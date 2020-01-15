Политика

ВедомостиВедомостиПутин создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию

Президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы для подготовки предложений о внесении поправок в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля и вступил в силу с момента подписания. Путин также утвердил состав этой рабочей группы.
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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:10

Главные новости к утру 16 января

Коммерсантъвчера в 23:00

Что случилось этой ночью: четверг, 16 января

Интерфаксвчера в 23:50

Президент Владимир Путин создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию

Эхо Москвы00:31

Путин встретится с участниками рабочей группы по поправкам в Конституцию

Ведомостивчера в 18:10

Путин встретится в четверг с группой по изменениям в Конституцию

РИА Новостивчера в 16:54

Путин встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию

ТАССвчера в 16:20
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Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в суде в Кузбассе

РБК вчера в 22:48
Политика

Кадыров проходит курс лечения, сообщил его пресс-секретарь

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Альви Каримов.
РИА Новости 00:05
Кино

Фёдор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»

Федор Добронравов сообщил, что новый сезон «Сватов» выйдет уже скоро.
ToDay News Ufa 14 января в 20:00
Политика

Новым премьер-министром России станет Михаил Мишустин

Президент Владимир Путин провел встречу с Мишустиным и предложил ему должность главы кабинета министров.
Брянская улица вчера в 11:30
Общество

Владимир Путин предложил выдавать маткапитал на первого ребенка

Президент России Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал уже после рождения первого ребенка, а выплата после рождения второго будет увеличена.
PROkhab.ru вчера в 07:19
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Овечкин поделился мнением о новом контракте с «Вашингтоном»

Газета.Ru вчера в 23:32
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Алан Дзагоев — о Гинере, Гончаренко и задачах ЦСКА Раньше в ЦСКА знали: если ведем 1:0, то обязательно победим — Вернувшись в состав армейцев в конце прошлого года, вы успели поиграть и ближе к атаке, и в опорной зоне.
Спорт-Экспресс вчера в 16:05
Политика

Медведев готовил реформу политической системы

Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
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Михалков ответил на предложение Жириновского поменять гимн России

Режиссер Никита Михалков ответил на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского поменять гимн России. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 21:45
Экономика

Неурожай ржи в России не повлияет на цену черного хлеба в Омске

Известия 14 января в 01:39
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Давид Манукян высмеял слухи о том, что он расстался с Ольгой Бузовой

Ольга Бузова и Давид Манукян сделали парные татуировки Так, в своем микроблоге Instagram блогер поделился Stories, в которой держит возлюбленную на руках и жалуется, что она слишком тяжелая.
Вокруг ТВ вчера в 07:05
Происшествия

Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию

Выпавшую из окна модель Ксению Пунтус перевели из отделения анестизиологии и реанимации Боткинской больницы в травматологию.
Вести.Ru вчера в 01:33
Происшествия

При обрушении породы на руднике под Оренбургом погиб рабочий

Один человек из числа рабочих погиб из-за обвала породы на руднике Гайского горно-обогатительного комбината в Оренбургском крае.
REGNUM 00:05
Политика

Эксперт по лжи разобрал реакцию Медведева на отставку правительства

Специалист по мимике и жестам, эксперт по лжи - профайлер Илья Анищенко разобрал истинные эмоции Медведева по видео.
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Четыре человека погибли в результате аварии в Саратовской области

РЕН ТВ 00:32
Общество

В Индонезии два острова ушли под воду из-за повышения уровня моря

РИА Новости вчера в 22:22
Интернет

Microsoft выпустила браузер Edge Chromium для Windows и macOS

Microsoft официально запускает свой новый браузер Edge Chromium как для Windows, так и для MacOS, передает The Verge.
Коммерсантъ вчера в 17:02
Политика

В Госдепе США отреагировали на отставку правительства России

Глава пресс-службы Госдепа США Морган Ортагус прокомментировала отставку правительства России.
Lenta.ru 00:15
Политика

Президент пообещал Конституции приоритет перед международным правом

«Пришло время внести в Основной закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве», – заявил глава государства в среду в своем послании Федеральному собранию.
Ведомости вчера в 16:47
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Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Lenta.ru 14 января в 14:39
Экономика

Минтруд: рост зарплат по итогам 2020 года составит 2,3%

В целом в 2020 году по стране рост заработных плат действительно может составить около 2,3-2,5%, однако даже при низкой инфляции (в 2020 году ее прогнозируют в районе 3%) это не такая большая величина, чтобы сказаться на доходах россиян, резюмирует Павел Сигал, первый вице президент "Опоры России".
Газета.Ru 14 января в 08:36
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Ситуация у российского посольства в Бейруте остается напряженной

РИА Новости вчера в 19:06
Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
РИА Новости вчера в 01:00
Автоспорт

Шибалов выиграл 10-й этап «Дакара», Каргинов остался лидером

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Маурисио Почеттино: «Примера является эталоном игроков и тренеров»

Матч ТВ вчера в 23:22
Экономика

Чубайс счел неплатежи главной проблемой экономики 1990-х

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что главной проблемой экономических реформ 1990-х годов было отсутствие платежей.
Газета.Ru вчера в 07:57
Политика

Пушков рассказал о желании Польши разделить РФ на три части

Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал о давнем желании Польши поделить Россию на три части.
Российская газета вчера в 18:36
Политика

Экс-куратор Украины в Кремле создаст новую партию в Абхазии

Партия будущего В конце весны в Абхазии, где после отставки президента Рауля Хаджимбы предстоят выборы, может быть создана новая партия (рабочее название — "Будущее Абхазии"), ее основателем и координатором станет Инал Ардзинба, председатель Совета по делам молодежи при патриархе Московском и всея Руси, действительный государственный советник России.
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Происшествия

Австрия выдала России обвиняемого в убийстве 21-летней давности

В Россию из Австрии экстрадирован выходец из Армении Гарри Григорянц, обвиняемый в убийстве на территории Красноярского края, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре РФ.
Интерфакс вчера в 07:45
Общество

Путин предложил изменить порядок приема в медицинские вузы

Порядок приема в вузы по медицинским специальностям изменится в новом учебном году, 70% бюджетных мест по специальности «Лечебное дело» и 75% мест по направлению «Педиатрия» станут целевыми, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Rambler News Service вчера в 04:53
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