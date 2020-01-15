Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыПутин создал рабочую группу по внесению поправок в Конституцию РФ

Российский лидер Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, сообщает сайт Кремля. В ее состав вошли более 70 человек, в том числе общественные деятели, законодатели, ученые, артисты и спортсмены.
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Первое совещание по внесению изменений в конституцию пройдёт 17 января

RT на русском18:01

Путин создал рабочую группу по внесению поправок в Конституцию

Известия14:39

Путин встретится с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию

РБК17:07

Группа по подготовке поправок в Конституцию приступит к работе 17 января

Интерфакс15:53

Путин создал рабочую группу по подготовке предложений о поправках к Конституции

Коммерсантъ14:48

Путин встретится в четверг с группой по изменениям в Конституцию

РИА Новости16:54

Путин встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию

ТАСС16:20
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Путин: Укрепление семьи обеспечит развитие России как успешной страны

"Смысл всех, хочу это подчеркнуть, всех принимаемых нами мер заключается в том, чтобы создать в России стройную, масштабную и, главное, эффективно работающую систему поддержки семей", - сказал Путин, отметив, что доходов граждан, особенно имеющих детей, должно хватать для достойной жизни.
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Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию

Выпавшую из окна модель Ксению Пунтус перевели из отделения анестизиологии и реанимации Боткинской больницы в травматологию.
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Армия и оружие

СМИ сообщили о возобновлении операции сирийской армии в Идлибе

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Нередко в кадр попадают и дочери звезды «Дома-2» — 10-летняя Маруся и 4-летняя Теона.
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Астраханцам следует чаще мыть руки и сидеть дома

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Ситуация у российского посольства в Бейруте остается напряженной

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Олег Кожемяко отметил важные пункты президентского послания

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Renault Duster получил новую двутопливную версию

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В перенесенном матче 15-го тура чемпионата Франции "Монако" принимал "Пари Сен-Жермен". Гости одержали убедительную победу - 4:1.
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На авианосце, предположительно, смогут установить такое «новое сверхзвуковое чудо-оружие», как ракеты «Кинжал» и «Циркон».
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По словам Меркель, нынешний уровень европейских расходов на оборону "само собой не является достаточным".
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