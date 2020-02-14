Политика
REGNUMПутин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений
Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля. Украинский президент позвонил Путину с целью обсуждения ряда вопросов.
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Политика
В Кремле подготовили тезисы для агитации за изменение Конституции
Сегодняшнее распоряжение президента об организации подготовки проведения голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию дало старт подготовке к информационной кампании.
Политика
В МИД Великобритании оценили слова Путина о «маме и папе»
Великобритания призывает международное сообщество к борьбе с дискриминацией сексуальных меньшинств, заявил представитель британского министерства иностранных дел, комментируя слова президента России Владимира Путина о сохранении в России статуса "мама и папа" на время его президентства.
Биатлон
Россиянки провалили спринт на ЧМ по биатлону и обновили антирекорд
Религия
Православные христиане отмечают Сретенье Господне
Космос
Источник рассказал, когда США начнут летать к МКС на своих кораблях
"По тем данным, которые поступают от американской стороны, старт первого корабля Crew Dragon с экипажем намечается на 20 мая", — сказал собеседник агентства.
Здоровье
Продукты, которые вы не должны есть после 30 лет
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на издание Food Eat Safe, диетологи назвали продукты, которые отрицательно влияют на организм после 30 лет.
Технологии
Эксперт назвала способы защиты от хакеров
«Защитные решения, функции которых позволяют контролировать создание новых аудиопотоков и блокировать несанкционированное включение камеры, помогут вам в перечисленных ситуациях и к тому же защитят от других угроз», — пояснила эксперт.
Культура
Руководство французской киноакадемии подало в отставку
В отставку в полном составе подал исполнительный совет Ассоциации развития кино Франции, 13 февраля сообщает Франс-пресс.
Политика
Путин призвал закрепить индексацию пенсий в Конституции
23 января сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева в ходе обсуждения законопроекта заявила, что поправки обеспечат индексацию пенсий в том числе работающим пенсионерам.
Политика
Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что сказал госсекретарь США Майкл Помпео после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Здоровье
Подтвержден первый случай заражения коронавирусом в Египте
В Египте зафиксировали первый случай заражения коронавирусом нового типа COVID-19.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Происшествия
Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале
Два человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «Скол» на Ямале.
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике
Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.
Происшествия
Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала чиновник
Причиной задержания стала незаконная выдача чиновником разрешения на строительство в экологической зоне Байкала.
Кино
Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена
Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Авто
Продажи кроссовера Skoda Karoq стартовали в России
Российские дилеры марки Skoda начали продажи компактного кроссовера Karoq.
Здоровье
Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств.
Гаджеты
Samsung представил линейку смартфонов Galaxy S20
Происшествия
Пожар произошёл в производственном здании в Петербурге
Пожар на площади 300 кв. м. произошёл в производственном здании в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Здоровье
Врачи назвали необходимые организму «калорийные бомбы»
Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты по питанию рассказали, что ряд очень калорийных продуктов просто необходим организму и их обязательно надо включать в рацион.
Политика
Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»
Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
Общество
Лукашенко пригрозил России санкциями за срыв ввода в работу БелАЭС
Минск применит в отношении Москвы крупные штрафные санкции за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, если Россия не примет предложения Белоруссии по снижению ставки кредита и отсрочке его выплаты с двух до пяти лет.
Политика
В США повысят пошлины на самолёты из ЕС до 15%
Правительство США повысит пошлины на самолёты, импортируемые ЕС, до 15% с 18 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление аппарата представителя США на торговых переговорах.
Происшествия
Производитель провалившего испытания SSJ 100 обратится в прокуратуру
Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) планирует обратиться в прокуратуру после того, как ее бывший конструктор Вадим Лукашевич рассказал о проваленных самолетом испытаниях по эвакуации пассажиров.
Шоу-бизнес
Собчак выложила фото с голой грудью
Телеведущая Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина, который отмечается 14 февраля, опубликовала на своей странице в соцсети пикантный снимок.
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Шоу-бизнес
Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей
Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.
Наука
Ради борьбы с глобальным потеплением изменят высоту полетов самолетов
Благодаря изменению высоты полетов лайнеров вклад инверсионных следов в глобальное потепление уменьшится на 91%, а всей авиации в целом – на 56%, подчеркнули климатологи.