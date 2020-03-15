Возглавил рабочую группу мэр Москвы Сергей Собянин. В деятельность рабочей группы Путин рекомендовал принять участие главам регионов, где были выявлены случаи коронавируса.

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