Российский лидер Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, сообщает сайт Кремля. В ее состав вошли более 70 человек, в том числе общественные деятели, законодатели, ученые, артисты и спортсмены.

Путин создал рабочую группу по внесению поправок в Конституцию РФ

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