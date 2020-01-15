Политика
Аргументы и ФактыПутин создал рабочую группу по внесению поправок в Конституцию РФ
Российский лидер Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, сообщает сайт Кремля. В ее состав вошли более 70 человек, в том числе общественные деятели, законодатели, ученые, артисты и спортсмены.
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Общество
Путин объявил о введении новых выплат за детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию РФ, что с 1 января 2020 года вводятся ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно.
Политика
Правительство России ушло в отставку
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с главой государства Владимиром Путиным после оглашения послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери в клинике
Актриса Анастасия Заворотнюк из-за состояния здоровья отметила день рождения дочери в клинике.
Политика
Кончаловский прокомментировал предложение сократить гимн России
Гимн России, возможно, мог быть и короче, но, как говорил автор его текста Сергей Михалков, это "не литература, а политический документ", и он должен вмещать в себя постулаты, выражающие намерения государства, сказал режиссер Андрей Кончаловский, комментируя предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского сократить гимн.
Политика
Вассерман связал отставку правительства России с необходимостью экономических реформ
Российский политолог Анатолий Вассерман заявил, что отставка правительства России продиктована действиями экономического блока команды исполняющего обязанности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, которые не подходят для решения задач, которые озвучил президент России Владимир Путин.
Политика
Госдеп отреагировал на отставку Медведева
Глава пресс-службы Госдепа заявила, что в американском ведомстве «пытаются понять», что «значит объявление об отставке Медведева» и что «стоит за этими новостями».
Политика
Премьером станет бывший бизнесмен
Кино
Объявлен актерский состав сериала по «Властелину колец»
Сегодня был опубликован окончательный актерский состав ленты.
Шоу-бизнес
Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи
Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
Кино
Критики разгромили фильм с Робертом Дауни мл
Западные кинокритики разгромили новый фильм с участием Роберта Дауни мл. под названием "Удивительное путешествие доктора Дулиттла".
Политика
Путин: Укрепление семьи обеспечит развитие России как успешной страны
"Смысл всех, хочу это подчеркнуть, всех принимаемых нами мер заключается в том, чтобы создать в России стройную, масштабную и, главное, эффективно работающую систему поддержки семей", - сказал Путин, отметив, что доходов граждан, особенно имеющих детей, должно хватать для достойной жизни.
Происшествия
Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию
Выпавшую из окна модель Ксению Пунтус перевели из отделения анестизиологии и реанимации Боткинской больницы в травматологию.
Шоу-бизнес
4-летняя дочь Ксении Бородиной сбрила себе бровь
Нередко в кадр попадают и дочери звезды «Дома-2» — 10-летняя Маруся и 4-летняя Теона.
Здоровье
Астраханцам следует чаще мыть руки и сидеть дома
Стоит не забывать регулярно проветривать помещения и пользоваться масками при посещении медучреждений.
Происшествия
Ситуация у российского посольства в Бейруте остается напряженной
Обстановка на улице Корниш эль-Мазраа рядом с посольством России в Бейруте остается напряженной после столкновений полиции и демонстрантов, передает корреспондент РИА Новости.
Экономика
Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год
Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план — ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год.
Общество
Олег Кожемяко отметил важные пункты президентского послания
Олег Кожемяко отметил, что уже в 2020 году из средств регионального бюджета будут приобретаться служебные квартиры для нужд работников системы здравоохранения. https: / / www.instagram.com / p / B7V9SntiRbi / Как сообщало ИА REGNUM, в своём послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин подчеркнул роль и значимость здравоохранения в современном мире.
Авто
Renault Duster получил новую двутопливную версию
В числе первых автомобилей, которые могут рассчитывать на скорое оснащение бензиново-газового агрегата TCe 100 Eco-G, называются Renault Logan и Logan MCV, Renault Sandero и Sandero Stepway.
Здоровье
Онколог из Германии назвала симптомы рака поджелудочной железы
Немецкий врач-онколог выделила и назвала первые симптомы рака поджелудочной железы, об этом информирует издание Focus.de.
Общество
В Приморье назначен министр финансов
Министерство финансов правительства Приморского края возглавит Анна Харченко, сообщает PRIMPRESS.
Здоровье
В Китае умерла питавшаяся пять лет рисом и перцем студентка
В октябре прошлого года года у студентки обнаружили проблемы с сердцем и почками, в результате чего она обратилась в организации благотворительного характера.
Происшествия
Неизвестные в масках и с автоматами напали на банк в Петербурге
По предварительным данным, злоумышленники в розовых масках и с автоматами около 20:00 ворвались в офис банка, который расположен на улице Савушкина.
Игры
В трейлере ремейка Resident Evil 3 показали нового Немезиса
Единоборства
Боец MMA вырвался из партера и в прыжке отправил соперника в нокаут
Американский боец смешанного стиля (MMA) Эммануэль Калхун отправил в нокаут соотечественника Марка Эйтеля на турнире Экстремального бойцовского чемпионата (XFC) 48, который прошел в Далласе 10 января.
Армия и оружие
NYT: военные США возобновили совместные операции с Ираком
Вооруженные силы (ВС) США возобновили совместные действия с Ираком, в том числе операцию против террористической организации "Исламское государство".
Политика
Экономист предсказал кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьера в прямом эфире
В семь вечера 15 января появилась информация о том, что Владимир Путин выдвинул кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра РФ.
Футбол
«Монако» с Головиным крупно проиграл «ПСЖ»
В перенесенном матче 15-го тура чемпионата Франции "Монако" принимал "Пари Сен-Жермен". Гости одержали убедительную победу - 4:1.
Армия и оружие
Handelsblatt назвала проект российского авианосца ошеломительным
На авианосце, предположительно, смогут установить такое «новое сверхзвуковое чудо-оружие», как ракеты «Кинжал» и «Циркон».
Политика
Меркель призвала Европу к самостоятельности
По словам Меркель, нынешний уровень европейских расходов на оборону "само собой не является достаточным".