Политика
REGNUMПутин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений
Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля. Украинский президент позвонил Путину с целью обсуждения ряда вопросов.
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Футбол
«Валенсия» сыграла вничью с «Атлетико», Черышев вышел на замену
"Валенсия", за которую выступает футболист сборной России Денис Черышев, сыграла на своем поле вничью с мадридским "Атлетико" в матче 24-го тура чемпионата Испании.
Футбол
«Челси» и «Аякс» согласовали трансфер Зиеша
De Telegraaf сообщает, что между «Челси» и «Аяксом» есть устная договоренность по трансферу полузащитника Хакима Зиеша.
Общество
Пассажиры круизного лайнера Westerdam высадились на берег в Камбодже
Находящиеся на круизном лайнере Westerdam пассажиры смогли высадиться на берег после длительного путешествия по Азии.
Здоровье
В Египте зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом
Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Египте . Об этом сообщило Министерство здравоохранения и народонаселения страны.
Технологии
Google может начать платить СМИ за новости для своего сервиса
Компания Google предложила некоторым издателям из Европы и США платить за публикацию контента в ее новостном сервисе.
Политика
Познер заявил об интересе США в «гораздо более слабой» России
Журналист Владимир Познер рассказал, что в США сегодня "очень сильны антирусские настроения", и страна не заинтересована в том, чтобы это изменить.
Религия
Православные христиане отмечают Сретенье Господне
Футбол
«Монако» обыграл «Монпелье» благодаря передаче Головина
"Монако" победил "Монпелье" в матче 25-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась с минимальным счетом - 1:0 - в пользу "Монако".
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова впервые показала лицо сына
Девушка выложила первое фото их с Тимати сына Ратмира, на котором видно лицо малыша.
Политика
Помпео не запланировал встреч в Мюнхене с представителями России
В графике госсекретаря США Майка Помпео отсутствуют запланированные встречи с представителями России на полях конференции по безопасности в немецком Мюнхене, сообщает пресс-служба американского Госдепа.
Политика
Политолог объяснил «нервное» поведение Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не последователен в своих заявлениях, что является примером его "нервного поведения".
Политика
СМИ сообщили об отказе Мексики покупать военные вертолеты у России
Мексика передумала покупать военные вертолеты у России, сообщила газета Universal со ссылкой на источники в МИД латиноамериканской страны.
Политика
Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»
Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
Кино
В прокат выходят «Джентльмены» Гая Ричи
13 февраля в российский прокат выходит криминальная комедия «Джентльмены» британца Гая Ричи с Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэмом, Хью Грантом, Мишель Докери и Колином Фарреллом.
Спорт
Кулижников выиграл золото на дистанции 500 м на ЧМ, Мурашов — серебро
Российский конькобежец Павел Кулижников выиграл золото чемпионата мира на дистанции 500 метров, который проходит в американском в Солт-Лейк-Сити.
Наука
В Китае выяснили, как долго коронавирус живет на одежде и других вещах
Авто
Рассекречен новый купеобразный кроссовер Volkswagen Tayron X
Премьера Volkswagen Tayron X состоится в ближайшее время.
Происшествия
Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала чиновник
Причиной задержания стала незаконная выдача чиновником разрешения на строительство в экологической зоне Байкала.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии
Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью изданию "Вечерняя Москва" рассказал, какая у него пенсия.
Политика
Глава МИД Белоруссии исключил влияние США на страну
«Никогда Беларусь не дружила и не будет дружить с кем-то за счет кого-то, в ущерб кому-то или против кого-то», - пояснил Макей, отвечая на вопрос, будет ли сближение с США ограничивать отношения с РФ.
Космос
Инженеры NASA рассказали, для чего марсоходу Mars 2020 мощный лазер
Инженеры NASA оборудовали новый марсоход мощной лазерной установкой, которая сможет испарять камни.
Космос
Мимо Земли пролетел астероид с собственным спутником
В конце января мимо Земли пролетел необычный астероид, обладающий собственным спутником.
Общество
Лукашенко: директора сахарных заводов признались в коррупции
Задержанные за коррупцию директора всех четырех сахарных заводов в Белоруссии полностью признали свою вину, заявил президент Александр Лукашенко.
Культура
Актеры «Уральских пельменей» рассказали о драках в коллективе
Участники шоу "Уральские пельмени" – Сергей Исаев, Максим Ярица и Сергей Ершов на вечернем шоу Урганта рассказали, что даже в их дружном коллективе дело доходило до драк.
Экономика
Мишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов.
Общество
В России запустили серийное производство гражданского Ил-114-300
По словам гендиректора корпорации "МиГ" Ильи Тарасенко, в 2019 году в подготовку производства к выполнению программы Ил-114 было инвестировано свыше 400 млн руб. Пассажирский самолет Ил-114-300 — модернизированный вариант турбовинтового самолета Ил-114.
Биатлон
В отношении биатлониста Устюгова IBU начало разбирательство
Накануне чемпионата мира по биатлону Международный союз биатлонистов (IBU) открыл новое дело по допингу в отношении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Устюгова, который завершил карьеру 6 лет назад.
Общество
В Воронежской области у замначальника ГИБДД нашли 22 квартиры
Прокуратура Воронежской области требует конфисковать 22 квартиры стоимостью 50 миллионов рублей у замначальника управления ГИБДД региона, сообщается на сайте регионального ведомства.
Армия и оружие
Первый Бе-200ЧС для нужд ВМФ поднялся в небо
Как отмечают в представительстве Объединенной авиастроительной корпорации, первый Бе-200ЧС - для нужд флота.