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Путин спрогнозировал хороший урожай в 2021 году

Российский президент Владимир Путин выразил надежду, что в этом году урожай в стране будет хорошим. "Судя по всему, он должен быть хорошим", - сказал Путин после церемонии вручения госпремий и награждения Героев Труда. Путин пообщался с лауреатами, обсудив с ними их работу.В источнике

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Заслуженный артист России Сергей Урываев умер на 74-м году жизни

Заслуженный артист России, пианист и профессор Санкт-Петербургской консерватории Сергей Урываев умер на 74-м году жизни, сообщается на странице музыкального училища имени Н. А. Римского-Корсакова во "ВКонтакте".
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