Коронавирус

ТАССТАССПутин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Кремля.
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Путин поручил создать рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

РБК15:29

В России создана рабочая группа Госсовета по борьбе с коронавирусом

Ридус15:06

Путин поручил создать рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

Интерфакс14:33

Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

ТАСС14:44

Путин поставил Собянина во главе рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом

Коммерсантъ14:35

Путин создал рабочую группу по борьбе с коронавирусом

Lenta.ru14:48

Собянин возглавил рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

РИА Новости14:39
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Мировые фондовые биржи 9 марта обвалились на 7-8% из-за резкого падения нефтяных цен после провала переговоров ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи сырья.
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«Шахтер» уступил «Заре» (0:1) в матче 23-го тура чемпионата Украины. Это второе поражение донецкого клуба в сезоне.
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После недели реабилитации Джигана выпустили из наркоклиники Муж Оксаны Самойловой уехал из рехаба.
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