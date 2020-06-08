Политика
REGNUMПутин: сострадание и милосердие помогли России выдержать испытание
Москва, 8 июня 2020, 14:49 — REGNUM Жители России выдержала испытание коронавирусом, потому что придерживались нравственных норм: сострадания, взаимопомощи и милосердия. Об этом 8 июня заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с социальными работниками и представителями НКО.
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Путин объяснил закономерность поправок к Конституции на примере пандемии коронавируса
Московский Комсомолец08:23
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Политика
Песков объяснил отсутствие на сайте поправки о президентском сроке
Москва, 8 июня 2020, 13:52 — REGNUM Первоначальное отсутствие поправки о президентских сроках на официальном сайте о голосовании по поправкам к Конституции РФ может быть связано с техническим сбоем.
REGNUM 06:52
Общество
В Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции и пропуска
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник подписал указ об отмене с 9 июня режима самоизоляции, пропускного режима, а также о снятии большинства ограничений в столице в три этапа: с 9, 16 и 23 июня.
Интерфакс 07:22
Общество
Онищенко напомнил о вреде антисептиков
Геннадий Онищенко рассказал о вреде дезинфектантов и посоветовал читать инструкцию.
Московский Комсомолец в Марий Эл 01:55
Общество
Мишустин поручил подготовить варианты возобновления полетов за рубеж
Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно, отмечал источник.
ТАСС 03:32
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
Происшествия
Житель Сахалина погиб при нападении медведя
Первой жертвой нападения медведя в этот летний сезон на Сахалине в понедельник стал геодезист, работавший в Смирныховском районе, сообщили РИА Новости в администрации муниципального образования.
РИА Новости 08:09
Общество
Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования
Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков.
URA.Ru вчера в 10:20
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 07:58
Наука
Описаны опыты по скрещиванию людей и животных
Evo-rus.com 08:52
Авто
Появились изображения нового Toyota Land Cruiser 200
Отмечается, что фотографии нового Toyota Land Cruiser 200 были сделаны в одном из японских портов.
Тарантас Ньюс 08:13
Путешествия
Возобновление внутреннего туризма планируется с 1 июля
Зампред правительства Дмитрий Чернышенко сообщил, что возобновить туристические поездки между регионами планируется с 1 июля.
Коммерсантъ 04:33
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Президент Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД России Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла — это высший дипломатический ранг.
Коммерсантъ 07:15
Политика
Путин осведомлен о снятии передачи Михалкова с эфира «России 24»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о ситуации со снятием передачи Никиты Михалкова "Бесогон" с эфира "России 24", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02
Общество
В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев
Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США.
Известия вчера в 17:53
Общество
BP объявила о сокращении 10 тыс. сотрудников
Сокращение 10 тысяч сотрудников британской нефтедобывающей компании BP по всему миру вызвано последствиями пандемии коронавируса, заявил исполнительный директор корпорации Бернард Луни 8 июня, сообщает Reuters.
ИА Красная Весна 08:57
Экономика
Российские банки оказались под угрозой из-за климата
Изменения климата могут стать источником угрозы для банков, ухудшить их финансовые результаты и увеличить сопутствующие расходы.
Lenta.ru 09:19
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США в финале «Брата 2»
Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» никак не связан с титрами фильма «Брат 2», которые не транслировались.
Lenta.ru 05:08
Энергетика
«Газпром» не изменит стоимость газа для Белоруссии
"Газпром" не намерен менять стоимость газа для Белоруссии на 2020 год.
Вести.Ru 07:03
Политика
Британский парламентарий обвинил Германию в предательстве Европы
Лондон, 8 июня 2020, 09:15 — REGNUM Член парламента Великобритании Даниэл Кавчинский обвинил Германию в предательстве стран Европы из-за «спорной энергетической сделки, заключённой с Москвой» по проекту «Северный поток — 2». Об этом политик заявил в интервью Daily Express.
REGNUM 02:15
Космос
Астрономы обнаружили потенциально обитаемый «зеркальный двойник» Земли
Дни24 05 июня в 09:12
Общество
Россиянам разрешили выезжать из страны
Правительство России позволило жителям страны выезжать за рубеж для ухода за больными родственниками, работы, учебы и лечения, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин, открывая заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 08:40
Фигурное катание
Трусова и Жилина официально перешли в академию Плющенко
Федерация фигурного катания Москвы утвердила переход Александры Трусовой и Вероники Жилиной из Центра спорта и образования «Самбо-70» в академию Евгения Плющенко.
Спорт день за днем вчера в 15:06
Общество
Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов
Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело вчера в 10:02
Общество
РАНХиГС: потерять работу или часть доходов рискуют 35 млн россиян
Каждый второй работник в России рискует потерять работу или часть доходов из-за пандемии коронавируса.
НТВ 08:08
Армия и оружие
Данилов объяснил, почему российские ПВО не сбивают ракеты Израиля
Дислоцированные в Сирии российские системы ПВО не сбивают израильские ракеты по политическим причинам.
Недвижимость.RU вчера в 18:04
Происшествия
Стрелявший в Москве из окна мужчина умер в больнице
Следственный комитет России (СКР) сообщил о смерти мужчины, который вечером 7 июня открыл огонь по прохожим из окна.
Коммерсантъ 03:39