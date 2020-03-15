Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Кремля.

Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

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