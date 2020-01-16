Политика
DixiNewsСоздана рабочая группа для подготовки поправок в Конституцию
О масштабной реформе главного закона страны президент объявил вчера. Президент РФ Владимир Путин создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию России. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
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Футбол
Андрей Лунин перешел в «Реал Овьедо»
Соглашение рассчитано до июня 2020 года, после чего 20-летний вратарь вернется в стан команды из столицы Испании, в которую перешел летом 2018 года из луганской «Зари» за 8,5 миллиона евро.
Политика
Новым премьер-министром России может стать Михаил Мишустин
Новым премьер-министром России может стать глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.
Политика
Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы
Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
Политика
Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил о "большой тревоге" из-за послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в среду.
Политика
В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского
В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Политика
Соратник Джулиани: Трамп угрожал лишить Украину помощи
Соратник Руди Джулиани, личного адвоката президента США, Лев Парнас заявил, что глава государства Дональд Трамп угрожал лишить Украину любой помощи.
Политика
В ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны
Депутат Европарламента от Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер обвинил российские власти в попытках переписать историю.
Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
Космос
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
Для предотвращения доступа к оперативному наблюдению осуществления на территории России различного рода конфиденциальных мероприятий в «Роскосмосе» предлагают создать базу соответствующих зарубежных спутников-шпионов, спутников-ретрансляторов и наземных станций приема, а также определить характер помех, которые необходимо создавать для недопущения наблюдения.
Происшествия
Задержанный россиянин покончил с собой в отделе полиции
В Алтайском крае задержанный мужчина покончил с собой в местном отделе полиции.
Происшествия
Свердловская полиция ищет обманутых вкладчиков
Свердловская полиция ищет обманутых вкладчиков В регионе живет несколько тысяч человек, пострадавших от действий кредитных потребительских кооперативов.
Происшествия
СМИ узнали личность открывшего огонь в суде Новокузнецка стрелка
Мужчина, открывший огонь в здании суда в Новокузнецке, был фигурантом дела об умышленном уничтожении чужого имущества, пишет местный портал City-N со ссылкой на источник.
Общество
Материнский капитал дадут за рождение первенца
Изменения вступают в силу с 1 января 2020 года. Семьи, в которых после этого времени родился первый ребенок, получат 466 тысяч рублей.
Происшествия
Человек погиб в результате обрушения породы в Оренбургской области
Общество
В Японию проник новый коронавирус из Китая
В Японии выявили первый случай заболевания новым коронавирусом из Китая. Мужчина заразился им после того, как посетил город Ухань.
Политика
Пресс-секретарь заявил, что Кадыров проходит курс лечения
Кино
Эзра Миллер появился в роли Флэша в сериале канала CW
На экране появились разнообразные версии знакомых героев, но самым неожиданным стало камео Эзры Миллера в роли Флэша, который столкнулся с Флэшем в исполнении Гранта Гастина.
Технологии
Bose закрывает более 100 магазинов по всему миру и увольняет персонал
На этой неделе представители компании подтвердили, что в течение следующих нескольких месяцев Bose закроет огромное количество своих розничных магазинов в различных регионах мира.
Кино
Роберт Паттинсон рассказал о тяжелых условиях на съемках «Маяка»
Хоккей
Овечкин хочет всегда жить в Вашингтоне
Происшествия
Российское посольство оказалось в эпицентре протестов в Бейруте
Посольство России в Бейруте не является центром агрессии и столкновений между демонстрантами и полицией, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.
Армия и оружие
Халифа Хафтар назвал условия подписания договора о перемирии в Ливии
Ранее сообщалось, что командующий Ливийской национальной армии отказался от подписания в Москве перемирия с Правительством национального согласия, которое находится в Триполи.
Происшествия
Четыре человека погибли в аварии под Саратовом
Четыре человека погибли, еще пятеро получили тяжелые травмы в столкновении двух машин в Татищевском районе Саратовской области.
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам 50-градусные морозы в феврале
Россиянам пообещали 50-градусные морозы в феврале.
Шоу-бизнес
Елена Воробей сломала руку на концерте
Артистка Елена Воробей на своей странице в соцсети рассказала поклонникам о том, что сломала руку на концерте в Ногинске.
Политика
Западные СМИ оценили Послание Владимира Путина Федеральному Собранию
Иностранные СМИ по-разному оценили послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.
Общество
Водонаева послушала речь Путина и поразмышляла о родах у «нищих россиян и быдла»
Телеведущая Алена Водонаева поразмышляла о родах у «нищих россиян и быдла» в связи с планируемыми изменениями в демографической сфере.
Происшествия
Певцу Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки в кафе
Напомним, ранее сообщалось об инциденте "со стрельбой в одном из подмосковных кафе", в ходе которого Народный артист РФ был ранен - Серов отдыхал с друзьями в заведении и стал участником драки, закончившейся перестрелкой.
Авто
УАЗ «Патриот» получил «антарктическую» спецверсию
Из других внешних отличий внедорожника в новой спецверсии стоит выделить экспедиционный багажник на крыше с лестницей на пятой двери, сертифицированные и устанавливаемые на заводе в процессе производства, а также противотуманные фары и шильды с названием серии в нижней части двери водителя и на контейнере запасного колеса.