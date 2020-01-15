Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыПутин создал рабочую группу по внесению поправок в Конституцию РФ

Российский лидер Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, сообщает сайт Кремля. В ее состав вошли более 70 человек, в том числе общественные деятели, законодатели, ученые, артисты и спортсмены.
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Подготовкой поправок в Конституцию займутся Прилепин, Мацуев, Терешкова

РБК15:08

Путин создал рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию

Lenta.ru14:39

Путин создал рабочую группу по подготовке предложений о поправках к Конституции

Коммерсантъ14:48

Путин создал рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию

Интерфакс14:40

Путин создал рабочую группу по внесению поправок в Конституцию

Известия14:39

Путин создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию

Эхо Москвы14:56

Клишас рассказал, когда впервые соберется рабочая группа по поправкам в Конституцию

ТАСС15:12
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На Украине набирает обороты новый «кассетный скандал» — сегодня, 15 января, в интернете была опубликована запись разговора якобы премьер-министра Алексея Гончарука с замглавы НБУ Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

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Фонд кино впервые потребовал вернуть невозвратные субсидии после финансирования отечественного фильма, передает Telegram-канал Mash.
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Среднегодовая температура мирового океана обновила рекорд в 2019 году — поверхность и глубинные слои прогрелись на 0,075 градуса больше, чем в прошлом десятилетии, сообщает The Guardian со ссылкой на журнал Advances in Atmospheric Sciences.
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Американский актер Стэн Кирш, популярность которому принесли съемки в сериале "Горец" (1992-1998), обнаружен мертвым у себя дома в Лос-Анджелесе, сообщает интернет-ресурс TMZ.
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Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами.
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