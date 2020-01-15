Политика

ВедомостиВедомостиПутин создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию

Президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы для подготовки предложений о внесении поправок в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля и вступил в силу с момента подписания. Путин также утвердил состав этой рабочей группы.
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Первое совещание по внесению изменений в конституцию пройдёт 17 января

RT на русском18:01

Путин встретится в четверг с группой по изменениям в Конституцию

РИА Новости16:54

Путин встретится с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию

РБК17:07

Группа по подготовке поправок в Конституцию приступит к работе 17 января

Интерфакс15:53

Путин создал рабочую группу по подготовке предложений о поправках к Конституции

Коммерсантъ14:48

Путин создал рабочую группу по внесению поправок в Конституцию

Известия14:39

Путин встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию

ТАСС16:20
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Игры

Square Enix перенесла релиз ремейка Final Fantasy VII

CyberSport.ru вчера в 11:22
Космос

Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией

Специалисты предприятия "Роскосмоса" нашли способ скрыть конфиденциальную деятельность на территории России от оперативного наблюдения иностранных спутников-шпионов, заглушив передачу данных с них с помощью наземных радиостанций, говорится в материалах специалистов компании "Российские космические системы", опубликованных на сайте предприятия.
РИА Новости 20:39
Политика

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев прокомментировал послание Владимира Путина федеральному собранию.
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Политика

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RT на русском 08:32
Политика

Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий

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Владимир Путин предложил доплачивать классным руководителям в российских школах по 5 тыс. руб. в месяц.
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Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»

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В первой декаде января средняя максимальная ставка по вкладам в России снизилась до 5,93%, вновь обновив десятилетний минимум, следует из данных Центробанка.
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Послание Путина вызвало тревогу у бывшего главы МИД Украины

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызвало беспокойство у бывшего главы МИД Украины Павла Климкина.
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Политика

Палата представителей передала в сенат дело об импичменте Трампа

Палата представителей конгресса США проголосовала за передачу в сенат двух статей импичмента президента Дональда Трампа, свидетельствуют результаты голосования.
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Кино

Объявлены номинанты на премию «Оскар»

Объявлены номинанты на премию Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар».
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Медведев готовил реформу политической системы

Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
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Политика

В США отреагировали на послание Путина

Крупные американские СМИ отреагировали на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором глава государства, в частности, анонсировал внесение поправок в Конституцию.
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Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
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«Сельта» арендовала экс-игрока «Интера» и «Барселоны» Мурильо

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Армия и оружие

Назван способ уничтожения США России за 15 минут

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Путин анонсировал проект «Доступный интернет»

Президент Владимир Путин предложил запустить проект "Доступный интернет", который обеспечит бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам.
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Открывшееся декольте однозначно указывает, что в момент съемки на олимпийской чемпионке не было бюстгальтера.
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Президент США Дональд Трамп и вице-премьера Китая Лю Хэ подписали в Вашингтоне первый пакет документов в рамках торгового соглашения.
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Госдеп США напомнил Турции о санкциях из-за С-400

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Бизнесмены оценили кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.
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Разведчик рассказал о первом общем бое советских и польских партизан

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Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни

Рамзан Кадыров временно не сможет исполнять обязанности руководителя Чечни.
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