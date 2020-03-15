Коронавирус

InkazanInkazanПутин создал рабочую группу по противодействию коронавирусу

Возглавил рабочую группу мэр Москвы Сергей Собянин. В деятельность рабочей группы Путин рекомендовал принять участие главам регионов, где были выявлены случаи коронавируса.
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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:00

В России создана рабочая группа Госсовета по борьбе с коронавирусом

Ридусвчера в 15:06

Путин распорядился создать рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

Известиявчера в 14:30

Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

ТАССвчера в 14:44

Путин поставил Собянина во главе рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом

Коммерсантъвчера в 14:35

Путин создал рабочую группу по борьбе с коронавирусом

Lenta.ruвчера в 14:48

Собянин возглавил рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

РИА Новостивчера в 14:39
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 03:54, Ашберн
Политика

Путин оценил потери Европы и России от санкций

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в результате санкционного противостояния и Россия, и Европа понесли потери, причем в некоторых сферах для европейцев они оказались более чувствительными.
Вестник Кавказа 02:59
Общество

ВОЗ предсказала рост смертности в Европе от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.
РИА Новости вчера в 20:19
Происшествия

Отель «Меридиан» в Мурманске закрывают из-за коронавируса

Отель «Меридиан» приостанавливает работу из-за гражданина Ирландии, у которого диагностировали предварительно-положительный результат на коронавирус.
Северпост 03:26
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о провокациях боевиков против патруля в Идлибе

Маршрут первого совместного российско-турецкого патруля в Идлибе сократили из-за провокаций бандформирований, сообщили в Минобороны России.
РИА Новости вчера в 05:33
Общество

Михаил Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране

Особо Михаил Мишустин подчеркнул необходимость ввести контроль над семьями людей, которые вернулись из стран с неблагоприятной эпидобстановкой по заражению коронавирусом, пишет runews24.ru По словам главы кабинета министров, именно 14-дневный карантин, а также самое тщательное врачебное наблюдение могут снизить риск распространения коронавируса.
Московский Комсомолец 01:33
Общество

Вузы Кузбасса из-за коронавируса переходят на дистанционное обучение

Вузы Кемеровской области, где зарегистрированы два случая заражения коронавирусом нового типа, с 16 марта переходят на дистанционное обучение.
ТАСС вчера в 07:22
Общество

Американцы массово скупают оружие, патроны и сухпайки из-за коронавируса

Американцы начали массово скупать огнестрельное оружие, патроны и сухие пайки на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 02:51
Культура

Казарновская оценила вокальные данные звезд российского шоу-бизнеса

ФАН вчера в 05:26
Политика

Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на 9 мая

Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на празднование 75-й годовщины Победы, если ситуация с коронавирусом нового типа не изменит планы по проведению мероприятия.
Газета.Ru вчера в 15:20
Общество

Подхвативший коронавирус петербуржец назвал первые симптомы болезни

По словам спортсмена, первые симптомы болезни не отличить от симптомов обычной простуды — у человека появляется першение в горле, затем приходят сухой кашель и давление в верхней части груди.
Эксперт Северо-Запад 03:17
Политика

Россия закрывает границу с Белоруссией

Как напомнил Мишустин, было ограничено авиасообщение со странами Евросоюза, приостановлен въезд иностранцев через границу с Польшей, Норвегией, отменено железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной.
ТАСС 03:27
Финансы

Курс доллара превысил отметку в 74 рубля

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 2,06% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 74,09 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.
ТАСС 03:50
Экономика

Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%

Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Газета.Ru 01:42
Авто

В России появился спортивный Hyundai Tucson N Line

Автоновости дня 03:15
Музыка

Шансы Little Big на Евровидении оценили в Германии

News.ru вчера в 20:55
Происшествия

Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с подозрением на COVID-19

Больница в московской Коммунарке начала сотрудничать с полицией после того, как пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из стационара, сообщил главврач медицинского учреждения Денис Проценко на Facebook.
РИА Новости 01:45
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса в России

На момент написания новости карта показывала, что в России зарегистрирован 63 случая заражения и 3 выздоровления.
Kaluga-poisk.ru 02:57
Экономика

В США снизили ключевую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:23
Происшествия

Семь человек погибли при пожаре в селе в Иркутской области

ТАСС вчера в 21:07
Экономика

Банки начали повышать ставки по ипотеке

Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
РИА Новости 14 марта в 08:51
Здоровье

Китай предупредили о второй волне заражения коронавирусом

По словам Фаучи, опасность повторного заражения возрастет во время возвращения Китая к нормальной жизни.
Lenta.ru вчера в 12:45
Армия и оружие

В горах Дагестана прошли артиллерийские учения Южного военного округа

Артиллерийские учения Южного военного округа с боевой стрельбой прошли в горах Дагестана, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе округа.
ТАСС вчера в 17:06
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.
Газета.Ru 02:59
Игры

Дебютный трейлер и детали первого сюжетного дополнения для Control

Как оказалось, временная эксклюзивность первого дополнения Control для PS4 оказалась несколько преувеличенной: вместе с дебютным трейлером оказалось, что 26 марта DLC выйдет на PS4 и PC, а обладателям Xbox One предстоит подождать до 25 июня.
Игромания.ру 02:58
Шоу-бизнес

Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик

Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
RuNews24.ru вчера в 10:46
Экономика

Правительство объявило новые меры по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал перечень мер, которые будут приняты в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 02:41
Политика

Очереди из украинцев образовались на границе с Польшей

Многокилометровые очереди из украинцев, которые пытаются попасть на родину, образовались на границе с Польшей.
Газета.Ru вчера в 23:12
Общество

Американский экономист предсказал череду дефолтов в мире

В интервью украинскому порталу «Зеркало недели» аналитик J.P. Morgan подчеркнул, что сегодня штрафы за невыполнение обязательств перед кредиторами значительно уменьшились, а рынки через несколько лет снова открывают двери для дефолтных государств.
Говорит Москва вчера в 03:25
Происшествия

В Екатеринбурге детей эвакуировали из школы из-за звонка о минировании

В департаменте образования информацию подтвердили: — Поступил анонимный звонок о минировании школы № 28.
Екатеринбург Онлайн 03:08
Общество

В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях

Как отметил синоптик, в ближайшее время теплая погода в Краснодарском крае, Адыгее, Крыму и на западе Ставрополья с температурой выше плюс 20 градусов из-за прихода северных воздушных масс сменится заморозками.
РИА Новости вчера в 21:42
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