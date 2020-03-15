Коронавирус
ТАССПутин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Кремля.
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Экономика
Российское правительство ищет способы сдержать рост цен на лекарства
Препараты могут подорожать из-за роста курсов доллара и евро.
Наука
В янтаре нашли останки самого маленького в мире динозавра
Кирилл Клейков / Новый Калининград Ученые обнаружили останки самого маленького из известных науке динозавров.
Экономика
В США снизили ключевую ставку почти до нуля
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
Общество
За сутки коронавирусом в мире заразились почти 11 тысяч человек
Всемирная организация здравоохранения сообщила о новых 10 982 случаях заражения новым типом коронавируса во всем мире за последние сутки, 343 человека скончались.
Общество
Уроженку Сахалина Арину Макарову выгнали из шоу «Холостяк»
Уроженку Сахалина выгнали в третьем выпуске из-за неудачного розыгрыша, который она организовала вместе с участницей Лизой Адаменко.
Армия и оружие
Источник рассказал, что мешает кораблям НАТО вести разведку близ Крыма
Корабли НАТО, приближающиеся к морским границам РФ в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на берегу, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
Происшествия
В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому
В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома.
Энергетика
Дюков оценил себестоимость добычи нефти в России в $3–5 за баррель
Средняя себестоимость добычи нефти в России составляет $3–5 за баррель, заявил гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков в эфире телеканала «Россия 1». «У нас низкий уровень долга, поэтому у нас есть все основания безболезненно пройти даже очень продолжительный период низких цен», – отметил он.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 63
Число людей, которые заразились новым коронавирусом SARS-CoV-2 в России, достигло 63.
Происшествия
В Иркутской области четверо детей погибли при пожаре в жилом доме
В результате погибли четверо малолетних детей, сообщает пресс-службе регионального СК РФ.
Общество
Российские торговые сети создают запасы продуктов
Происшествия
Под Иркутском арестовали обвиняемого в убийстве ребенка
По обвинению в убийстве 4-летней девочки, совершенном в 2004 году в Иркутской области, арестован 41-летний мужчина, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
Авто
Эксперт рассказал, когда лучше продавать подержанный автомобиль
Автоэксперт, партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто рассказал, когда лучше продавать подержанную машину.
Политика
Посол США заявил об идее Трампа провести саммит «пятерки» в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп предлагает провести встречу руководителей «ядерной пятерки» на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", заразилась коронавирусом нового типа.
Общество
В Петербурге задержали 10 человек на акции против поправок в Конституцию
Полицейские задержали более десяти активистов, которые вышли на одиночные пикеты против поправок в Конституцию на Сенатскую площадь в Санкт-Петербурге.
Энергетика
Мировые цены на нефть упали на 5%
Мировые фондовые биржи 9 марта обвалились на 7-8% из-за резкого падения нефтяных цен после провала переговоров ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи сырья.
Общество
Два случая с подозрением на коронавирус выявили на Дальнем Востоке
13 марта в адрес управления Роспотребнадзора по Чукотскому АО поступило экстренное извещение о подозрении коронавирусной инфекции у сотрудника АО "Чукотская горно-геологическая компания" рудника "Купол".
Происшествия
Глава СКР просит завести уголовное дело на судью из Новосибирска
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин просит разрешить возбудить уголовное дело в отношении судьи Новосибирского облсуда Инны Петруниной.
Футбол
«Шахтер» потерпел второе поражение в чемпионате Украины
«Шахтер» уступил «Заре» (0:1) в матче 23-го тура чемпионата Украины. Это второе поражение донецкого клуба в сезоне.
Шоу-бизнес
После недели реабилитации Джигана выпустили из наркоклиники
После недели реабилитации Джигана выпустили из наркоклиники Муж Оксаны Самойловой уехал из рехаба.
Фигурное катание
Фигуристка из Ижевска Алина Загитова предстанет в образе Эсмеральды
Алина Загитова предстанет в образе Эсмеральды из мюзикла Notre Dame de Paris* на ледовом шоу Россия, вперед (6+) 29 марта.
Здоровье
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Экономика
Правительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса
«Ведомости» ознакомились с проектом антикризисного плана правительства, который чиновники правительства готовят последние несколько дней.
Культура
Фотофакт: сериал «Легенды завтрашнего дня» получит кроссовер со «Сверхъестественным»
Телеканал готовит к выпуску эпизод сериала «Легенды завтрашнего дня», который будет пересекаться с мистическим хоррором «Сверхъестественное».
Политика
Украинские радикалы обстреляли российское посольство в Киеве
По зданию российского посольства в Киеве был сделан выстрел из ракетницы. Данный инцидент имел место во время акции украинских радикалов.
Технологии
Apple проведёт конференцию для разработчиков в онлайн-формате
«Сложившаяся в мире ситуация потребовала от нас найти новый формат для WWDC 2020, и сегодня мы рады сообщить, что у всех наших разработчиков будет полный доступ к презентациям, встречам и возможностям обучения на нашей конференции», — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента Apple по всемирному маркетингу Фила Шиллера.