Коронавирус

ТАССТАССПутин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Кремля.
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Путин поручил создать рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

РБК15:29

В России создана рабочая группа Госсовета по борьбе с коронавирусом

Ридус15:06

Собянин возглавил рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

РИА Новости14:39

Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

ТАСС14:44

Путин поставил Собянина во главе рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом

Коммерсантъ14:35

Путин распорядился создать рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

Известия14:30

Путин создал рабочую группу по борьбе с коронавирусом

Lenta.ru14:48
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Транспорт

РЖД из-за коронавируса отменила поезда на Украину, в Молдавию и Латвию

«Российские железные дороги» на время отменили поезда на Украину и в Молдавию в связи с решением этих стран ограничить железнодорожное сообщение из-за коронавируса.
Ведомости 04:43
Общество

Мишустин предложил отправить людей из групп риска на карантин

Председатель правительства отметил, что коронавирус был диагностирован не только у людей, которые вернулись из-за рубежа, но и у членов их семей, не ездивших за границу.
RuNews24.ru 20:39
Общество

Россиян уведомят о размере будущей пенсии

Россияне старше 45 лет начнут получать автоматические уведомления о размере своей будущей пенсии на сайте государственных услуг.
Lenta.ru 19:06
Кино

Скарлетт Йоханссон: «сцена смерти Черной Вдовы была намного страшнее»

Американская актриса Скарлетт Йоханссон рассказала, какой должна была быть сцена смерти ее персонажа, шпионки Наташи Романофф, в "Мстителях: Финал", сообщает Screen Rant.
РИА Новости 17:47
Общество

В Казахстане из-за коронавируса ввели чрезвычайное положение

В Казахстане с 16 марта вводится режим чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса, сообщает Zakon.kz.
РБК 05:47
Музыка

Немецкий журналист оценил шансы Little Big на Евровидении

РИА Новости 19:15
Общество

Почти 11 тысяч человек заразились коронавирусом за сутки в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 10 982 новых случаях заражения коронавирусом COVID-19 в мире за последние сутки, скончались 343 человека.
ФАН 19:17
Происшествия

Семь человек погибли при пожаре в селе в Иркутской области

"На пожаре, произошедшем сегодня утром в поселке Усть-Уда Иркутской области, погибли семь человек, включая четверых детей", - сказали в ведомстве.
ТАСС 21:07
Происшествия

В Иркутской области арестован убийца четырехлетней девочки

Российская газета 10:22
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса

Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
ТАСС 15:12
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 63

В России за минувшие сутки новый коронавирус диагностировали еще у четверых человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 09:17
Общество

Полиция Петербурга задержала 20 человек во время одиночных пикетов

FlashNord 11:46
Футбол

«Шахтер» проиграл во второй раз в чемпионате Украины

Луганская Заря в матче 23-го тура чемпионата Украины нанесла поражение со счетом 1:0 лидеру турнира донецкому Шахтеру.
Советский спорт 11:51
Шоу-бизнес

Принц Гарри вернулся в Канаду к Меган Маркл и сыну Арчи

Принц Гарри задержался в Лондоне, чтобы провести еще ряд рабочих встреч - ведь с 1 апреля они с Меган Маркл станут финансово независимыми, и им придется самим зарабатывать на жизнь.
ОК! вчера в 10:33
Происшествия

В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому

В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома.
Российская газета 10:45
Общество

Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире

В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Российская газета вчера в 23:53
Экономика

ФРС США понизила ставку почти до нуля на фоне коронавируса

Федеральная резервная служба США (ФРС) понизила порог базовой процентной ставки почти до нуля.
Газета.Ru 17:33
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина призналась, что в первый раз вышла замуж

Любовь Толкалина объявила, что вышла замуж. Актриса решила признаться в этом, потому что ее терпение лопнуло.
Актуальные Новости 14:12
Общество

Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Газета.Ru 01:37
Кино

Зендая вернется в роли ЭмДжей в «Человеке-пауке 3»

Popcornnews.ru 13 марта в 05:00
Наука

Эффективность ГМ-хлопка против вредителей поставили под сомнение

После первых экспериментов по внедрению ГМ-растений многие исследователи начали опасаться, что насекомые быстро приспособятся к Bt и научатся нейтрализовать его.
ТАСС Наука 13 марта в 12:25
Общество

Торговые сети в России начали запасаться продуктами

РИА Новости 18:48
Происшествия

МХГ потребовала наказать причастных к избиению Льва Пономарева

Совет Московской Хельсинкской группы потребовал наказать причастных к избиению в Таганском ОМВД правозащитника Льва Пономарева и не допустить подобного в будущем.
Интерфакс 14:11
Общество

В США призвали отменить мероприятия с участием более 50 человек

"CDC в соответствии со своим руководством по крупным мероприятиям и массовым собраниям рекомендует организаторам (группам или отдельным людям) в течение следующих восьми недель отменить или перенести очные мероприятия с участием 50 или более людей по всем Соединенным Штатам", - говорится в сообщении на сайте центра.
РИА Новости 20:49
Наука

В Нидерландах сделали открытие в рамках борьбы с коронавирусом

Нидерландские ученые из Университета Утрехта и медицинского центра Эразмус открыли антитело, которое может помочь в борьбе с коронавирусом, сообщает газета Dutch News.
РИА Новости 04:11
Армия и оружие

Россия и Турция начали совместное патрулирование в Идлибе

Военнослужащие России и Турции начали совместное патрулирование в сирийском Идлибе на основании документа, подписанного военными специалистами двух стран по итогам переговоров в Анкаре.
Российская газета вчера в 18:48
Политика

Президент Израиля поручит Бени Ганцу сформировать правительство

Президент Израиля Реувен Ривлин 16 марта поручит лидеру оппозиционного блока «Кахоль-лаван» Бени Ганцу сформировать правительство по итогам прошедших выборов в парламент (кнессет).
RT на русском 14:32
Общество

В ВОЗ ожидают рост смертности от коронавируса в Европе

Многие европейские страны находятся на начальной стадии эпидемии COVID-19, и в ближайшее время смертность от коронавируса будет расти, сообщил «РИА Новости» официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.
Коммерсантъ 21:08
Энергетика

Дюков оценил себестоимость добычи нефти в России в $3–5 за баррель

Средняя себестоимость добычи нефти в России составляет $3–5 за баррель, заявил гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков в эфире телеканала «Россия 1». «У нас низкий уровень долга, поэтому у нас есть все основания безболезненно пройти даже очень продолжительный период низких цен», – отметил он.
Ведомости 11:31
Политика

Кравчук раскритиковал позицию сподвижницы Порошенко по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук отчитал председателя фракции "Европейской солидарности" в Верховной раде Ирину Геращенко.
Газета.Ru 03:31
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