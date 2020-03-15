Коронавирус
InkazanПутин создал рабочую группу по противодействию коронавирусу
Возглавил рабочую группу мэр Москвы Сергей Собянин. В деятельность рабочей группы Путин рекомендовал принять участие главам регионов, где были выявлены случаи коронавируса.
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Путин поставил Собянина во главе рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом
Коммерсантъвчера в 14:35
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что в результате санкционного противостояния и Россия, и Европа понесли потери, причем в некоторых сферах для европейцев они оказались более чувствительными.
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Маршрут первого совместного российско-турецкого патруля в Идлибе сократили из-за провокаций бандформирований, сообщили в Минобороны России.
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Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
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Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с подозрением на COVID-19
Больница в московской Коммунарке начала сотрудничать с полицией после того, как пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из стационара, сообщил главврач медицинского учреждения Денис Проценко на Facebook.
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«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса в России
На момент написания новости карта показывала, что в России зарегистрирован 63 случая заражения и 3 выздоровления.
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В США снизили ключевую ставку почти до нуля
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Семь человек погибли при пожаре в селе в Иркутской области
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Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
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Армия и оружие
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Дебютный трейлер и детали первого сюжетного дополнения для Control
Как оказалось, временная эксклюзивность первого дополнения Control для PS4 оказалась несколько преувеличенной: вместе с дебютным трейлером оказалось, что 26 марта DLC выйдет на PS4 и PC, а обладателям Xbox One предстоит подождать до 25 июня.
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Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик
Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал перечень мер, которые будут приняты в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
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Очереди из украинцев образовались на границе с Польшей
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Общество
Американский экономист предсказал череду дефолтов в мире
В интервью украинскому порталу «Зеркало недели» аналитик J.P. Morgan подчеркнул, что сегодня штрафы за невыполнение обязательств перед кредиторами значительно уменьшились, а рынки через несколько лет снова открывают двери для дефолтных государств.
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В Екатеринбурге детей эвакуировали из школы из-за звонка о минировании
В департаменте образования информацию подтвердили: — Поступил анонимный звонок о минировании школы № 28.
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В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях
Как отметил синоптик, в ближайшее время теплая погода в Краснодарском крае, Адыгее, Крыму и на западе Ставрополья с температурой выше плюс 20 градусов из-за прихода северных воздушных масс сменится заморозками.