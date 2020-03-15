Коронавирус

ТАССТАССПутин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Кремля.
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Путин поручил создать рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

РБК15:29

В России создана рабочая группа Госсовета по борьбе с коронавирусом

Ридус15:06

Собянин возглавил рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

РИА Новости14:39

Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

ТАСС14:44

Путин поставил Собянина во главе рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом

Коммерсантъ14:35

Путин распорядился создать рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

Известия14:30

Путин создал рабочую группу по борьбе с коронавирусом

Lenta.ru14:48
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Технологии

Выход PlayStation 5 и Xbox Series X могут отложить из-за коронавируса

Аналитики компании DFC Intelligence сообщили о возможном переносе выхода новых приставок от PlayStation и XboX на 2021-й год.
Piter.tv 15:45
Происшествия

Двух девушек-промоутеров обстреляли в Москве

В московском районе Люблино из пневматического пистолета были обстреляны две девушки-промоутера. Об этом сообщает Telegram-канал "112".
Газета.Ru 14:35
Политика

Трамп переманивает из ФРГ ученых, разрабатывающих вакцину от COVID-19

Американский президент Дональд Трамп пытается переманить в США немецких ученых, которые работают над созданием вакцины против коронавируса, сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.
РИА Новости 10:03
Общество

Российские торговые сети создают запас продуктов

РИА Новости 18:48
Общество

Хорошие маневры: найден способ избавить водителей от абсурдных штрафов

Чиновники и общественники нашли способ свести к минимуму количество ошибочных и зачастую абсурдных штрафов с дорожных камер.
Известия 17:01
Происшествия

Конфликт обернулся для благовещенца 10 годами строгого режима

Между горожанином и мужчиной престарелого возраста произошел словесный конфликт.
Амур.инфо 22:39
Общество

Россия ограничила авиасообщение со странами Евросоюза

«Оперативным штабом принято решение временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с 00:00 16 марта 2020 года по московскому времени с территории Российской Федерации на территорию стран – членов Европейского союза и в обратном направлении», - говорится в сообщении.
РИАМО 17:00
Энергетика

Нефть Brent отыграла в цене $1,2

Североморская нефтяная смесь марки Brent отыграла в цене после падения на более 5%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 22:06
Футбол

Федерация футбола Италии предложит УЕФА перенести Евро-2020

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гарвина сообщил, что организация намеревается предложить Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенести чемпионат Европы 2020 года из-за эпидемии коронавируса.
Bookmaker-ratings.ru 16:22
Единоборства

Глава UFC Уайт: бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона состоится

Лезги газет 12:18
Происшествия

В Шелехове автоледи врезалась в дорожный знак и сбила двух школьниц

36-летняя женщина, находящаяся за рулем авто Toyota Corona, врезалась в дорожный знак и сбила двух школьниц, которые шли по тротуару в сторону пешеходного перехода.
Байкал24 23:08
Происшествия

Четыре ребенка погибли при пожаре в Иркутской области

РБК 21:52
Происшествия

Бастрыкин просит возбудить уголовное дело в отношении судьи из Новосибирска

«Рассмотрение представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Новосибирского областного суда Петруниной Инна Николаевны по признакам преступления, предусмотренного статьей 283 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в повестке заседания ВККС, намеченного на 30 марта.
REGNUM 23:01
Авто

В России появится новый документ на автомобиль

Автоновости дня 07:30
Общество

Полиция Петербурга задержала 20 человек во время одиночных пикетов

FlashNord 11:46
Общество

В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
REGNUM 06:04
Шоу-бизнес

Распутина советует есть чеснок по «системе Чингисхана»

Носоглотку нужно всегда промывать, считает Распутина, для этих целей подойдет ее любимая перекись водорода, разбавленная водой.
НТВ 17:31
Экономика

Правительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса

«Ведомости» ознакомились с проектом антикризисного плана правительства, который чиновники правительства готовят последние несколько дней.
Ведомости 16:52
Общество

Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире

В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Российская газета вчера в 23:53
Общество

Посольство России в США прекратило оказывать консульские услуги

Российское посольство в США временно прекратило оказание консульских услуг из-за эпидемии коронавируса.
РБК 22:08
Музыка

В Германии оценили шансы Little Big на победу в «Евровидении»

Представитель России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2020» группа Little Big может стать его победителем.
Lenta.ru 23:04
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

ТАСС 19:12
Здоровье

В Кемерово подтвердились два случая коронавируса

Красная весна вчера в 05:00
Политика

СМИ сообщили об огромных очередях на границе Украины и Польши

На украинско-польской границе образовались многокилометровые очереди из-за украинских гастрбайтеров, которые спешат вернуться на родину.
РБК 23:13
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 63

Москва, 15 марта 2020, 16:47 — REGNUM В Российской Федерации число заразившихся коронавирусом COVID-19 увеличилось за сутки на четыре человека до 63.
REGNUM 09:47
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Взгляд.ру 04:52
Кино

Фильм «Бладшот» возглавил российский прокат в выходные

ПРАЙМ 18:19
Политика

Россию предупредили о негативных последствиях из-за закрытия границ

Решение властей Узбекистана закрыть границы из-за распространения эпидемии коронавируса может привести к социальному взрыву в России.
Lenta.ru 10:05
Финансы

В ЦБ оценили готовность финансовой системы России к внешним шокам

В банковской и в целом финансовой системе накоплены буферы и капитала, и ликвидности, как рублевой, так и валютной.
ТАСС 13 марта в 04:03
Общество

Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Российская газета вчера в 05:43
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