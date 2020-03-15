Коронавирус

ТАССТАССПутин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Кремля.
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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:00

Собянин возглавил рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

РИА Новостивчера в 14:39

Путин создал рабочую группу по борьбе с коронавирусом

Lenta.ruвчера в 14:48

Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

ТАССвчера в 14:44

Путин поставил Собянина во главе рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом

Коммерсантъвчера в 14:35

Путин распорядился создать рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

Известиявчера в 14:30

В России создана рабочая группа Госсовета по борьбе с коронавирусом

Ридусвчера в 15:06
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Здоровье

В США прогнозируют вторую волну коронавируса в Китае

Глава центра по контролю заболеваний США Энтони Фаучи высказал мнение, что в Китае может начаться вторая волна коронавируса по мере отмены карантина.
Аргументы и Факты вчера в 23:19
Политика

Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию

Группа ученых, юристов и литераторов подписала коллективное обращение против предложенных изменений Конституции, в частности обращенное к судьям Конституционного суда, которые начали проверку поправок.
РБК 04:31
Общество

Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что необходимо ввести двухнедельный карантин для людей, попавших в группу риска по коронавирусу.
Live24 04:55
Политика

Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.
Известия 05:56
Экономика

Обвал рубля обернется ажиотажным спросом на квартиры

В ближайший месяц обвал курса рубля может спровоцировать резкий рост спроса на отечественном рынке жилья, полагают эксперты центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН).
Lenta.ru 02:51
Общество

У эвакуированных из Италии украинцев не обнаружили коронавирус

Коронавирус не обнаружили у эвакуированных из Италии украинских граждан, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
РИА Новости 02:57
Хоккей

«Барыс» отказался от участия в плей-офф КХЛ из-за коронавируса

Казахстанский "Барыс" отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за коронавируса.
Газета.Ru 06:41
Шоу-бизнес

Фадеев назвал Наргиз своей ошибкой: «Главный врун в мире»

Своими главными ошибками Фадеев считает то, что он взял себе Олега Майами и Наргиз.
Московский Комсомолец вчера в 09:02
Общество

КубГТУ переводит студентов на дистанционное обучение

Кубанский государственный технологический университет (КубГТУ) в условиях предупреждения коронавирусной инфекции с 17 марта перейдет на дистанционное обучение студентов.
Деловая газета. Юг 06:29
Авто

Renault повысила цены на автомобили в России

Компания Renault повысила цены на машины в России из-за общей макроэкономической ситуации.
Российская газета 14 марта в 12:42
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

ТАСС вчера в 19:12
Происшествия

В Минобороны сообщили о случайном выстреле из вертолетной пушки в Чите

РИА Новости вчера в 10:07
Общество

В России выздоровел каждый десятый заболевший коронавирусом

В России выздоровел каждый десятый заболевший коронавирусом, всего случаев заболевания 66.
Радио Маяк 06:12
Экономика

Сотовая связь в России может подорожать на 20 %

Услуги сотовой связи подорожают, если государство не компенсирует операторам бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 03:36
Технологии

Появился генерирующий снимки обнаженных женщин сайт

В интернете появился стартап, который продает снимки несуществующих обнаженных женщин.
Lenta.ru 02:30
Общество

В Хорватии началась распродажа домов по 11 рублей

Lenta.ru 01:30
Политика

Песков: перенос голосования по Конституции пока не планируется

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что альтернативные даты для проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, кроме 22 апреля, пока не рассматриваются.
RT на русском 06:34
Общество

Российским школьникам собрались продлить каникулы из-за коронавируса

Российское правительство рассматривает возможность продлить школьникам весенние каникулы в связи с коронавирусом.
Lenta.ru 06:41
Общество

За сутки в России выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом

По данным оперштаба, за последние сутки в России зафиксировано 14 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
НТВ 14 марта в 11:22
Происшествия

В Москве ребенка госпитализировали после фокусов с сухим льдом

РИА Новости 06:38
Кино

Съемочная группа «Сватов-7» нашла замену Людмиле Артемьевой

По данным 5 канала, съемочная группа уже нашла замену Артемьевой.
Вечерний курьер 13 марта в 06:37
Политика

В Кремле прокомментировали меры Украины по борьбе с коронавирусом

Ситуацию с противодействием коронавирусу на Украине нельзя назвать образцовой, не стоит ориентироваться на нее как на идеальную, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:41
Политика

МИД Китая отверг протест на заявления о завозе COVID-19 военными США

Представление США, сделанное Китаю из-за заявлений одного из официальных представителей китайского МИД о возможном завозе коронавируса американскими военными в Ухань, необоснованно, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Гэн Шуан.
РИА Новости 05:05
Общество

Грузия закрыла границы для всех иностранцев из-за коронавируса

Грузинские власти решили запретить иностранцам посещать страну из-за ситуации с коронавирусом в мире.
Газета.Ru 06:02
Общество

Бизнесмен Дмитрий Мазепин сдал тест на коронавирус

Совладелец компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин по своей инициативе сдал тест на коронавирус, «несмотря на отсутствие симптомов», сообщил Forbes представитель компании.
Forbes 05:36
Авто

Спортивный Hyundai Tucson доступен в России

Как сообщает пресс-служба южнокорейской марки, новый Hyundai Tucson N Line доступен в комплектациях Dynamic и High-Tech по цене 2 199 000 и 2 349 000 рублей соответственно.
32CARS.ru 04:00
Происшествия

В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости вчера в 10:44
Шоу-бизнес

Джиган покинул клинику реабилитации

Рэпер Джиган возвращается домой из реабилитационного центра.
Вечерняя Москва вчера в 16:54
Происшествия

Пассажирка рейса «Москва-Пхукет» укусила полицейского во «Внуково»

Пассажирка рейса "Москва-Пхукет" стала фигуранткой уголовного дела.
Интерфакс 05:07
Политика

Терешкова рассказала о благодарностях за «сохранение Путина»

Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что получает письма с благодарностями за "сохранение Путина".
РИА Новости вчера в 10:40
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