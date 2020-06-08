Политика
REGNUMПутин: сострадание и милосердие помогли России выдержать испытание
Москва, 8 июня 2020, 14:49 — REGNUM Жители России выдержала испытание коронавирусом, потому что придерживались нравственных норм: сострадания, взаимопомощи и милосердия. Об этом 8 июня заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с социальными работниками и представителями НКО.
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Общество
В Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции и пропуска
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник подписал указ об отмене с 9 июня режима самоизоляции, пропускного режима, а также о снятии большинства ограничений в столице в три этапа: с 9, 16 и 23 июня.
Интерфакс 07:22
Общество
Федеральные учреждения культуры России возобновят работу с 9 июня
Федеральные учреждения культуры, которые находятся в регионах России со снятыми ограничениям, смогут возобновить работу с 9 июня.
Известия 10:32
Кино
Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс похвалили сценарий новой «Матрицы»
В свежем номере Empire Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс похвалили сценарий новой «Матрицы», который и стал главной причиной их возвращения к франшизе.
Игромания.ру 09:49
Общество
В Петербурге назвали районы, где больше всего больных коронавирусом
По количеству людей, находящихся под наблюдением – 7,3 тысячи человек - с большим отрывом лидирует Приморский район, сообщает «Агентство бизнес-новостей».
Newia.ru 10:18
Происшествия
Прокуратура ищет пострадавших от мошенничества риэлтора из Челнов
БИЗНЕС Online 10:54
Общество
Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов
Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело вчера в 10:02
Общество
Сдавать ЕГЭ в этом году планируют более 736 тыс. выпускников
Глава российского правительства Михаил Мишустин 8 июня сообщил, что сдавать ЕГЭ в этом году собираются около 736 тыс. выпускников, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 07:55
Здоровье
У 107 постояльцев дома престарелых под Воронежем выявили коронавирус
Коронавирус в Воронежской области подтвердился у 107 постояльцев дома престарелых и у 12 сотрудников.
Известия 10:57
Общество
В Петербурге открываются непродовольственные магазины
Gazeta.SPb 02:18
Общество
В Петербурге проведут бесплатное тестирование на антитела к COVID-19
«В целях оценки популяционного иммунитета Роспотребнадзор с 15 по 19 июня 2020 года проводит в Санкт-Петербурге бесплатное тестирование жителей города на антитела к COVID-19», — приводит РИА Новости сообщение городского оперативного штаба.
RT на русском 04:28
Общество
Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии
Президент России Владимир Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии коронавируса.
Известия 06:53
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
Общество
В Верховном суде и Мосгорсуде нашли нарушения на миллиарды рублей
Аудиторы Счетной палаты сообщили о выявленных нарушениях в судебном департаменте Верховного суда и Мосгорсуде на сумму свыше 5,2 млрд рублей.
Первое антикоррупционное СМИ 02:59
Происшествия
В Петербурге после смертельной аварии с Ferrari возбуждено дело
Следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по факту дорожной аварии, в которой погибла молодая женщина и два человека получили травмы, сообщает пресс-служба управления.
Российская газета 08:35
Общество
Стали известны страны, с которыми Россия откроет авиасообщение
Ассоциация туроператоров России назвала восемь стран СНГ, с которыми с 15 июля откроется авиасообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса.
DixiNews 03:13
Политика
На Украине заявили о невозможности возврата Донбасса
Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала «112» заявила о невозможности возврата Донбасса, передает РИА Новости.
Lenta.ru 00:51
Экономика
В Петербурге добавят 500 млн рублей на зарплатные кредиты МСП
Санкт-Петербург, 8 июня 2020, 15:02 — REGNUM В Петербурге власти собираются пустить еще 500 млн рублей на зарплатные кредиты субъектам малого и среднего бизнеса.
REGNUM 08:02
Происшествия
Скончался ранивший людей на юго-западе Москвы стрелок
Умер в результате ранения при задержании мужчина, который накануне открыл стрельбу по мирным жителям и полицейскому на юго-западе Москвы.
Газета.Ru 03:47
Шоу-бизнес
Солистка группы «2Маши» Мария Шейх впервые стала мамой
Мария Шейх стала мамой очаровательной дочурки, только вот ее имя пока держит в секрете.
StarHit.ru 06:35
Здоровье
Минздрав предложил нормы времени посещения врачей
Как сообщила газета «Коммерсант», Минздрав предложил выделить на посещение гематолога и инфекциониста составит 20 минут, онколога — 23 минуты, хирурга и пульмонолога — 26 минут, фтизиатра — 35 минут.
Телеканал 360° вчера в 21:55
Политика
Захарова получила новый дипломатический ранг
Официальному представителю российского МИДа Марии Захаровой присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.
Газета.Ru 07:14
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Политика
Кремль прокомментировал передачу Михалкова о чипировании
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, доносил ли режиссер Никита Михалков свою позицию о чипировании до президента.
ФедералПресс 06:42
Здоровье
Минздрав решил изменить правила медосвидетельствования для водителей
Минздрав России подготовил проект об изменениях в правилах медосвидетельствования для водителей.
Znak.com 05 июня в 15:46
Культура
В Турции назвали самых популярных за рубежом турецких актеров
Что происходит 06 июня в 12:08
Здоровье
В Ивановской области за неделю резко выросло число больных пневмонией
Иваново, 8 июня 2020, 12:21 — REGNUM Число тяжёлых случаев и случаев средней тяжести среди пациентов с положительными тестами на коронавирус выросло в Ивановской области.
REGNUM 05:21
Хоккей
Буре назвал логичным назначение Брагина наставником сборной России
Интерфакс-Спорт 05 июня в 05:01
Общество
СМИ стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
В материале отмечается, что Скрипали, вероятнее всего, проведут остаток жизни под новыми именами, без какого-либо общения с журналистами, знакомыми и родными.
ТК Звезда вчера в 07:18