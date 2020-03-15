Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Кремля.

Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

Финансы ФРС США снизила ключевую ставку до 0,25% Федеральная резервная система США (ФРС) снижает с 16 марта ключевую ставку до 0,25% на фоне распространения нового типа коронавируса, говорится в заявлении на официальном сайте службы.

Политика В Сербии ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса Белград, 15 марта 2020, 23:02 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 15 марта вечером заявил, что в Сербии объявлено чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса.

Общество Во Львове закроют заведения торговли — мэр Львов, Украина, 15 марта 2020, 23:35 — REGNUM Большинство торговых и развлекательных учреждений в украинском городе Львов будут закрыты уже с 16 марта.

Финансы Эксперты назвали потери российских банков от цен на нефть и коронавируса «Эксперт РА» считает наиболее вероятным снижение среднегодовой цены на нефть марки Brent до $40–45 за баррель, рост инфляции выше 4%, повышение ключевой ставки на 1–1,5 п.п. до конца 2020 года (сейчас 6%) и замедления российской экономики до околонулевых значений.

Спорт Уилсон и Трамп сыграют в финале Gibraltar Open Английский снукерист Джадд Трамп сыграет в финале рейтингового турнира Gibraltar Open. В полуфинале он оказался сильнее Сяо Годуна из Китая.

Здоровье Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Здоровье Из-за коронавируса Норвегия запретила ряду врачей принимать пациентов Власти Норвегии ввели ограничение на работу ряда медицинских специалистов в связи со вспышкой китайского коронавируса, заявили 15 марта в Управлении здравоохранения скандинавского государства.

Общество В Туле фанаты вывесили баннер, посвященный Валентине Терешковой На сайте ИА "Тульские новости" появилась информация о том, что Во время встречи тульского «Арсенала» и «Рубина» на Центральном стадионе болельщики вывесили баннер в поддержку депутата Госдумы от «Единой России» Валентины Терешковой.

Политика Киев закрыл КПП «Станица Луганская» Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.