Путин спрогнозировал хороший урожай в 2021 году
Российский президент Владимир Путин выразил надежду, что в этом году урожай в стране будет хорошим. "Судя по всему, он должен быть хорошим", - сказал Путин после церемонии вручения госпремий и награждения Героев Труда. Путин пообщался с лауреатами, обсудив с ними их работу.В источнике
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«Это маловато». Путин оценил размер зарплаты Героя Труда
Президент России Владимир Путин поинтересовался размером зарплаты у Героя Труда тракториста Александра Бондаренко и узнал, что средняя зарплата составляет 24 тыс. рублей в месяц.
ТАССвчера в 10:20