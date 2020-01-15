Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыПутин создал рабочую группу по внесению поправок в Конституцию РФ

Российский лидер Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, сообщает сайт Кремля. В ее состав вошли более 70 человек, в том числе общественные деятели, законодатели, ученые, артисты и спортсмены.
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Путин встретится в четверг с группой по изменениям в Конституцию

РИА Новости16:54

Путин встретится с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию

РБК17:07

Путин создал рабочую группу по внесению поправок в Конституцию

Известия14:39

Группа по подготовке поправок в Конституцию приступит к работе 17 января

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Коммерсантъ14:48

Путин образовал рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию

Российская газета15:08

Путин встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию

ТАСС16:20
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