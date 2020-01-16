Президент РФ Владимир Путин создал рабочую группу, которая подготовит предложения о внесении поправок в Конституцию РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин создал рабочую группу по поправкам в Конституцию РФ

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