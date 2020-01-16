Политика

DixiNewsDixiNewsСоздана рабочая группа для подготовки поправок в Конституцию

О масштабной реформе главного закона страны президент объявил вчера. Президент РФ Владимир Путин создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию России. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
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Что случилось этой ночью: четверг, 16 января

Интерфаксвчера в 23:50

Владимир Путин утвердил состав рабочей группы по изменению Конституции

Коммерсантъ03:39

Машков назвал предложенные Путиным поправки в Конституцию «революционным делом»

ТАСС03:30

Путин встретится с группой по изменению Конституции в четверг

Известия01:34

Путин встретится в четверг с группой по изменениям в Конституцию

РИА Новости01:47

75 человек вошли в рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию

Эхо Москвы02:31

Путин встретится с участниками рабочей группы по поправкам в Конституцию

Ведомостивчера в 18:10
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Новым премьер-министром России может стать глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.
Сусанин вчера в 11:28
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Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы

Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
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Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил о "большой тревоге" из-за послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в среду.
РИА Новости вчера в 16:58
Политика

В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского

В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
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Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 13:54
Политика

Соратник Джулиани: Трамп угрожал лишить Украину помощи

Соратник Руди Джулиани, личного адвоката президента США, Лев Парнас заявил, что глава государства Дональд Трамп угрожал лишить Украину любой помощи.
Газета.Ru вчера в 23:16
Политика

В ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны

Депутат Европарламента от Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер обвинил российские власти в попытках переписать историю.
RT на русском 01:18
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
РИА Новости 02:18
Космос

«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса

Для предотвращения доступа к оперативному наблюдению осуществления на территории России различного рода конфиденциальных мероприятий в «Роскосмосе» предлагают создать базу соответствующих зарубежных спутников-шпионов, спутников-ретрансляторов и наземных станций приема, а также определить характер помех, которые необходимо создавать для недопущения наблюдения.
Lenta.ru 03:25
Происшествия

Задержанный россиянин покончил с собой в отделе полиции

В Алтайском крае задержанный мужчина покончил с собой в местном отделе полиции.
Lenta.ru 03:33
Происшествия

Свердловская полиция ищет обманутых вкладчиков

Свердловская полиция ищет обманутых вкладчиков В регионе живет несколько тысяч человек, пострадавших от действий кредитных потребительских кооперативов.
Екатеринбург-ТВ 01:47
Происшествия

СМИ узнали личность открывшего огонь в суде Новокузнецка стрелка

Мужчина, открывший огонь в здании суда в Новокузнецке, был фигурантом дела об умышленном уничтожении чужого имущества, пишет местный портал City-N со ссылкой на источник.
РБК 03:03
Общество

Материнский капитал дадут за рождение первенца

Изменения вступают в силу с 1 января 2020 года. Семьи, в которых после этого времени родился первый ребенок, получат 466 тысяч рублей.
Рыбинская неделя вчера в 07:30
Происшествия

Человек погиб в результате обрушения породы в Оренбургской области

Газета.Ru вчера в 23:25
Общество

В Японию проник новый коронавирус из Китая

В Японии выявили первый случай заболевания новым коронавирусом из Китая. Мужчина заразился им после того, как посетил город Ухань.
vtomske.ru 03:49
Политика

Пресс-секретарь заявил, что Кадыров проходит курс лечения

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Кино

Эзра Миллер появился в роли Флэша в сериале канала CW

На экране появились разнообразные версии знакомых героев, но самым неожиданным стало камео Эзры Миллера в роли Флэша, который столкнулся с Флэшем в исполнении Гранта Гастина.
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Технологии

Bose закрывает более 100 магазинов по всему миру и увольняет персонал

На этой неделе представители компании подтвердили, что в течение следующих нескольких месяцев Bose закроет огромное количество своих розничных магазинов в различных регионах мира.
iXBT.com 01:08
Кино

Роберт Паттинсон рассказал о тяжелых условиях на съемках «Маяка»

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Овечкин хочет всегда жить в Вашингтоне

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Российское посольство оказалось в эпицентре протестов в Бейруте

Посольство России в Бейруте не является центром агрессии и столкновений между демонстрантами и полицией, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.
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Халифа Хафтар назвал условия подписания договора о перемирии в Ливии

Ранее сообщалось, что командующий Ливийской национальной армии отказался от подписания в Москве перемирия с Правительством национального согласия, которое находится в Триполи.
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Четыре человека погибли в аварии под Саратовом

Четыре человека погибли, еще пятеро получили тяжелые травмы в столкновении двух машин в Татищевском районе Саратовской области.
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Общество

В Гидрометцентре пообещали россиянам 50-градусные морозы в феврале

Россиянам пообещали 50-градусные морозы в феврале.
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Шоу-бизнес

Елена Воробей сломала руку на концерте

Артистка Елена Воробей на своей странице в соцсети рассказала поклонникам о том, что сломала руку на концерте в Ногинске.
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Западные СМИ оценили Послание Владимира Путина Федеральному Собранию

Иностранные СМИ по-разному оценили послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.
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Общество

Водонаева послушала речь Путина и поразмышляла о родах у «нищих россиян и быдла»

Телеведущая Алена Водонаева поразмышляла о родах у «нищих россиян и быдла» в связи с планируемыми изменениями в демографической сфере.
Lenta.ru 02:50
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Певцу Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки в кафе

Напомним, ранее сообщалось об инциденте "со стрельбой в одном из подмосковных кафе", в ходе которого Народный артист РФ был ранен - Серов отдыхал с друзьями в заведении и стал участником драки, закончившейся перестрелкой.
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Авто

УАЗ «Патриот» получил «антарктическую» спецверсию

Из других внешних отличий внедорожника в новой спецверсии стоит выделить экспедиционный багажник на крыше с лестницей на пятой двери, сертифицированные и устанавливаемые на заводе в процессе производства, а также противотуманные фары и шильды с названием серии в нижней части двери водителя и на контейнере запасного колеса.
Движок вчера в 05:36
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