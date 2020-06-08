Политика

REGNUMREGNUMПутин: сострадание и милосердие помогли России выдержать испытание

Москва, 8 июня 2020, 14:49 — REGNUM Жители России выдержала испытание коронавирусом, потому что придерживались нравственных норм: сострадания, взаимопомощи и милосердия. Об этом 8 июня заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с социальными работниками и представителями НКО.
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Путин назвал особенность социальных поправок к Конституции

Lenta.ru08:16

Путин назвал причину преодоления Россией испытания коронавирусом

Российская газета07:44

Путин рассказал о помогших пройти испытания принципах России

Известия07:15

Путин заявил, что Россия выдержала испытание коронавирусом

Газета.Ru07:36

Путин объяснил закономерность поправок к Конституции на примере пандемии коронавируса

Московский Комсомолец08:23

Путин рассказал, чему уделили особое внимание при обсуждении поправок

РИА Новости07:39

Путин: изменения в конституцию рассчитаны на годы вперед для защиты нуждающихся в помощи

ТАСС07:50
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Общество

Портал сообщил о видевших военные самолеты в небе в день крушения MH17

РБК 02:24
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Политика

Песков объяснил отсутствие на сайте поправки о президентском сроке

Москва, 8 июня 2020, 13:52 — REGNUM Первоначальное отсутствие поправки о президентских сроках на официальном сайте о голосовании по поправкам к Конституции РФ может быть связано с техническим сбоем.
REGNUM 06:52
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Общество

В Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции и пропуска

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник подписал указ об отмене с 9 июня режима самоизоляции, пропускного режима, а также о снятии большинства ограничений в столице в три этапа: с 9, 16 и 23 июня.
Интерфакс 07:22
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Общество

Онищенко напомнил о вреде антисептиков

Геннадий Онищенко рассказал о вреде дезинфектантов и посоветовал читать инструкцию.
Московский Комсомолец в Марий Эл 01:55
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Общество

Мишустин поручил подготовить варианты возобновления полетов за рубеж

Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно, отмечал источник.
ТАСС 03:32
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Шоу-бизнес

Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
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Происшествия

Житель Сахалина погиб при нападении медведя

Первой жертвой нападения медведя в этот летний сезон на Сахалине в понедельник стал геодезист, работавший в Смирныховском районе, сообщили РИА Новости в администрации муниципального образования.
РИА Новости 08:09
Общество

Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования

Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков.
URA.Ru вчера в 10:20
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 07:58
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Наука

Описаны опыты по скрещиванию людей и животных

Evo-rus.com 08:52
Авто

Появились изображения нового Toyota Land Cruiser 200

Отмечается, что фотографии нового Toyota Land Cruiser 200 были сделаны в одном из японских портов.
Тарантас Ньюс 08:13
Путешествия

Возобновление внутреннего туризма планируется с 1 июля

Зампред правительства Дмитрий Чернышенко сообщил, что возобновить туристические поездки между регионами планируется с 1 июля.
Коммерсантъ 04:33
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Общество

Новое общественное пространство откроют в центре Петербурга

DP.RU 08:01
Армия и оружие

Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

РИА Новости 05:40
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Политика

Захарова получила высший дипломатический ранг посла

Президент Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД России Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла — это высший дипломатический ранг.
Коммерсантъ 07:15
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Политика

Путин осведомлен о снятии передачи Михалкова с эфира «России 24»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о ситуации со снятием передачи Никиты Михалкова "Бесогон" с эфира "России 24", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02
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Общество

В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев

Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США.
Известия вчера в 17:53
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Общество

BP объявила о сокращении 10 тыс. сотрудников

Сокращение 10 тысяч сотрудников британской нефтедобывающей компании BP по всему миру вызвано последствиями пандемии коронавируса, заявил исполнительный директор корпорации Бернард Луни 8 июня, сообщает Reuters.
ИА Красная Весна 08:57
Экономика

Российские банки оказались под угрозой из-за климата

Изменения климата могут стать источником угрозы для банков, ухудшить их финансовые результаты и увеличить сопутствующие расходы.
Lenta.ru 09:19
Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США в финале «Брата 2»

Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» никак не связан с титрами фильма «Брат 2», которые не транслировались.
Lenta.ru 05:08
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Энергетика

«Газпром» не изменит стоимость газа для Белоруссии

"Газпром" не намерен менять стоимость газа для Белоруссии на 2020 год.
Вести.Ru 07:03
Политика

Британский парламентарий обвинил Германию в предательстве Европы

Лондон, 8 июня 2020, 09:15 — REGNUM Член парламента Великобритании Даниэл Кавчинский обвинил Германию в предательстве стран Европы из-за «спорной энергетической сделки, заключённой с Москвой» по проекту «Северный поток — 2». Об этом политик заявил в интервью Daily Express.
REGNUM 02:15
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Космос

Астрономы обнаружили потенциально обитаемый «зеркальный двойник» Земли

Дни24 05 июня в 09:12
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Общество

Россиянам разрешили выезжать из страны

Правительство России позволило жителям страны выезжать за рубеж для ухода за больными родственниками, работы, учебы и лечения, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин, открывая заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 08:40
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Фигурное катание

Трусова и Жилина официально перешли в академию Плющенко

Федерация фигурного катания Москвы утвердила переход Александры Трусовой и Вероники Жилиной из Центра спорта и образования «Самбо-70» в академию Евгения Плющенко.
Спорт день за днем вчера в 15:06
Общество

Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов

Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
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Общество

РАНХиГС: потерять работу или часть доходов рискуют 35 млн россиян

Каждый второй работник в России рискует потерять работу или часть доходов из-за пандемии коронавируса.
НТВ 08:08
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Происшествия

Тюменка обвиняется в гибели годовалой дочери на железнодорожных путях

REGNUM 09:14
Армия и оружие

Данилов объяснил, почему российские ПВО не сбивают ракеты Израиля

Дислоцированные в Сирии российские системы ПВО не сбивают израильские ракеты по политическим причинам.
Недвижимость.RU вчера в 18:04
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Происшествия

Стрелявший в Москве из окна мужчина умер в больнице

Следственный комитет России (СКР) сообщил о смерти мужчины, который вечером 7 июня открыл огонь по прохожим из окна.
Коммерсантъ 03:39
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