Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Кремля.

Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

Происшествия Двух девушек-промоутеров обстреляли в Москве В московском районе Люблино из пневматического пистолета были обстреляны две девушки-промоутера. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

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Общество Россия ограничила авиасообщение со странами Евросоюза «Оперативным штабом принято решение временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с 00:00 16 марта 2020 года по московскому времени с территории Российской Федерации на территорию стран – членов Европейского союза и в обратном направлении», - говорится в сообщении.

Энергетика Нефть Brent отыграла в цене $1,2 Североморская нефтяная смесь марки Brent отыграла в цене после падения на более 5%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.

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