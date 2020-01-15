Российский лидер Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, сообщает сайт Кремля. В ее состав вошли более 70 человек, в том числе общественные деятели, законодатели, ученые, артисты и спортсмены.

Путин создал рабочую группу по внесению поправок в Конституцию РФ

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Политика Правительство России ушло в отставку Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с главой государства Владимиром Путиным после оглашения послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.

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Общество Олег Кожемяко отметил важные пункты президентского послания Олег Кожемяко отметил, что уже в 2020 году из средств регионального бюджета будут приобретаться служебные квартиры для нужд работников системы здравоохранения. https: / / www.instagram.com / p / B7V9SntiRbi / Как сообщало ИА REGNUM, в своём послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин подчеркнул роль и значимость здравоохранения в современном мире.

Авто Renault Duster получил новую двутопливную версию В числе первых автомобилей, которые могут рассчитывать на скорое оснащение бензиново-газового агрегата TCe 100 Eco-G, называются Renault Logan и Logan MCV, Renault Sandero и Sandero Stepway.

Здоровье В Китае умерла питавшаяся пять лет рисом и перцем студентка В октябре прошлого года года у студентки обнаружили проблемы с сердцем и почками, в результате чего она обратилась в организации благотворительного характера.