Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Кремля.

Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

Происшествия В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.

Общество За сутки коронавирусом в мире заразились почти 11 тысяч человек Всемирная организация здравоохранения сообщила о новых 10 982 случаях заражения новым типом коронавируса во всем мире за последние сутки, 343 человека скончались.

Армия и оружие Источник рассказал, что мешает кораблям НАТО вести разведку близ Крыма Корабли НАТО, приближающиеся к морским границам РФ в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на берегу, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

Энергетика Дюков оценил себестоимость добычи нефти в России в $3–5 за баррель Средняя себестоимость добычи нефти в России составляет $3–5 за баррель, заявил гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков в эфире телеканала «Россия 1». «У нас низкий уровень долга, поэтому у нас есть все основания безболезненно пройти даже очень продолжительный период низких цен», – отметил он.

Происшествия Под Иркутском арестовали обвиняемого в убийстве ребенка По обвинению в убийстве 4-летней девочки, совершенном в 2004 году в Иркутской области, арестован 41-летний мужчина, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.

Шоу-бизнес Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", заразилась коронавирусом нового типа.

Энергетика Мировые цены на нефть упали на 5% Мировые фондовые биржи 9 марта обвалились на 7-8% из-за резкого падения нефтяных цен после провала переговоров ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи сырья.

Общество Два случая с подозрением на коронавирус выявили на Дальнем Востоке 13 марта в адрес управления Роспотребнадзора по Чукотскому АО поступило экстренное извещение о подозрении коронавирусной инфекции у сотрудника АО "Чукотская горно-геологическая компания" рудника "Купол".

Здоровье Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Политика Украинские радикалы обстреляли российское посольство в Киеве По зданию российского посольства в Киеве был сделан выстрел из ракетницы. Данный инцидент имел место во время акции украинских радикалов.