Политика
ВедомостиПутин создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию
Президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы для подготовки предложений о внесении поправок в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля и вступил в силу с момента подписания. Путин также утвердил состав этой рабочей группы.
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Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в суде в Кузбассе
Политика
Кадыров проходит курс лечения, сообщил его пресс-секретарь
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Альви Каримов.
Кино
Фёдор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»
Федор Добронравов сообщил, что новый сезон «Сватов» выйдет уже скоро.
Политика
Новым премьер-министром России станет Михаил Мишустин
Президент Владимир Путин провел встречу с Мишустиным и предложил ему должность главы кабинета министров.
Общество
Владимир Путин предложил выдавать маткапитал на первого ребенка
Президент России Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал уже после рождения первого ребенка, а выплата после рождения второго будет увеличена.
Хоккей
Овечкин поделился мнением о новом контракте с «Вашингтоном»
Футбол
Алан Дзагоев: «Если думать только о втором месте, то ЦСКА перестанут бояться!»
Алан Дзагоев — о Гинере, Гончаренко и задачах ЦСКА Раньше в ЦСКА знали: если ведем 1:0, то обязательно победим — Вернувшись в состав армейцев в конце прошлого года, вы успели поиграть и ближе к атаке, и в опорной зоне.
Политика
Медведев готовил реформу политической системы
Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
Общество
Михалков ответил на предложение Жириновского поменять гимн России
Режиссер Никита Михалков ответил на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского поменять гимн России. Его слова передает РИА Новости.
Экономика
Неурожай ржи в России не повлияет на цену черного хлеба в Омске
Шоу-бизнес
Давид Манукян высмеял слухи о том, что он расстался с Ольгой Бузовой
Ольга Бузова и Давид Манукян сделали парные татуировки Так, в своем микроблоге Instagram блогер поделился Stories, в которой держит возлюбленную на руках и жалуется, что она слишком тяжелая.
Происшествия
Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию
Выпавшую из окна модель Ксению Пунтус перевели из отделения анестизиологии и реанимации Боткинской больницы в травматологию.
Происшествия
При обрушении породы на руднике под Оренбургом погиб рабочий
Один человек из числа рабочих погиб из-за обвала породы на руднике Гайского горно-обогатительного комбината в Оренбургском крае.
Политика
Эксперт по лжи разобрал реакцию Медведева на отставку правительства
Специалист по мимике и жестам, эксперт по лжи - профайлер Илья Анищенко разобрал истинные эмоции Медведева по видео.
Общество
В Индонезии два острова ушли под воду из-за повышения уровня моря
Интернет
Microsoft выпустила браузер Edge Chromium для Windows и macOS
Microsoft официально запускает свой новый браузер Edge Chromium как для Windows, так и для MacOS, передает The Verge.
Политика
В Госдепе США отреагировали на отставку правительства России
Глава пресс-службы Госдепа США Морган Ортагус прокомментировала отставку правительства России.
Политика
Президент пообещал Конституции приоритет перед международным правом
«Пришло время внести в Основной закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве», – заявил глава государства в среду в своем послании Федеральному собранию.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Экономика
Минтруд: рост зарплат по итогам 2020 года составит 2,3%
В целом в 2020 году по стране рост заработных плат действительно может составить около 2,3-2,5%, однако даже при низкой инфляции (в 2020 году ее прогнозируют в районе 3%) это не такая большая величина, чтобы сказаться на доходах россиян, резюмирует Павел Сигал, первый вице президент "Опоры России".
Происшествия
Ситуация у российского посольства в Бейруте остается напряженной
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Автоспорт
Шибалов выиграл 10-й этап «Дакара», Каргинов остался лидером
Футбол
Маурисио Почеттино: «Примера является эталоном игроков и тренеров»
Экономика
Чубайс счел неплатежи главной проблемой экономики 1990-х
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что главной проблемой экономических реформ 1990-х годов было отсутствие платежей.
Политика
Пушков рассказал о желании Польши разделить РФ на три части
Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал о давнем желании Польши поделить Россию на три части.
Политика
Экс-куратор Украины в Кремле создаст новую партию в Абхазии
Партия будущего В конце весны в Абхазии, где после отставки президента Рауля Хаджимбы предстоят выборы, может быть создана новая партия (рабочее название — "Будущее Абхазии"), ее основателем и координатором станет Инал Ардзинба, председатель Совета по делам молодежи при патриархе Московском и всея Руси, действительный государственный советник России.
Происшествия
Австрия выдала России обвиняемого в убийстве 21-летней давности
В Россию из Австрии экстрадирован выходец из Армении Гарри Григорянц, обвиняемый в убийстве на территории Красноярского края, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре РФ.
Общество
Путин предложил изменить порядок приема в медицинские вузы
Порядок приема в вузы по медицинским специальностям изменится в новом учебном году, 70% бюджетных мест по специальности «Лечебное дело» и 75% мест по направлению «Педиатрия» станут целевыми, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.