Политика

REGNUMREGNUMПутин: сострадание и милосердие помогли России выдержать испытание

Москва, 8 июня 2020, 14:49 — REGNUM Жители России выдержала испытание коронавирусом, потому что придерживались нравственных норм: сострадания, взаимопомощи и милосердия. Об этом 8 июня заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с социальными работниками и представителями НКО.
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Путин: Россия выдержала испытание коронавирусом

News.ru07:44

Путин назвал причину преодоления Россией испытания коронавирусом

Российская газета07:44

Путин рассказал о помогших пройти испытания принципах России

Известия07:15

Путин: Россия выдержала испытание коронавирусом, так как не отступила от нравственных норм

ТАСС07:35

Путин объяснил, почему России удалось выдержать испытание коронавирусом

Московский Комсомолец07:27

Путин: Сострадание и взаимопомощь помогли РФ выдержать испытание COVID

РЕН ТВ07:27

Путин заявил, что Россия выдержала испытание коронавирусом

Псковская Лента Новостей07:42
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 11:09, Ашберн
Происшествия

Один рабочий погиб при ЧП на строящейся станции метро в Петербурге

ТАСС 09:41
3
Общество

В Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции и пропуска

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник подписал указ об отмене с 9 июня режима самоизоляции, пропускного режима, а также о снятии большинства ограничений в столице в три этапа: с 9, 16 и 23 июня.
Интерфакс 07:22
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Общество

Федеральные учреждения культуры России возобновят работу с 9 июня

Федеральные учреждения культуры, которые находятся в регионах России со снятыми ограничениям, смогут возобновить работу с 9 июня.
Известия 10:32
Кино

Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс похвалили сценарий новой «Матрицы»

В свежем номере Empire Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс похвалили сценарий новой «Матрицы», который и стал главной причиной их возвращения к франшизе.
Игромания.ру 09:49
Общество

В Петербурге назвали районы, где больше всего больных коронавирусом

По количеству людей, находящихся под наблюдением – 7,3 тысячи человек - с большим отрывом лидирует Приморский район, сообщает «Агентство бизнес-новостей».
Newia.ru 10:18
19
Происшествия

Прокуратура ищет пострадавших от мошенничества риэлтора из Челнов

БИЗНЕС Online 10:54
3
Общество

Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов

Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело вчера в 10:02
28
Общество

Сдавать ЕГЭ в этом году планируют более 736 тыс. выпускников

Глава российского правительства Михаил Мишустин 8 июня сообщил, что сдавать ЕГЭ в этом году собираются около 736 тыс. выпускников, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 07:55
3
Здоровье

У 107 постояльцев дома престарелых под Воронежем выявили коронавирус

Коронавирус в Воронежской области подтвердился у 107 постояльцев дома престарелых и у 12 сотрудников.
Известия 10:57
23
Общество

В Петербурге открываются непродовольственные магазины

Gazeta.SPb 02:18
209
Общество

В Петербурге проведут бесплатное тестирование на антитела к COVID-19

«В целях оценки популяционного иммунитета Роспотребнадзор с 15 по 19 июня 2020 года проводит в Санкт-Петербурге бесплатное тестирование жителей города на антитела к COVID-19», — приводит РИА Новости сообщение городского оперативного штаба.
RT на русском 04:28
87
Происшествия

Бойца без правил Дацика осудили за незаконное пересечение границы

REGNUM 10:11
3
Общество

Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии

Президент России Владимир Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии коронавируса.
Известия 06:53
7
Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
3,3K
Общество

В Верховном суде и Мосгорсуде нашли нарушения на миллиарды рублей

Аудиторы Счетной палаты сообщили о выявленных нарушениях в судебном департаменте Верховного суда и Мосгорсуде на сумму свыше 5,2 млрд рублей.
Первое антикоррупционное СМИ 02:59
52
Происшествия

В Петербурге после смертельной аварии с Ferrari возбуждено дело

Следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по факту дорожной аварии, в которой погибла молодая женщина и два человека получили травмы, сообщает пресс-служба управления.
Российская газета 08:35
453
Общество

Стали известны страны, с которыми Россия откроет авиасообщение

Ассоциация туроператоров России назвала восемь стран СНГ, с которыми с 15 июля откроется авиасообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса.
DixiNews 03:13
9
Политика

На Украине заявили о невозможности возврата Донбасса

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала «112» заявила о невозможности возврата Донбасса, передает РИА Новости.
Lenta.ru 00:51
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Экономика

В Петербурге добавят 500 млн рублей на зарплатные кредиты МСП

Санкт-Петербург, 8 июня 2020, 15:02 — REGNUM В Петербурге власти собираются пустить еще 500 млн рублей на зарплатные кредиты субъектам малого и среднего бизнеса.
REGNUM 08:02
Происшествия

Скончался ранивший людей на юго-западе Москвы стрелок

Умер в результате ранения при задержании мужчина, который накануне открыл стрельбу по мирным жителям и полицейскому на юго-западе Москвы.
Газета.Ru 03:47
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Шоу-бизнес

Солистка группы «2Маши» Мария Шейх впервые стала мамой

Мария Шейх стала мамой очаровательной дочурки, только вот ее имя пока держит в секрете.
StarHit.ru 06:35
Здоровье

Минздрав предложил нормы времени посещения врачей

Как сообщила газета «Коммерсант», Минздрав предложил выделить на посещение гематолога и инфекциониста составит 20 минут, онколога — 23 минуты, хирурга и пульмонолога — 26 минут, фтизиатра — 35 минут.
Телеканал 360° вчера в 21:55
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Политика

Захарова получила новый дипломатический ранг

Официальному представителю российского МИДа Марии Захаровой присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.
Газета.Ru 07:14
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Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
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Политика

Кремль прокомментировал передачу Михалкова о чипировании

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, доносил ли режиссер Никита Михалков свою позицию о чипировании до президента.
ФедералПресс 06:42
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Здоровье

Минздрав решил изменить правила медосвидетельствования для водителей

Минздрав России подготовил проект об изменениях в правилах медосвидетельствования для водителей.
Znak.com 05 июня в 15:46
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Культура

В Турции назвали самых популярных за рубежом турецких актеров

Что происходит 06 июня в 12:08
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Здоровье

В Ивановской области за неделю резко выросло число больных пневмонией

Иваново, 8 июня 2020, 12:21 — REGNUM Число тяжёлых случаев и случаев средней тяжести среди пациентов с положительными тестами на коронавирус выросло в Ивановской области.
REGNUM 05:21
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Хоккей

Буре назвал логичным назначение Брагина наставником сборной России

Интерфакс-Спорт 05 июня в 05:01
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Общество

СМИ стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

В материале отмечается, что Скрипали, вероятнее всего, проведут остаток жизни под новыми именами, без какого-либо общения с журналистами, знакомыми и родными.
ТК Звезда вчера в 07:18
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