Ирина Венедиктова, 20 февраля сообщает пресс-служба ГБР.

Общество Власти объяснили закрытие производства холодильников «Саратов» Саратовское электроагрегатное производственное объединение "Завод электроагрегатного машиностроения" (СЭПО-ЗЭМ), выпускающее холодильники "Саратов", решило закрыть это производство, сообщил РИА Новости пресс-секретарь областного Минпромэнерго Владимир Комаров.

Политика Песков ответил на вопрос о низких доходах в России Одна женщина обратилась к главе государства с вопросом о том, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц, Путин в ответ заметил: "Думаю, что очень трудно".

Общество Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами сел в Харькове Ранее стало известно, что самолет Боинг 737-73V компании SkyUp с эвакуированными из Китая, покружив над несколькими городами Украины, утром в четверг приземлился в киевском аэропорту "Борисполь" на дозаправку, после чего отправился в международный аэропорт Харькова.

Политика МИД Турции сообщил о возможной встрече Путина и Эрдогана Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут провести встречу по поводу ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Общество ВЦИОМ рассказал, с чем россияне связывают патриотизм Большинство россиян связывают с понятием "патриотизм" любовь к своей стране (85%) и неподкупность (80%), об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Политика Россия обжалует решение суда в Гааге по делу ЮКОСа Апелляционный суд Гааги во вторник обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, Минюст РФ заявил, что в порядке кассации оспорит вердикт в Верховном суде Нидерландов.

Футбол Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА Соперниками сборной России на групповом турнире стали сборная Бельгии (первое место рейтинга ФИФА; 1765 очков), а также команды Дании (16-е место; 1598 очков) и Финляндии (58-е; 1386).