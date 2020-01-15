Политика
Аргументы и ФактыПутин создал рабочую группу по внесению поправок в Конституцию РФ
Российский лидер Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, сообщает сайт Кремля. В ее состав вошли более 70 человек, в том числе общественные деятели, законодатели, ученые, артисты и спортсмены.
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Четверо неизвестных пытались ограбить отделение финансово-кредитной организации на ул. Савушкина в Санкт-Петербурге, однако скрылись, после того как сотрудники банка оказали им сопротивление.
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Госдума РФ завтра рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера
Госдума завтра на пленарном заседании рассмотрит кандидатуру на должность премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
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Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил о "большой тревоге" из-за послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в среду.
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Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
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Россия поднялась в американском рейтинге лучших стран мира
На первом месте в списке лучших стран оказалась Швейцария, на втором — Канада, на третьем — Япония. Замыкают пятёрку Германия и Австралия.
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Путин предложил запретить чиновникам иметь иностранное гражданство
Президент России Владимир Путин ходе послания Федеральному собранию предложил запретить высокопоставленным чиновникам и государственным служащим иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
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В Турции открыли доступ к «Википедии» после двух лет блокировки
29 апреля 2017 года турецкие власти объяснили блокировку крупнейшей в мире интернет-энциклопедии «Википедия» тем, что она очерняет имидж страны на международной арене.
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Назван самый прочный смартфон 2019 года
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Боец MMA вырвался из партера и в прыжке отправил соперника в нокаут
Американский боец смешанного стиля (MMA) Эммануэль Калхун отправил в нокаут соотечественника Марка Эйтеля на турнире Экстремального бойцовского чемпионата (XFC) 48, который прошел в Далласе 10 января.
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Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
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На территории посольства РФ в Бейруте разорвались две гранаты с газом
Две гранаты со слезоточивым газом разорвались на территории посольства РФ в Бейруте.
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Microsoft прекратил поддержку Windows 7
Десять лет "семерка" оставалась одной из самых популярных операционных систем.
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Джон Салливан, как ожидается, в четверг прибудет в Москву, где приступит к исполнению обязанностей посла США в России.
Кино
Комедия «Холоп» обогнала фильм «Т-34» по кассовым сборам в России
Фильм Клима Шипенко "Холоп" менее чем за три недели собрал в российском прокате 2,32 миллиарда рублей и обогнал другую отечественную киноленту "Т- 34", которая принесла создателям 2,27 млрд рублей за 2019 год.
Политика
Киев призвал НАТО рассмотреть вступление в одну из программ альянса
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба обратился к НАТО с просьбой начать официальную процедуру рассмотрения заявки Киева на присоединение к Программе расширенных возможностей НАТО, сообщила в среду пресс-служба кабинета министров.
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На раковые клетки нацелен ультразвук
Политика
Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни
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Раскрыта дата анонса нового флагмана Sony Xperia 5 Plus
Как сообщает ToDay News Ufa, 24 февраля на выставке Mobile World Congress 2020 компания Sony представит новые смартфоны Xperia.
Политика
Европарламент ратифицирует договор о Brexit в конце месяца
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европарламент ратифицирует договор об условиях Brexit в конце месяца.
Политика
Симоньян и Канделаки заявили, что Путин начал бескровную революцию
Российские телеведущие и руководители ведущих СМИ очень резко отреагировали на сделанные президентом России Владимиром Путиным заявления в ходе послания Федеральному Собранию РФ.
Политика
Палата представителей передала в сенат дело об импичменте Трампа
Палата представителей конгресса США проголосовала за передачу в сенат двух статей импичмента президента Дональда Трампа, свидетельствуют результаты голосования.
Футбол
«ПСЖ» разгромил «Монако» в перенесенной встрече Лиги 1
В перенесенном 15-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» разгромил «Монако» (4:1). Голами отметились Неймар и Сарабия, Мбаппе оформил дубль.
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Кокорин забил за «Зенит» первый гол в 2020 году
Политика
В Сети появилась запись «совещания» Гончарука с критикой Зеленского
Аудиозапись "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Алексей Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, появилась на YouTube.
Общество
Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.