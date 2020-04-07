Президент России Владимир Путин посоветовался с вирусологами насчет сокращения нерабочих дней, сообщает ТАСС. Глава государства провел онлайн совещание, в котором приняли участие крупнейшие специалисты в области медицины. Путин предложил обсудить возможность сокращения нерабочего срока в стране.

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