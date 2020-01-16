Политика
REGNUMПутин создал рабочую группу по поправкам в Конституцию РФ
Президент РФ Владимир Путин создал рабочую группу, которая подготовит предложения о внесении поправок в Конституцию РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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Политика
Мишустин анонсировал изменения в новом правительстве
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин заявил, что в новом правительстве будут изменения.
Политика
Медведев заявил об отставке правительства
В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в суде в Новокузнецке
45-летний житель Кемеровской области открыл огонь в мировом суде Новокузнецка утром 16 января.
Космос
Крупнейший в мире радиотелескоп запущен в работу в Китае
На днях Китай официально сдал в эксплуатацию крупнейший в мире радиотелескоп FAST.
Происшествия
Участник инцидента с девочкой в Ленинградской области явился в полицию
Полицейские опросили водителя, ставшего участником инцидента с 10-летней девочкой в Новой Ладоге, которую силой пытались посадить в автомобиль, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Общество
Семьи с детьми до 7 лет начнут получать новые выплаты
Со следующего года размер выплат планируется повысить до 11 тысяч рублей в месяц. Новая мера поддержки начнёт действовать уже в этом году.
Политика
Что дает предварительное торговое соглашение США и Китая
Политика
Парнас: Трамп был осведомлён о моей работе в Украине
Получивший обвинения в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний США Лев Парнас заявил, что американский лидер Дональд Трамп знал о его деятельности в Украине по делу сына Байдена.
Кино
Amazon назвал актерский состав сериала «Властелин колец»
Здоровье
Роспотребнадзор: две дозы снюса убьют ребёнка
В одной дозе снюса содержится до 40 мг никотина, а 60 мг могут привести к гибели ребёнка.
Армия и оружие
Эксперт рассказал о ракете, сбившей «Боинг» в Иране
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании
Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
Политика
Анатолий Вассерман раскрыл смысл отставки Дмитрия Медведева
Известный российский публицист и политолог Анатолий Вассерман связал отставку правительства с озвученными в Послании президента России Федеральному Собранию задачами по повышению социального обеспечения нуждающихся граждан.
Экономика
Топилин рассказал о росте реальной зарплаты россиян в 2020 году
Минэкономразвития спрогнозировало рост реальной заработной платы россиян в 2020 году.
Гаджеты
В РФ появился телефон с четырьмя SIM-картами и двумя фонариками
Модель под названием BQ 2819 Tank Quattro получила массивный корпус и два мощных фонарика в верхней части.
Происшествия
Человек погиб в результате обрушения породы в Оренбургской области
Общество
Центробанк отозвал лицензии у трех страховых компаний
Банк России отозвал лицензии у трех страховых компаний из-за их добровольного отказа от работы.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала шпагат на мотоцикле
Выполнила его балерина, сидя на мотоцикле. Наступивший 2020 год Анастасия Волочкова начала с демонстрации своих шпагатов.
Политика
Пресс-секретарь заявил, что Кадыров проходит курс лечения
«Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, требующий медицинских процедур», — заявил Каримов.
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году
По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Происшествия
СК ужесточил обвинение бизнесмену Бойко-Великому
Как сообщил ТАСС источник, близкий к следствию, в новое обвинение бизнесмену добавлена растрата при оформлении невозвратных кредитов на общую сумму около 23 млн рублей и $120 тыс.
Армия и оружие
Военные НАТО потребовали психологов после ракетного обстрела
Экономика
В России впервые запущен сервис по онлайн-оплате квартир картами
Сбербанк впервые на российском рынке запустил онлайн-оплату жилой недвижимости, а также кладовых помещений и машино-мест с помощью банковских карт.
Энергетика
Белоруссия планирует возобновить в январе переговоры с Россией по газу
Белоруссия планирует в январе возобновить переговоры с российской стороной по газовой тематике, заявил в четверг глава минэнерго республики Виктор Каранкевич.
Политика
Владимир Путин решил доработать Россию конституционными изменениями и Михаилом Мишустиным
Владимир Путин решил доработать Россию конституционными изменениями и Михаилом Мишустиным Послание президента Владимира Путина, в котором ожидались главными новостями меры демографической поддержки, завершилось объявлением реформы системы власти в РФ — отказом от «суперпрезидентской» власти и созданием президентско-парламентской республики с новыми полномочиями Госсовета.
Политика
В ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны
Гаджеты
«Apple» купила стартап в сфере искусственного интеллекта
Американская корпорация «Apple» купила технологическую компанию «Xnor».
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Саратовом
В результате столкновения двух автомобилей в Татищевском районе Саратовской области погибли четыре человека, ещё пятеро пострадали, передаёт Интерфакс со ссылкой на УГИБДД региона.
Политика
Замруководителя офиса Зеленского: «На плёнках не мой голос»
Во время совещания человек с голосом Гончарука заявил, что президент Украины Владимир Зеленский имеет примитивное понимание экономических процессов в стране.