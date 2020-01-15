Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыПутин создал рабочую группу по внесению поправок в Конституцию РФ

Российский лидер Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, сообщает сайт Кремля. В ее состав вошли более 70 человек, в том числе общественные деятели, законодатели, ученые, артисты и спортсмены.
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Первое совещание по внесению изменений в конституцию пройдёт 17 января

RT на русском18:01

Путин встретится в четверг с группой по изменениям в Конституцию

РИА Новости16:54

Путин создал рабочую группу по внесению поправок в Конституцию

Известия14:39

Группа по подготовке поправок в Конституцию приступит к работе 17 января

Интерфакс15:53

Путин создал рабочую группу по подготовке предложений о поправках к Конституции

Коммерсантъ14:48

Путин встретится с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию

РБК17:07

Путин встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию

ТАСС16:20
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Футбол

«Овьедо» арендовал вратаря «Реала» Лунина

20-летний украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин на правах аренды перешел в «Овьедо».
Бомбардир.ру 05:18
Политика

Правительство России подало в отставку

В среду, 15 января, правительство Российской Федерации в полном составе ушло в отставку. Об этом стало известно несколько минут назад.
Городской телеканал (Брянск) 08:28
Политика

Владимир Путин предложил изменить Конституцию

Президент с сокращенными полномочиями В рамках поправок в Конституцию Владимир Путин предложил дать Госдуме полномочия утверждать, а не просто согласовывать кандидатуру премьера, а затем, по представлению последнего, всех вице-премьеров и министров.
РБК 11:48
Общество

В Ульяновске потребовали уволить учительницу за покупку нижнего белья

Взгляд.ру вчера в 07:29
Происшествия

На территории посольства России в Бейруте разорвались гранаты с газом

Две гранаты со слезоточивым газом разорвались в среду на территории посольства РФ в Бейруте.
Вести.Ru 16:15
Политика

Глава «Нафтогаза» поделился впечатлениями от переговоров с Путиным

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко поделился впечатлениями от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Lenta.ru 09:39
Политика

Климкин выразил обеспокоенность посланием Путина Федеральному собранию

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызывает "большую тревогу".
Газета.Ru 17:58
Кино

Фёдор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»

Федор Добронравов сообщил, что новый сезон «Сватов» выйдет уже скоро.
ToDay News Ufa вчера в 20:00
Общество

Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Российская газета 01:17
Политика

Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»

Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Московский Комсомолец 13:56
Космос

Возможно, вокруг ближайшей к Солнцу звезды вращается еще одна планета

Credit: Lorenzo Santinelli В августе 2016 года астрономы объявили об открытии экзопланеты Proxima b – потенциально обитаемого внесолнечного мира, вращающегося вокруг своей звезды в «зоне Златовласки», месте, где вода на его поверхности может находиться в жидком виде.
Ин-спейс.ру 14:00
Политика

Палата представителей передала статьи по импичменту Трампа в сенат

Палата представителей конгресса США передала две статьи по импичменту президента страны Дональда Трампа в сенат, сообщает CNN.
Газета.Ru 18:11
Футбол

«Ювентус» без Роналду разгромил «Удинезе» в Кубке Италии

Дома туринцы не оставили шансов «Удинезе». Встреча 1/8 финала Кубка Италии завершилась со счетом 4:0 в пользу «Ювентуса».
Bookmaker-ratings.ru 16:41
Политика

Синоптик прокомментировал слова депутата о климатическом оружии США

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.
РИА Новости вчера в 17:23
Происшествия

В Петербурге машина скорой помощи столкнулась с такси

Столкновение такси с машиной скорой помощи произошло в среду поздно вечером на пересечении улиц Боткинской и Академика Лебедева в Калининском районе Петербурга.
ТАСС 17:02
Автоспорт

Экипаж Каргинова выиграл девятый этап «Дакара» в категории грузовиков

Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под руководством Андрея Каргинова выиграл девятый этап ралли-рейда "Дакар" в категории грузовиков.
РЕН ТВ вчера в 08:56
Хоккей

Буре: Мишустин любит спорт и хоккей, это будущее России

Михаил Мишустин, кандидатура которого была внесена президентом РФ Владимиром Путиным на рассмотрение в Госдуму на должность премьер-министра, любит спорт и хоккей, он будущее России, заявил РИА Новости чемпион мира, двукратный призер Олимпийских игр Павел Буре.
Р-Спорт 13:37
Шоу-бизнес

Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи

Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
WMJ.ru 13 января в 12:31
Политика

Политолог заявил, что Мишустин будет «тащить» правительство

Политолог сравнил Мишустина с Михаилом Фрадковым, возглавлявшим правительство в 2004–2007 годах, а затем долгое время находившимся на посту директора Службы внешней разведки.
РИА Новости 17:39
Происшествия

В «Москва-Сити» мужчина взял в заложники женщину

Вооруженный мужчина взял в заложники женщину в центре Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.
РБК 06:59
Происшествия

Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию

Выпавшую из окна модель Ксению Пунтус перевели из отделения анестизиологии и реанимации Боткинской больницы в травматологию.
Вести.Ru 01:33
Интернет

Microsoft выпустила браузер Edge Chromium для Windows и macOS

Microsoft официально запускает свой новый браузер Edge Chromium как для Windows, так и для MacOS, передает The Verge.
Коммерсантъ 17:02
Политика

Путин: Укрепление семьи обеспечит развитие России как успешной страны

"Смысл всех, хочу это подчеркнуть, всех принимаемых нами мер заключается в том, чтобы создать в России стройную, масштабную и, главное, эффективно работающую систему поддержки семей", - сказал Путин, отметив, что доходов граждан, особенно имеющих детей, должно хватать для достойной жизни.
Российская газета 04:42
Общество

Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Lenta.ru вчера в 14:39
Кино

Действие «Вечных» развернётся после событий фильма «Мстители: Финал»

Судя по описанию, действие ленты будет разворачиваться после событий, описанных в фильме "Мстители: Финал": в тексте говорится, что после "неожиданной трагедии" Вечные вынуждены "выйти из тени" и объединиться против древнейшего врага человечества – Девиантов.Marvel также представил краткие описания персонажей.
ИА InterMedia 14:20
Политика

Кадыров временно передал полномочия главы Чечни

Lenta.ru 11:32
Происшествия

Lenta.ru опубликовала статью о «главной банде Забайкалья»

Zabnews.ru вчера в 01:29
Общество

Кудрин назвал новое послание Путина самым дорогим

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в 2020 году оказалось самым дорогим для бюджета страны, сказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Компания 10:35
Футбол

Игрок «Зенита» Краневиттер может перейти в мексиканский «Монтеррей»

МР7.ру 14:21
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Выпущено обновление графического API Vulkan 1.2

Представлена новая версия графического API Vulkan под номером 1.2.
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