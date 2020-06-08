Москва, 8 июня 2020, 14:49 — REGNUM Жители России выдержала испытание коронавирусом, потому что придерживались нравственных норм: сострадания, взаимопомощи и милосердия. Об этом 8 июня заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с социальными работниками и представителями НКО.

Политика Песков объяснил отсутствие на сайте поправки о президентском сроке Москва, 8 июня 2020, 13:52 — REGNUM Первоначальное отсутствие поправки о президентских сроках на официальном сайте о голосовании по поправкам к Конституции РФ может быть связано с техническим сбоем. 211

Общество В Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции и пропуска Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник подписал указ об отмене с 9 июня режима самоизоляции, пропускного режима, а также о снятии большинства ограничений в столице в три этапа: с 9, 16 и 23 июня. 1,4K

Общество Онищенко напомнил о вреде антисептиков Геннадий Онищенко рассказал о вреде дезинфектантов и посоветовал читать инструкцию. 33

Шоу-бизнес Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости. 241

Происшествия Житель Сахалина погиб при нападении медведя Первой жертвой нападения медведя в этот летний сезон на Сахалине в понедельник стал геодезист, работавший в Смирныховском районе, сообщили РИА Новости в администрации муниципального образования.

Общество Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков. 94

Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 21

Авто Появились изображения нового Toyota Land Cruiser 200 Отмечается, что фотографии нового Toyota Land Cruiser 200 были сделаны в одном из японских портов.

Путешествия Возобновление внутреннего туризма планируется с 1 июля Зампред правительства Дмитрий Чернышенко сообщил, что возобновить туристические поездки между регионами планируется с 1 июля. 51

Политика Захарова получила высший дипломатический ранг посла Президент Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД России Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла — это высший дипломатический ранг. 377

Общество BP объявила о сокращении 10 тыс. сотрудников Сокращение 10 тысяч сотрудников британской нефтедобывающей компании BP по всему миру вызвано последствиями пандемии коронавируса, заявил исполнительный директор корпорации Бернард Луни 8 июня, сообщает Reuters.

Экономика Российские банки оказались под угрозой из-за климата Изменения климата могут стать источником угрозы для банков, ухудшить их финансовые результаты и увеличить сопутствующие расходы.

Культура Первый канал объяснил показ протестов в США в финале «Брата 2» Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» никак не связан с титрами фильма «Брат 2», которые не транслировались. 1,4K

Энергетика «Газпром» не изменит стоимость газа для Белоруссии "Газпром" не намерен менять стоимость газа для Белоруссии на 2020 год.

Политика Британский парламентарий обвинил Германию в предательстве Европы Лондон, 8 июня 2020, 09:15 — REGNUM Член парламента Великобритании Даниэл Кавчинский обвинил Германию в предательстве стран Европы из-за «спорной энергетической сделки, заключённой с Москвой» по проекту «Северный поток — 2». Об этом политик заявил в интервью Daily Express. 125

Общество Россиянам разрешили выезжать из страны Правительство России позволило жителям страны выезжать за рубеж для ухода за больными родственниками, работы, учебы и лечения, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин, открывая заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией. 733