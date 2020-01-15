Президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы для подготовки предложений о внесении поправок в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля и вступил в силу с момента подписания. Путин также утвердил состав этой рабочей группы.

Политика Новым премьер-министром России станет Михаил Мишустин Президент Владимир Путин провел встречу с Мишустиным и предложил ему должность главы кабинета министров.

Общество Владимир Путин предложил выдавать маткапитал на первого ребенка Президент России Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал уже после рождения первого ребенка, а выплата после рождения второго будет увеличена.

Футбол Алан Дзагоев: «Если думать только о втором месте, то ЦСКА перестанут бояться!» Алан Дзагоев — о Гинере, Гончаренко и задачах ЦСКА Раньше в ЦСКА знали: если ведем 1:0, то обязательно победим — Вернувшись в состав армейцев в конце прошлого года, вы успели поиграть и ближе к атаке, и в опорной зоне.

Политика Медведев готовил реформу политической системы Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.

Общество Михалков ответил на предложение Жириновского поменять гимн России Режиссер Никита Михалков ответил на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского поменять гимн России. Его слова передает РИА Новости.

Политика Президент пообещал Конституции приоритет перед международным правом «Пришло время внести в Основной закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве», – заявил глава государства в среду в своем послании Федеральному собранию.

Экономика Минтруд: рост зарплат по итогам 2020 года составит 2,3% В целом в 2020 году по стране рост заработных плат действительно может составить около 2,3-2,5%, однако даже при низкой инфляции (в 2020 году ее прогнозируют в районе 3%) это не такая большая величина, чтобы сказаться на доходах россиян, резюмирует Павел Сигал, первый вице президент "Опоры России".

Энергетика Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.

Политика Экс-куратор Украины в Кремле создаст новую партию в Абхазии Партия будущего В конце весны в Абхазии, где после отставки президента Рауля Хаджимбы предстоят выборы, может быть создана новая партия (рабочее название — "Будущее Абхазии"), ее основателем и координатором станет Инал Ардзинба, председатель Совета по делам молодежи при патриархе Московском и всея Руси, действительный государственный советник России.

Происшествия Австрия выдала России обвиняемого в убийстве 21-летней давности В Россию из Австрии экстрадирован выходец из Армении Гарри Григорянц, обвиняемый в убийстве на территории Красноярского края, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре РФ.