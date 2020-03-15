Коронавирус
ТАССПутин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Кремля.
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Путин поставил Собянина во главе рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом
Коммерсантъвчера в 14:35
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Здоровье
В США прогнозируют вторую волну коронавируса в Китае
Глава центра по контролю заболеваний США Энтони Фаучи высказал мнение, что в Китае может начаться вторая волна коронавируса по мере отмены карантина.
Политика
Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию
Группа ученых, юристов и литераторов подписала коллективное обращение против предложенных изменений Конституции, в частности обращенное к судьям Конституционного суда, которые начали проверку поправок.
Общество
Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что необходимо ввести двухнедельный карантин для людей, попавших в группу риска по коронавирусу.
Политика
Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.
Экономика
Обвал рубля обернется ажиотажным спросом на квартиры
В ближайший месяц обвал курса рубля может спровоцировать резкий рост спроса на отечественном рынке жилья, полагают эксперты центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН).
Общество
У эвакуированных из Италии украинцев не обнаружили коронавирус
Коронавирус не обнаружили у эвакуированных из Италии украинских граждан, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
Хоккей
«Барыс» отказался от участия в плей-офф КХЛ из-за коронавируса
Казахстанский "Барыс" отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за коронавируса.
Шоу-бизнес
Фадеев назвал Наргиз своей ошибкой: «Главный врун в мире»
Своими главными ошибками Фадеев считает то, что он взял себе Олега Майами и Наргиз.
Общество
КубГТУ переводит студентов на дистанционное обучение
Кубанский государственный технологический университет (КубГТУ) в условиях предупреждения коронавирусной инфекции с 17 марта перейдет на дистанционное обучение студентов.
Авто
Renault повысила цены на автомобили в России
Компания Renault повысила цены на машины в России из-за общей макроэкономической ситуации.
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Происшествия
В Минобороны сообщили о случайном выстреле из вертолетной пушки в Чите
Общество
В России выздоровел каждый десятый заболевший коронавирусом
В России выздоровел каждый десятый заболевший коронавирусом, всего случаев заболевания 66.
Экономика
Сотовая связь в России может подорожать на 20 %
Услуги сотовой связи подорожают, если государство не компенсирует операторам бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, сообщает "Коммерсантъ".
Технологии
Появился генерирующий снимки обнаженных женщин сайт
В интернете появился стартап, который продает снимки несуществующих обнаженных женщин.
Политика
Песков: перенос голосования по Конституции пока не планируется
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что альтернативные даты для проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, кроме 22 апреля, пока не рассматриваются.
Общество
Российским школьникам собрались продлить каникулы из-за коронавируса
Российское правительство рассматривает возможность продлить школьникам весенние каникулы в связи с коронавирусом.
Общество
За сутки в России выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом
По данным оперштаба, за последние сутки в России зафиксировано 14 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
Кино
Съемочная группа «Сватов-7» нашла замену Людмиле Артемьевой
По данным 5 канала, съемочная группа уже нашла замену Артемьевой.
Политика
В Кремле прокомментировали меры Украины по борьбе с коронавирусом
Ситуацию с противодействием коронавирусу на Украине нельзя назвать образцовой, не стоит ориентироваться на нее как на идеальную, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
МИД Китая отверг протест на заявления о завозе COVID-19 военными США
Представление США, сделанное Китаю из-за заявлений одного из официальных представителей китайского МИД о возможном завозе коронавируса американскими военными в Ухань, необоснованно, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Гэн Шуан.
Общество
Грузия закрыла границы для всех иностранцев из-за коронавируса
Грузинские власти решили запретить иностранцам посещать страну из-за ситуации с коронавирусом в мире.
Общество
Бизнесмен Дмитрий Мазепин сдал тест на коронавирус
Совладелец компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин по своей инициативе сдал тест на коронавирус, «несмотря на отсутствие симптомов», сообщил Forbes представитель компании.
Авто
Спортивный Hyundai Tucson доступен в России
Как сообщает пресс-служба южнокорейской марки, новый Hyundai Tucson N Line доступен в комплектациях Dynamic и High-Tech по цене 2 199 000 и 2 349 000 рублей соответственно.
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
Шоу-бизнес
Джиган покинул клинику реабилитации
Рэпер Джиган возвращается домой из реабилитационного центра.
Происшествия
Пассажирка рейса «Москва-Пхукет» укусила полицейского во «Внуково»
Пассажирка рейса "Москва-Пхукет" стала фигуранткой уголовного дела.
Политика
Терешкова рассказала о благодарностях за «сохранение Путина»
Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что получает письма с благодарностями за "сохранение Путина".