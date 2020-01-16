Политика

REGNUMREGNUMПутин создал рабочую группу по поправкам в Конституцию РФ

Президент РФ Владимир Путин создал рабочую группу, которая подготовит предложения о внесении поправок в Конституцию РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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Путин встретится в четверг с группой по изменениям в Конституцию

РИА Новости01:47

Что случилось этой ночью: четверг, 16 января

Интерфаксвчера в 23:50

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:10

Главные новости к утру 16 января

Коммерсантъвчера в 23:00

Путин встретится с группой по изменению Конституции в четверг

Известия01:34

Путин встретится с участниками рабочей группы по поправкам в Конституцию

Ведомостивчера в 18:10

Путин встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию

ТАССвчера в 16:20
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Политика

Мишустин анонсировал изменения в новом правительстве

Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин заявил, что в новом правительстве будут изменения.
NewInform 01:47
Политика

Медведев заявил об отставке правительства

В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
BFM.ru вчера в 10:43
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в суде в Новокузнецке

45-летний житель Кемеровской области открыл огонь в мировом суде Новокузнецка утром 16 января.
Газета.Ru 01:48
Космос

Крупнейший в мире радиотелескоп запущен в работу в Китае

На днях Китай официально сдал в эксплуатацию крупнейший в мире радиотелескоп FAST.
TV BRICS 14 января в 05:31
Происшествия

Участник инцидента с девочкой в Ленинградской области явился в полицию

Полицейские опросили водителя, ставшего участником инцидента с 10-летней девочкой в Новой Ладоге, которую силой пытались посадить в автомобиль, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:11
Общество

Семьи с детьми до 7 лет начнут получать новые выплаты

Со следующего года размер выплат планируется повысить до 11 тысяч рублей в месяц. Новая мера поддержки начнёт действовать уже в этом году.
SterlitamakTime.ru вчера в 06:48
Политика

Что дает предварительное торговое соглашение США и Китая

Ведомости 14 января в 16:40
Политика

Парнас: Трамп был осведомлён о моей работе в Украине

Получивший обвинения в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний США Лев Парнас заявил, что американский лидер Дональд Трамп знал о его деятельности в Украине по делу сына Байдена.
Московский Комсомолец вчера в 23:37
Кино

Amazon назвал актерский состав сериала «Властелин колец»

iReactor вчера в 04:04
Здоровье

Роспотребнадзор: две дозы снюса убьют ребёнка

В одной дозе снюса содержится до 40 мг никотина, а 60 мг могут привести к гибели ребёнка.
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 22:25
Армия и оружие

Эксперт рассказал о ракете, сбившей «Боинг» в Иране

Московский Комсомолец вчера в 12:16
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании

Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
РИА Новости вчера в 14:30
Политика

Анатолий Вассерман раскрыл смысл отставки Дмитрия Медведева

Известный российский публицист и политолог Анатолий Вассерман связал отставку правительства с озвученными в Послании президента России Федеральному Собранию задачами по повышению социального обеспечения нуждающихся граждан.
Вестник Кавказа вчера в 23:37
Экономика

Топилин рассказал о росте реальной зарплаты россиян в 2020 году

Минэкономразвития спрогнозировало рост реальной заработной платы россиян в 2020 году.
Известия 14 января в 03:44
Гаджеты

В РФ появился телефон с четырьмя SIM-картами и двумя фонариками

Модель под названием BQ 2819 Tank Quattro получила массивный корпус и два мощных фонарика в верхней части.
Astera вчера в 04:11
Происшествия

Человек погиб в результате обрушения породы в Оренбургской области

Газета.Ru вчера в 23:25
Общество

Центробанк отозвал лицензии у трех страховых компаний

Банк России отозвал лицензии у трех страховых компаний из-за их добровольного отказа от работы.
Известия 02:05
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова показала шпагат на мотоцикле

Выполнила его балерина, сидя на мотоцикле. Наступивший 2020 год Анастасия Волочкова начала с демонстрации своих шпагатов.
Актуальные Новости вчера в 07:24
Политика

Пресс-секретарь заявил, что Кадыров проходит курс лечения

«Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, требующий медицинских процедур», — заявил Каримов.
RT на русском 00:10
Экономика

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Известия вчера в 18:01
Происшествия

СК ужесточил обвинение бизнесмену Бойко-Великому

Как сообщил ТАСС источник, близкий к следствию, в новое обвинение бизнесмену добавлена растрата при оформлении невозвратных кредитов на общую сумму около 23 млн рублей и $120 тыс.
ТАСС вчера в 19:02
Армия и оружие

Военные НАТО потребовали психологов после ракетного обстрела

Sibnet Новости 14 января в 08:03
Экономика

В России впервые запущен сервис по онлайн-оплате квартир картами

Сбербанк впервые на российском рынке запустил онлайн-оплату жилой недвижимости, а также кладовых помещений и машино-мест с помощью банковских карт.
РБК вчера в 23:00
Энергетика

Белоруссия планирует возобновить в январе переговоры с Россией по газу

Белоруссия планирует в январе возобновить переговоры с российской стороной по газовой тематике, заявил в четверг глава минэнерго республики Виктор Каранкевич.
РИА Новости 01:08
Происшествия

В Ульяновской области 13 человек пострадали в ДТП с автобусом

РИА Новости 00:19
Политика

Владимир Путин решил доработать Россию конституционными изменениями и Михаилом Мишустиным

Владимир Путин решил доработать Россию конституционными изменениями и Михаилом Мишустиным Послание президента Владимира Путина, в котором ожидались главными новостями меры демографической поддержки, завершилось объявлением реформы системы власти в РФ — отказом от «суперпрезидентской» власти и созданием президентско-парламентской республики с новыми полномочиями Госсовета.
Коммерсантъ вчера в 15:52
Политика

В ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны

RT на русском 01:18
Гаджеты

«Apple» купила стартап в сфере искусственного интеллекта

Американская корпорация «Apple» купила технологическую компанию «Xnor».
ГЛАС.RU 00:03
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Саратовом

В результате столкновения двух автомобилей в Татищевском районе Саратовской области погибли четыре человека, ещё пятеро пострадали, передаёт Интерфакс со ссылкой на УГИБДД региона.
RT на русском 01:42
Политика

Замруководителя офиса Зеленского: «На плёнках не мой голос»

Во время совещания человек с голосом Гончарука заявил, что президент Украины Владимир Зеленский имеет примитивное понимание экономических процессов в стране.
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