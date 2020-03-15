Коронавирус
ТАССПутин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Кремля.
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Транспорт
РЖД из-за коронавируса отменила поезда на Украину, в Молдавию и Латвию
«Российские железные дороги» на время отменили поезда на Украину и в Молдавию в связи с решением этих стран ограничить железнодорожное сообщение из-за коронавируса.
Общество
Мишустин предложил отправить людей из групп риска на карантин
Председатель правительства отметил, что коронавирус был диагностирован не только у людей, которые вернулись из-за рубежа, но и у членов их семей, не ездивших за границу.
Общество
Россиян уведомят о размере будущей пенсии
Россияне старше 45 лет начнут получать автоматические уведомления о размере своей будущей пенсии на сайте государственных услуг.
Кино
Скарлетт Йоханссон: «сцена смерти Черной Вдовы была намного страшнее»
Американская актриса Скарлетт Йоханссон рассказала, какой должна была быть сцена смерти ее персонажа, шпионки Наташи Романофф, в "Мстителях: Финал", сообщает Screen Rant.
Общество
В Казахстане из-за коронавируса ввели чрезвычайное положение
В Казахстане с 16 марта вводится режим чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса, сообщает Zakon.kz.
Музыка
Немецкий журналист оценил шансы Little Big на Евровидении
Общество
Почти 11 тысяч человек заразились коронавирусом за сутки в мире
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 10 982 новых случаях заражения коронавирусом COVID-19 в мире за последние сутки, скончались 343 человека.
Происшествия
Семь человек погибли при пожаре в селе в Иркутской области
"На пожаре, произошедшем сегодня утром в поселке Усть-Уда Иркутской области, погибли семь человек, включая четверых детей", - сказали в ведомстве.
Происшествия
В Иркутской области арестован убийца четырехлетней девочки
Общество
«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса
Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 63
В России за минувшие сутки новый коронавирус диагностировали еще у четверых человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Футбол
«Шахтер» проиграл во второй раз в чемпионате Украины
Луганская Заря в матче 23-го тура чемпионата Украины нанесла поражение со счетом 1:0 лидеру турнира донецкому Шахтеру.
Шоу-бизнес
Принц Гарри вернулся в Канаду к Меган Маркл и сыну Арчи
Принц Гарри задержался в Лондоне, чтобы провести еще ряд рабочих встреч - ведь с 1 апреля они с Меган Маркл станут финансово независимыми, и им придется самим зарабатывать на жизнь.
Происшествия
В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому
В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома.
Общество
Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире
В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Экономика
ФРС США понизила ставку почти до нуля на фоне коронавируса
Федеральная резервная служба США (ФРС) понизила порог базовой процентной ставки почти до нуля.
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина призналась, что в первый раз вышла замуж
Любовь Толкалина объявила, что вышла замуж. Актриса решила признаться в этом, потому что ее терпение лопнуло.
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Кино
Зендая вернется в роли ЭмДжей в «Человеке-пауке 3»
Наука
Эффективность ГМ-хлопка против вредителей поставили под сомнение
После первых экспериментов по внедрению ГМ-растений многие исследователи начали опасаться, что насекомые быстро приспособятся к Bt и научатся нейтрализовать его.
Общество
Торговые сети в России начали запасаться продуктами
Происшествия
МХГ потребовала наказать причастных к избиению Льва Пономарева
Совет Московской Хельсинкской группы потребовал наказать причастных к избиению в Таганском ОМВД правозащитника Льва Пономарева и не допустить подобного в будущем.
Общество
В США призвали отменить мероприятия с участием более 50 человек
"CDC в соответствии со своим руководством по крупным мероприятиям и массовым собраниям рекомендует организаторам (группам или отдельным людям) в течение следующих восьми недель отменить или перенести очные мероприятия с участием 50 или более людей по всем Соединенным Штатам", - говорится в сообщении на сайте центра.
Наука
В Нидерландах сделали открытие в рамках борьбы с коронавирусом
Нидерландские ученые из Университета Утрехта и медицинского центра Эразмус открыли антитело, которое может помочь в борьбе с коронавирусом, сообщает газета Dutch News.
Армия и оружие
Россия и Турция начали совместное патрулирование в Идлибе
Военнослужащие России и Турции начали совместное патрулирование в сирийском Идлибе на основании документа, подписанного военными специалистами двух стран по итогам переговоров в Анкаре.
Политика
Президент Израиля поручит Бени Ганцу сформировать правительство
Президент Израиля Реувен Ривлин 16 марта поручит лидеру оппозиционного блока «Кахоль-лаван» Бени Ганцу сформировать правительство по итогам прошедших выборов в парламент (кнессет).
Общество
В ВОЗ ожидают рост смертности от коронавируса в Европе
Многие европейские страны находятся на начальной стадии эпидемии COVID-19, и в ближайшее время смертность от коронавируса будет расти, сообщил «РИА Новости» официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.
Энергетика
Дюков оценил себестоимость добычи нефти в России в $3–5 за баррель
Средняя себестоимость добычи нефти в России составляет $3–5 за баррель, заявил гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков в эфире телеканала «Россия 1». «У нас низкий уровень долга, поэтому у нас есть все основания безболезненно пройти даже очень продолжительный период низких цен», – отметил он.
Политика
Кравчук раскритиковал позицию сподвижницы Порошенко по Донбассу
Первый президент Украины Леонид Кравчук отчитал председателя фракции "Европейской солидарности" в Верховной раде Ирину Геращенко.