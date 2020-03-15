Коронавирус
ТАССПутин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Кремля.
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Политика
Турция ввела запрет на въезд граждан из 14 стран
Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса, пишет РИА Новости.
Политика
Россию предупредили о негативных последствиях из-за закрытия границ
Решение властей Узбекистана закрыть границы из-за распространения эпидемии коронавируса может привести к социальному взрыву в России.
Происшествия
В Москве обстреляли девушек-промоутеров
На юго-востоке Москвы неизвестный обстрелял девушек-промоутеров у местного ТЦ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей столичного ГУ МВД, инцидент произошел рядом с домом № 57/2 на Краснодарской улице.
Общество
Торговые сети России начали заранее запасаться продуктами
Российские торговые сети заранее начали создавать резервные запасы продуктов, из-за чего ожидать закрытия каких-либо магазинов на фоне распространения коронавируса не стоит.
Футбол
«Локомотив» победил «Ростов» и вышел на второе место в ЧР
Встреча 22-го тура Российской премьер-лиги, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 3:1. На 34-й минуте Гжегож Крыховяк нанес дальний удар, после которого мяч рикошетом от голкипера "Ростова" Сергея Песьякова влетел в ворота.
Политика
Терешкова заявила, что ее благодарят за «сохранение Путина»
Депутат Госдумы и первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова сообщила, что к ней поступают письма с благодарностями за "сохранение Путина".
Политика
Германия с 16 марта закроет границы с Францией, Австрией и Швейцарией
Германия с понедельника закрывает границы с Францией, Австрией и Швейцарией, сообщает в воскресенье таблоид Bild со ссылкой на собственные источники.
Общество
Минобрнауки рекомендовало вузам организовать дистанционное обучение
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ: с 16 марта 2020 года в целях защиты здоровья обучающихся, работников образовательных и научных организаций вузам рекомендуется "организовать обучение студентов вне места нахождения вузов, в том числе обеспечить освоение ими образовательных программ с применением дистанционных технологий".
Музыка
В сети призвали взять танцора из клипа Little Big на Евровидение
В сети появилась петиция с призывом отправить в качестве танцора на Евровидение-2020 от России Дмитрия Красилова, снявшегося в клипе Little Big на песню Uno.
Политика
Делегация США собралась в Москву на 9 Мая
Высокопоставленная делегация США собирается приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса скончались 368 человек
Рим, 15 марта 2020, 21:17 — REGNUM В Италии за сутки от пневмонии COVID-2019, вызванной новым типом коронавируса, скончались 368 человек, общее число жертв в стране достигло 1809.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 63
Москва, 15 марта 2020, 16:47 — REGNUM В Российской Федерации число заразившихся коронавирусом COVID-19 увеличилось за сутки на четыре человека до 63.
Общество
«Яндекс» запустил карту распространения коронавируса
"Яндекс" запустил онлайн-карту, на которой отображаются данные о распространении коронавируса нового типа в России и мире.
Космос
Планета Уран «легла» набок из-за пояса колец
Авторы новой научной работы предположили, что на положение Урана повлияли тяжелые кольца. Сейчас пояс этой планеты слабый и тонкий.
Общество
В Санкт-Петербурге во время пикетов против поправок к Конституции задержаны более 20 человек
Общество
Китай предупредили о второй волне заражения коронавирусом
По словам Фаучи, опасность повторного заражения возрастет во время возвращения Китая к нормальной жизни.
Политика
Трамп позитивно оценил идею Путина по саммиту «ядерной пятерки»
Президент США Дональд Трамп положительно оценил идею российского лидера Владимира Путина провети саммит "ядерной пятерки" постоянных членов Совета безопасности ООН.
Общество
Власти Москвы признали коронавирус чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством
Власти Москвы признали распространение новой коронавирусной инфекции чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством.
Наука
Лучший друг лучшего друга: робот-чистильщик
Достаточно указать системе периметр «подведомственного» участка, и миниатюрный дворник начнет действовать полностью автоматически.
Кино
Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
В многострадальном ситкоме "Сваты" новая беда: проект покинула одна из ведущих его актрис - 57-летняя Заслуженная артистка России Людмила Артемьева, сыгравшая Ольгу Ковалеву.
Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Космос
В России появится новый космический корабль
В России появится новый космический корабль на базе "Орла", чтобы заменить "Союз" и "Прогресс", пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Политика
Трамп рассматривает возможность помилования экс-советника Флинна
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность помилования своего бывшего советника по национальной безопасности Томаса Флинна.
Политика
Мишустин заявил о неблагоприятном сценарии развития коронавируса
Ситуация с коронавирусом в мире развивается по неблагоприятному сценарию.
Общество
В Пензенской области введен режим повышенной готовности
Решение губернатора Пензенской области вступит в силу со вторника. С 17 марта в Пензенской области будет введен режим повышенной готовности.
Общество
В Москве появится новое оборудование для диагностики коронавируса
В Москве появится новое оборудование для диагностики коронавируса, что позволит сократить срок исследования и повысить его точность.
Общество
На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой
Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
Космос
SpaceX отменила запуск Falcon 9 со спутниками в момент старта
Компания SpaceX отложила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, который должен был состояться 15 марта во Флориде.