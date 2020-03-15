Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Кремля.

Общество Мишустин предложил отправить людей из групп риска на карантин Председатель правительства отметил, что коронавирус был диагностирован не только у людей, которые вернулись из-за рубежа, но и у членов их семей, не ездивших за границу.

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Общество Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 63 В России за минувшие сутки новый коронавирус диагностировали еще у четверых человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Шоу-бизнес Принц Гарри вернулся в Канаду к Меган Маркл и сыну Арчи Принц Гарри задержался в Лондоне, чтобы провести еще ряд рабочих встреч - ведь с 1 апреля они с Меган Маркл станут финансово независимыми, и им придется самим зарабатывать на жизнь.

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Общество В ВОЗ ожидают рост смертности от коронавируса в Европе Многие европейские страны находятся на начальной стадии эпидемии COVID-19, и в ближайшее время смертность от коронавируса будет расти, сообщил «РИА Новости» официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.