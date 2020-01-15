Политика
Аргументы и ФактыПутин создал рабочую группу по внесению поправок в Конституцию РФ
Российский лидер Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, сообщает сайт Кремля. В ее состав вошли более 70 человек, в том числе общественные деятели, законодатели, ученые, артисты и спортсмены.
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Футбол
«Овьедо» арендовал вратаря «Реала» Лунина
20-летний украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин на правах аренды перешел в «Овьедо».
Политика
Правительство России подало в отставку
В среду, 15 января, правительство Российской Федерации в полном составе ушло в отставку. Об этом стало известно несколько минут назад.
Политика
Владимир Путин предложил изменить Конституцию
Президент с сокращенными полномочиями В рамках поправок в Конституцию Владимир Путин предложил дать Госдуме полномочия утверждать, а не просто согласовывать кандидатуру премьера, а затем, по представлению последнего, всех вице-премьеров и министров.
Общество
В Ульяновске потребовали уволить учительницу за покупку нижнего белья
Происшествия
На территории посольства России в Бейруте разорвались гранаты с газом
Две гранаты со слезоточивым газом разорвались в среду на территории посольства РФ в Бейруте.
Политика
Глава «Нафтогаза» поделился впечатлениями от переговоров с Путиным
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко поделился впечатлениями от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Политика
Климкин выразил обеспокоенность посланием Путина Федеральному собранию
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызывает "большую тревогу".
Кино
Фёдор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»
Федор Добронравов сообщил, что новый сезон «Сватов» выйдет уже скоро.
Общество
Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Политика
Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»
Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Космос
Возможно, вокруг ближайшей к Солнцу звезды вращается еще одна планета
Credit: Lorenzo Santinelli В августе 2016 года астрономы объявили об открытии экзопланеты Proxima b – потенциально обитаемого внесолнечного мира, вращающегося вокруг своей звезды в «зоне Златовласки», месте, где вода на его поверхности может находиться в жидком виде.
Политика
Палата представителей передала статьи по импичменту Трампа в сенат
Палата представителей конгресса США передала две статьи по импичменту президента страны Дональда Трампа в сенат, сообщает CNN.
Футбол
«Ювентус» без Роналду разгромил «Удинезе» в Кубке Италии
Дома туринцы не оставили шансов «Удинезе». Встреча 1/8 финала Кубка Италии завершилась со счетом 4:0 в пользу «Ювентуса».
Политика
Синоптик прокомментировал слова депутата о климатическом оружии США
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.
Происшествия
В Петербурге машина скорой помощи столкнулась с такси
Столкновение такси с машиной скорой помощи произошло в среду поздно вечером на пересечении улиц Боткинской и Академика Лебедева в Калининском районе Петербурга.
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл девятый этап «Дакара» в категории грузовиков
Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под руководством Андрея Каргинова выиграл девятый этап ралли-рейда "Дакар" в категории грузовиков.
Хоккей
Буре: Мишустин любит спорт и хоккей, это будущее России
Михаил Мишустин, кандидатура которого была внесена президентом РФ Владимиром Путиным на рассмотрение в Госдуму на должность премьер-министра, любит спорт и хоккей, он будущее России, заявил РИА Новости чемпион мира, двукратный призер Олимпийских игр Павел Буре.
Шоу-бизнес
Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи
Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
Политика
Политолог заявил, что Мишустин будет «тащить» правительство
Политолог сравнил Мишустина с Михаилом Фрадковым, возглавлявшим правительство в 2004–2007 годах, а затем долгое время находившимся на посту директора Службы внешней разведки.
Происшествия
В «Москва-Сити» мужчина взял в заложники женщину
Вооруженный мужчина взял в заложники женщину в центре Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Происшествия
Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию
Выпавшую из окна модель Ксению Пунтус перевели из отделения анестизиологии и реанимации Боткинской больницы в травматологию.
Интернет
Microsoft выпустила браузер Edge Chromium для Windows и macOS
Microsoft официально запускает свой новый браузер Edge Chromium как для Windows, так и для MacOS, передает The Verge.
Политика
Путин: Укрепление семьи обеспечит развитие России как успешной страны
"Смысл всех, хочу это подчеркнуть, всех принимаемых нами мер заключается в том, чтобы создать в России стройную, масштабную и, главное, эффективно работающую систему поддержки семей", - сказал Путин, отметив, что доходов граждан, особенно имеющих детей, должно хватать для достойной жизни.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Кино
Действие «Вечных» развернётся после событий фильма «Мстители: Финал»
Судя по описанию, действие ленты будет разворачиваться после событий, описанных в фильме "Мстители: Финал": в тексте говорится, что после "неожиданной трагедии" Вечные вынуждены "выйти из тени" и объединиться против древнейшего врага человечества – Девиантов.Marvel также представил краткие описания персонажей.
Политика
Кадыров временно передал полномочия главы Чечни
Происшествия
Lenta.ru опубликовала статью о «главной банде Забайкалья»
Общество
Кудрин назвал новое послание Путина самым дорогим
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в 2020 году оказалось самым дорогим для бюджета страны, сказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Гаджеты
Выпущено обновление графического API Vulkan 1.2
Представлена новая версия графического API Vulkan под номером 1.2.