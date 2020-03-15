Коронавирус
ТАССПутин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Кремля.
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Общество
В Госдуме оценили идею перевести вузы на дистанционное обучение
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов назвал рекомендацию Министерства науки и высшего образования перевести вузы на дистанционное обучение правильной мерой.
Финансы
«Эксперт РА» не исключает кризиса банковского сектора из-за коронавируса и разрыва сделки ОПЕК+
По словам Сараева, до распространения коронавируса и разрыва сделки ОПЕК+ «Эксперт РА» полагал, что прибыль банковского сектора в 2020 году останется на уровне 2019-го.
Общество
В России три человека заразились коронавирусом внутри страны
Как сообщает Роспотребнадзор, все три случая заражения произошли внутри страны.
Общество
Дерипаска предложил ввести полный карантин в России из-за коронавируса
Миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале заявил, что Россия не готова к эпидемии коронавируса и предложил ввести в стране полный карантин.
Политика
Терешкова сообщила о благодарностях за «сохранение Путина»
Депутат Госдумы Валентина Терешкова сообщила, что получает «огромную почту» с благодарностями за то, что предложила поправку в Конституцию, которая позволит президенту Владимиру Путину избираться на новый срок.
Авто
Назвали время появления бюджетных версий нового Kia Seltos
Происшествия
Студентка ПетрГУ госпитализирована с подозрением на коронавирус
В Республиканскую инфекционную больницу госпитализирована девушка - студентка Петрозаводского государственного университета.
Игры
Создатели Horizon Zero Dawn показали первый скриншот версии для ПК
Разработчики Horizon Zero Dawn добавили скриншот из ПК-версии игры в Steam.
Общество
В России из-за коронавируса вырос спрос на крупы и консервы
Торговые сети и службы доставки продуктов фиксируют рост спроса на макароны, крупы и консервы на фоне новостей о распространении коронавирусной инфекции в России и ослаблении курса рубля.
Футбол
«Ювентус» намерен продлить контракт с Роналду
Туринский «Ювентус» планирует продлить контракт с нападающим Криштиану Роналду, сообщает Tuttosport.
Здоровье
В Коми ввели режим повышенной готовности
В Республике Коми с понедельника, 16 марта начнет действовать режим повышенной готовности.
Общество
Во Львове закроют заведения торговли — мэр
Львов, Украина, 15 марта 2020, 23:35 — REGNUM Большинство торговых и развлекательных учреждений в украинском городе Львов будут закрыты уже с 16 марта.
Политика
Сербия ввела режим ЧС из-за коронавируса
Сербия с 15 марта вводит режим чрезвычайной ситуации в стране из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, объявил сербский президент Александр Вучич.
Авто
В России появится новый автомобильный документ
Здоровье
Вирусолог назвал, для кого коронавирус может быть смертельно опасен
Эпидемиолог назвал группы тех людей, для которых вирусное заболевание COVID-19 особенно опасно для здоровья.
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова снялась в откровенной фотосессии со шпагой
Многие восхищались экстравагантностью снимка. Другие же просто вновь отметили красоту Светланы Ходченковой.
Общество
Пресс-секретарь Яценюка объяснил госпитализацию бывшего премьера
Позднее пресс-секретарь Яценюка Ольга Лапло призвала журналистов не связывать приезд бывшего украинского премьера в клинику с каким-либо заболеванием.
Шоу-бизнес
Волочкова ответила на критику вечеринки с сухим льдом с ее участием
Балерина Анастасия Волочкова отреагировала на критику вечеринки с сухим льдом, в которой она приняла участие.
Космос
SpaceX отменила запуск Falcon 9 с интернет-спутниками
Компания SpaceX не смогла осуществить пуск ракеты Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту 60 спутников.
Политика
Трамп извинился за очереди в аэропортах
Президент США Дональд Трамп извинился за очереди, которые образовались в аэропортах страны из-за «очень кропотливых медицинских осмотров» в связи с распространением коронавируса.
Здоровье
В ВОЗ назвали причины высокой смертности от коронавируса в Италии
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович назвала причины такой статистики, пишет «Царьград».
Здоровье
В Тюменской области выявлен заболевший коронавирусом
Заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских - об итогах оперативного штаба, обстановке в регионе и о мерах профилактики, которые рекомендованы всем жителям.
Хоккей
Бобровский пожертвует 100 тысяч долларов работникам стадиона «Флориды»
Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерз" Сергей Бобровский пожертвует 100 тысяч долларов временным сотрудникам домашней арены клуба.
Происшествия
Минобороны сообщило о случайном выстреле вертолета Ми-8 в Чите
На аэродроме Черемушки в Чите вертолет Ми-8 выстрелил за пределы безопасной зоны.
Общество
Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом
Технологии
Конференция Apple пройдет в новом формате из-за коронавируса
Компания Apple в официальном письме-пресс-релизе Конференции разработчиков Apple (WWDC 2020) не сообщают причину, по которой формат мероприятия был изменён на онлайн-режим.
Общество
В калининградских школах и детсадах ввели свободное посещение
Свободное посещение из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции вводится в школах и детсадах Калининградской области c понедельника, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Энергетика
Глава «Газпром нефти» рассказал о плюсах низких цен на нефть
Дефицит бюджета в 2020 году составит 0,9–1% при учете снижения мировых цен на нефть до нынешнего уровня, говорил министр финансов Антон Силуанов.
Политика
Трамп переманивает из ФРГ ученых, разрабатывающих вакцину от COVID-19
Американский президент Дональд Трамп пытается переманить в США немецких ученых, которые работают над созданием вакцины против коронавируса, сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.