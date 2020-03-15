Коронавирус
ТАССПутин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Кремля.
Читать в источнике
Оценить451
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 23:18, Ашберн
Технологии
Выход PlayStation 5 и Xbox Series X могут отложить из-за коронавируса
Аналитики компании DFC Intelligence сообщили о возможном переносе выхода новых приставок от PlayStation и XboX на 2021-й год.
Происшествия
Двух девушек-промоутеров обстреляли в Москве
В московском районе Люблино из пневматического пистолета были обстреляны две девушки-промоутера. Об этом сообщает Telegram-канал "112".
Политика
Трамп переманивает из ФРГ ученых, разрабатывающих вакцину от COVID-19
Американский президент Дональд Трамп пытается переманить в США немецких ученых, которые работают над созданием вакцины против коронавируса, сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.
Общество
Российские торговые сети создают запас продуктов
Общество
Хорошие маневры: найден способ избавить водителей от абсурдных штрафов
Чиновники и общественники нашли способ свести к минимуму количество ошибочных и зачастую абсурдных штрафов с дорожных камер.
Происшествия
Конфликт обернулся для благовещенца 10 годами строгого режима
Между горожанином и мужчиной престарелого возраста произошел словесный конфликт.
Общество
Россия ограничила авиасообщение со странами Евросоюза
«Оперативным штабом принято решение временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с 00:00 16 марта 2020 года по московскому времени с территории Российской Федерации на территорию стран – членов Европейского союза и в обратном направлении», - говорится в сообщении.
Энергетика
Нефть Brent отыграла в цене $1,2
Североморская нефтяная смесь марки Brent отыграла в цене после падения на более 5%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Футбол
Федерация футбола Италии предложит УЕФА перенести Евро-2020
Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гарвина сообщил, что организация намеревается предложить Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенести чемпионат Европы 2020 года из-за эпидемии коронавируса.
Происшествия
В Шелехове автоледи врезалась в дорожный знак и сбила двух школьниц
36-летняя женщина, находящаяся за рулем авто Toyota Corona, врезалась в дорожный знак и сбила двух школьниц, которые шли по тротуару в сторону пешеходного перехода.
Происшествия
Бастрыкин просит возбудить уголовное дело в отношении судьи из Новосибирска
«Рассмотрение представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Новосибирского областного суда Петруниной Инна Николаевны по признакам преступления, предусмотренного статьей 283 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в повестке заседания ВККС, намеченного на 30 марта.
Авто
В России появится новый документ на автомобиль
Общество
В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Шоу-бизнес
Распутина советует есть чеснок по «системе Чингисхана»
Носоглотку нужно всегда промывать, считает Распутина, для этих целей подойдет ее любимая перекись водорода, разбавленная водой.
Экономика
Правительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса
«Ведомости» ознакомились с проектом антикризисного плана правительства, который чиновники правительства готовят последние несколько дней.
Общество
Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире
В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Общество
Посольство России в США прекратило оказывать консульские услуги
Российское посольство в США временно прекратило оказание консульских услуг из-за эпидемии коронавируса.
Музыка
В Германии оценили шансы Little Big на победу в «Евровидении»
Представитель России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2020» группа Little Big может стать его победителем.
Здоровье
В Кемерово подтвердились два случая коронавируса
Политика
СМИ сообщили об огромных очередях на границе Украины и Польши
На украинско-польской границе образовались многокилометровые очереди из-за украинских гастрбайтеров, которые спешат вернуться на родину.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 63
Москва, 15 марта 2020, 16:47 — REGNUM В Российской Федерации число заразившихся коронавирусом COVID-19 увеличилось за сутки на четыре человека до 63.
Политика
Россию предупредили о негативных последствиях из-за закрытия границ
Решение властей Узбекистана закрыть границы из-за распространения эпидемии коронавируса может привести к социальному взрыву в России.
Финансы
В ЦБ оценили готовность финансовой системы России к внешним шокам
В банковской и в целом финансовой системе накоплены буферы и капитала, и ликвидности, как рублевой, так и валютной.
Общество
Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.