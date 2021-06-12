Российский президент Владимир Путин выразил надежду, что в этом году урожай в стране будет хорошим. "Судя по всему, он должен быть хорошим", - сказал Путин после церемонии вручения госпремий и награждения Героев Труда. Путин пообщался с лауреатами, обсудив с ними их работу.

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С чего всё началось «Это маловато». Путин оценил размер зарплаты Героя Труда Президент России Владимир Путин поинтересовался размером зарплаты у Героя Труда тракториста Александра Бондаренко и узнал, что средняя зарплата составляет 24 тыс. рублей в месяц. ТАСС 10:20