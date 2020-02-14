Политика

REGNUMREGNUMПутин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений

Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля. Украинский президент позвонил Путину с целью обсуждения ряда вопросов.
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Кремль сообщил о прямом вопросе Путина к Зеленскому о минских соглашениях

РБК11:06

Путин спросил Зеленского о реальных намерениях Украины в Донбассе

РЕН ТВ18:29

Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Украиной «Минска-2»

РИА Новости14:04

Что обсудили Путин и Зеленский в ходе телефонного разговора

RT на русском13:30

Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений

REGNUM19:26

Путин в разговоре с Зеленским прямо поставил вопрос о планах Киева выполнять «Минск-2»

ТАСС09:53

Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2»

Газета.Ru12:44
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Футбол

«Валенсия» сыграла вничью с «Атлетико», Черышев вышел на замену

"Валенсия", за которую выступает футболист сборной России Денис Черышев, сыграла на своем поле вничью с мадридским "Атлетико" в матче 24-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости 17:07
Футбол

«Челси» и «Аякс» согласовали трансфер Зиеша

De Telegraaf сообщает, что между «Челси» и «Аяксом» есть устная договоренность по трансферу полузащитника Хакима Зиеша.
LiveSport.ru 12 февраля в 08:17
Общество

Пассажиры круизного лайнера Westerdam высадились на берег в Камбодже

Находящиеся на круизном лайнере Westerdam пассажиры смогли высадиться на берег после длительного путешествия по Азии.
Российская газета вчера в 21:53
Здоровье

В Египте зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом

Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Египте . Об этом сообщило Министерство здравоохранения и народонаселения страны.
ТАСС 12:30
Технологии

Google может начать платить СМИ за новости для своего сервиса

Компания Google предложила некоторым издателям из Европы и США платить за публикацию контента в ее новостном сервисе.
Forbes 13:29
Политика

Познер заявил об интересе США в «гораздо более слабой» России

Журналист Владимир Познер рассказал, что в США сегодня "очень сильны антирусские настроения", и страна не заинтересована в том, чтобы это изменить.
РИА Новости 16:54
Религия

Православные христиане отмечают Сретенье Господне

РИА Новости 18:51
Футбол

«Монако» обыграл «Монпелье» благодаря передаче Головина

"Монако" победил "Монпелье" в матче 25-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась с минимальным счетом - 1:0 - в пользу "Монако".
Газета.Ru 16:50
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова впервые показала лицо сына

Девушка выложила первое фото их с Тимати сына Ратмира, на котором видно лицо малыша.
Super.ru вчера в 10:30
Политика

Помпео не запланировал встреч в Мюнхене с представителями России

В графике госсекретаря США Майка Помпео отсутствуют запланированные встречи с представителями России на полях конференции по безопасности в немецком Мюнхене, сообщает пресс-служба американского Госдепа.
REGNUM вчера в 22:32
Политика

Политолог объяснил «нервное» поведение Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не последователен в своих заявлениях, что является примером его "нервного поведения".
РИА Новости 17:52
Кино

Появился первый тизер четвертого сезона «Очень странных дел»

Газета.Ru 12:43
Политика

СМИ сообщили об отказе Мексики покупать военные вертолеты у России

Мексика передумала покупать военные вертолеты у России, сообщила газета Universal со ссылкой на источники в МИД латиноамериканской страны.
РИА Новости 14:53
Политика

Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
РИА Новости 12:25
Кино

В прокат выходят «Джентльмены» Гая Ричи

13 февраля в российский прокат выходит криминальная комедия «Джентльмены» британца Гая Ричи с Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэмом, Хью Грантом, Мишель Докери и Колином Фарреллом.
RT на русском 12 февраля в 08:09
Спорт

Кулижников выиграл золото на дистанции 500 м на ЧМ, Мурашов — серебро

Российский конькобежец Павел Кулижников выиграл золото чемпионата мира на дистанции 500 метров, который проходит в американском в Солт-Лейк-Сити.
Sport24.ru 19:39
Наука

В Китае выяснили, как долго коронавирус живет на одежде и других вещах

Росбалт вчера в 10:58
Авто

Рассекречен новый купеобразный кроссовер Volkswagen Tayron X

Премьера Volkswagen Tayron X состоится в ближайшее время.
Faktom вчера в 01:31
Происшествия

Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала чиновник

Причиной задержания стала незаконная выдача чиновником разрешения на строительство в экологической зоне Байкала.
Lenta.ru 00:01
Шоу-бизнес

Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью изданию "Вечерняя Москва" рассказал, какая у него пенсия.
Народные новости вчера в 22:16
Политика

Глава МИД Белоруссии исключил влияние США на страну

«Никогда Беларусь не дружила и не будет дружить с кем-то за счет кого-то, в ущерб кому-то или против кого-то», - пояснил Макей, отвечая на вопрос, будет ли сближение с США ограничивать отношения с РФ.
Московский Комсомолец 16:29
Космос

Инженеры NASA рассказали, для чего марсоходу Mars 2020 мощный лазер

Инженеры NASA оборудовали новый марсоход мощной лазерной установкой, которая сможет испарять камни.
Planet Today 12 февраля в 02:51
Космос

Мимо Земли пролетел астероид с собственным спутником

В конце января мимо Земли пролетел необычный астероид, обладающий собственным спутником.
МИР 24 02:48
Общество

Лукашенко: директора сахарных заводов признались в коррупции

Задержанные за коррупцию директора всех четырех сахарных заводов в Белоруссии полностью признали свою вину, заявил президент Александр Лукашенко.
Коммерсантъ 13:02
Культура

Актеры «Уральских пельменей» рассказали о драках в коллективе

Участники шоу "Уральские пельмени" – Сергей Исаев, Максим Ярица и Сергей Ершов на вечернем шоу Урганта рассказали, что даже в их дружном коллективе дело доходило до драк.
Piter.tv 03:35
Экономика

Мишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов.
РИА Новости вчера в 03:34
Общество

В России запустили серийное производство гражданского Ил-114-300

По словам гендиректора корпорации "МиГ" Ильи Тарасенко, в 2019 году в подготовку производства к выполнению программы Ил-114 было инвестировано свыше 400 млн руб. Пассажирский самолет Ил-114-300 — модернизированный вариант турбовинтового самолета Ил-114.
РБК 05:38
Биатлон

В отношении биатлониста Устюгова IBU начало разбирательство

Накануне чемпионата мира по биатлону Международный союз биатлонистов (IBU) открыл новое дело по допингу в отношении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Устюгова, который завершил карьеру 6 лет назад.
МонаВиста 09:55
Общество

В Воронежской области у замначальника ГИБДД нашли 22 квартиры

Прокуратура Воронежской области требует конфисковать 22 квартиры стоимостью 50 миллионов рублей у замначальника управления ГИБДД региона, сообщается на сайте регионального ведомства.
Общественное телевидение России 15:41
Армия и оружие

Первый Бе-200ЧС для нужд ВМФ поднялся в небо

Как отмечают в представительстве Объединенной авиастроительной корпорации, первый Бе-200ЧС - для нужд флота.
ГЛАС.RU 08:37
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