Москва, 8 июня 2020, 14:49 — REGNUM Жители России выдержала испытание коронавирусом, потому что придерживались нравственных норм: сострадания, взаимопомощи и милосердия. Об этом 8 июня заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с социальными работниками и представителями НКО.

Общество В Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции и пропуска Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник подписал указ об отмене с 9 июня режима самоизоляции, пропускного режима, а также о снятии большинства ограничений в столице в три этапа: с 9, 16 и 23 июня. 2,6K

Общество Федеральные учреждения культуры России возобновят работу с 9 июня Федеральные учреждения культуры, которые находятся в регионах России со снятыми ограничениям, смогут возобновить работу с 9 июня.

Кино Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс похвалили сценарий новой «Матрицы» В свежем номере Empire Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс похвалили сценарий новой «Матрицы», который и стал главной причиной их возвращения к франшизе.

Общество В Петербурге проведут бесплатное тестирование на антитела к COVID-19 «В целях оценки популяционного иммунитета Роспотребнадзор с 15 по 19 июня 2020 года проводит в Санкт-Петербурге бесплатное тестирование жителей города на антитела к COVID-19», — приводит РИА Новости сообщение городского оперативного штаба. 87

Происшествия В Петербурге после смертельной аварии с Ferrari возбуждено дело Следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по факту дорожной аварии, в которой погибла молодая женщина и два человека получили травмы, сообщает пресс-служба управления. 453

Политика На Украине заявили о невозможности возврата Донбасса Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала «112» заявила о невозможности возврата Донбасса, передает РИА Новости. 115

Экономика В Петербурге добавят 500 млн рублей на зарплатные кредиты МСП Санкт-Петербург, 8 июня 2020, 15:02 — REGNUM В Петербурге власти собираются пустить еще 500 млн рублей на зарплатные кредиты субъектам малого и среднего бизнеса.

Происшествия Скончался ранивший людей на юго-западе Москвы стрелок Умер в результате ранения при задержании мужчина, который накануне открыл стрельбу по мирным жителям и полицейскому на юго-западе Москвы. 1,1K

Шоу-бизнес Солистка группы «2Маши» Мария Шейх впервые стала мамой Мария Шейх стала мамой очаровательной дочурки, только вот ее имя пока держит в секрете.

Здоровье Минздрав предложил нормы времени посещения врачей Как сообщила газета «Коммерсант», Минздрав предложил выделить на посещение гематолога и инфекциониста составит 20 минут, онколога — 23 минуты, хирурга и пульмонолога — 26 минут, фтизиатра — 35 минут. 53

Политика Захарова получила новый дипломатический ранг Официальному представителю российского МИДа Марии Захаровой присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. 778

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Политика Кремль прокомментировал передачу Михалкова о чипировании Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, доносил ли режиссер Никита Михалков свою позицию о чипировании до президента. 185