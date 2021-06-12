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Путин спрогнозировал хороший урожай в 2021 году

Российский президент Владимир Путин выразил надежду, что в этом году урожай в стране будет хорошим. "Судя по всему, он должен быть хорошим", - сказал Путин после церемонии вручения госпремий и награждения Героев Труда. Путин пообщался с лауреатами, обсудив с ними их работу.В источнике

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«Это маловато». Путин оценил размер зарплаты Героя Труда

Президент России Владимир Путин поинтересовался размером зарплаты у Героя Труда тракториста Александра Бондаренко и узнал, что средняя зарплата составляет 24 тыс. рублей в месяц.
ТАССвчера в 10:20

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Владимир Путин предсказал удачный урожай в текущем году

ФАНвчера в 11:44

Путин спрогнозировал хороший урожай в 2021 году

Российская газетавчера в 11:40

Путин: урожай в 2021 году должен быть хорошим

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Телеканал 360°вчера в 10:58

Путин: Россия обеспечивает себя основными продуктами питания на 80%

RT на русскомвчера в 10:05

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ПРАЙМвчера в 09:55
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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что не проводил индивидуальных бесед с вратарем Антоном Шуниным и защитником Андреем Семеновым, после ошибок которых команда пропустила голы от Бельгии в матче Евро-2020.
Интерфакс-Спорт18:16

Объем финансовых активов в мире достиг в 2020 году рекордных $250 трлн

Объем благосостояния в РФ по итогам 2020-го составил 4,1 триллиона долларов, в том числе финансовые активы — 1,6 триллиона, реальные — 2,8 триллиона долларов (обязательства — 0,3 триллиона долларов).
Компания10 июня в 02:00

Defense News: НАТО может выступить против развертывания в Европе ядерных ракет

Страны-члены НАТО в преддверии переговоров президентов России и США в Женеве планируют выступить против развертывания альянсом в Европе ядерных ракет наземного базирования, сообщает издание Defense News со ссылкой на источники.
РИА Новости17:51