Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПутин спросил совет вирусологов о сокращении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин посоветовался с вирусологами насчет сокращения нерабочих дней, сообщает ТАСС. Глава государства провел онлайн совещание, в котором приняли участие крупнейшие специалисты в области медицины. Путин предложил обсудить возможность сокращения нерабочего срока в стране.
Читать в источнике
Комментировать898

Подробнее о событии

Эксперт: результат самоизоляции в России будет виден через неделю

ТАСС12:23

Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении числа нерабочих дней

RT на русском11:37

Вирусолог на совещании у Путина: результат ограничений станет заметен через неделю

Вести.Ru11:07

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:13

Путин обсудил с вирусологами сокращение нерабочих дней

РИА Новости11:25

Вирусолог сообщил Путину, когда ждать результатов ограничений по коронавирусу

Интерфакс10:50

Врач дал ответ на вопрос Путина о сокращении нерабочих дней

Lenta.ru10:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 17:33, Ашберн
Общество

В России разработали чипы для выявления коронавируса за 20 минут

В России разработаны чипы, позволяющие выявить коронавирусную инфекцию за 15–20 минут.
Вечерняя Москва 14:30
Политика

Кремль назвал неприемлемой приватизацию космоса

Приватизация космоса неприемлема, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:52
Гаджеты

Honor 30S принес более 14 млн долларов за 1 секунду

За 1 секунду было продано смартфонов на 14,4 млн долларов.
iXBT.com 02:10
Общество

Представитель фитнес-индустрии: 70% компаний отрасли могут исчезнуть

Около 70% компаний фитнес-индустрии может исчезнуть в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, а 600 тысяч работников могут лишиться своих мест, говорится в межотраслевом письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, которое оказалось в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 15:57
Политика

Депутат-республиканец призвал уйти в отставку командующего ВМС США

ИА Красная Весна 16:43
Единоборства

Тренер Нурмагомедова оценил поединок Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи

Allboxing.ru вчера в 23:23
Общество

Минтранс уточнил порядок вывоза россиян из-за границы

В Министерстве транспорта уточнен порядок вывоза россиян из-за границы, передает ТАСС.
Российская газета 16:39
Энергетика

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
ТАСС 08:24
Общество

В Калининградской области определили предприятия, которым можно работать во время выходных

Власти Калининградской области определили перечень из 12 отраслей, предприятия которых обеспечивают устойчивость экономики и рынка труда региона и могут работать в штатном режиме в период выходных дней, объявленных из-за пандемии, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.
ТАСС 15:36
Экономика

Bloomberg предупредило об угрозе более глубокой рецессии в России

Экономика России может столкнуться с проблемами при восстановлении после спада распространения коронавируса.
Коммерсантъ 15:36
Общество

Земляне предстоящей ночью увидят самую большую Луну 2020 года

Луна в ночь с 7 на 8 апреля подойдет максимально близко к Земле и примет фазу полнолуния, что сделает её самой крупной Луной 2020 года для земных наблюдателей, рассказала РИА Новости астроном московского планетария Людмила Кошман.
РИА Новости 09:22
Происшествия

Скандальный блогер Павел Петель погиб в аварии под Москвой

В Подольске разбился на автомобиле 44-летний украинский блогер Павел Петель.
Gazeta.SPb вчера в 09:37
Футбол

Роналдиньо освободили из парагвайской тюрьмы

Чемпионат 16:35
Шоу-бизнес

Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония

Российская газета 08:44
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru вчера в 21:58
Технологии

Sony представила контроллер DualSense для PlayStation 5

В блоге PlayStation появилась первая информация и внешний вид контроллера DualSense для PlayStation 5. Разработчики отмечают, что игроки полюбили DualShock 4 и до сих пор это был лучший контроллер для консолей PlayStation.
Городской портал Новый Нижний 17:00
Общество

У депутата Мосгордумы Михаила Тимонова подтвердился коронавирус

Тест на наличие новой коронавирусной инфекции у депутата Мосгордумы Михаила Тимонова оказался положительным после повторной проверки.
ТАСС 16:40
Происшествия

Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения

Следственный комитет России (СКР) предъявил бывшему сенатору Рауфу Арашукову обвинение по трем новым эпизодам, сообщила его адвокат Марина Андреева.
Коммерсантъ 09:42
Происшествия

В Петербурге мужчина с подозрением на коронавирус сбежал из больницы

В Санкт-Петербурге из больницы Святого Георгия сбежал пациент с подозрением на коронавирус, сообщили РБК в пресс-службе регионального ГУ МВД.
РБК 13:48
Общество

Власти Китая разблокировали выезд из Уханя

Власти Китая разблокировали выезд из Уханя, который стал очагом эпидемии коронавируса и 76 дней был отрезан от внешнего от мира.
РИА Новости 12:35
Происшествия

«Похитителями» трехлетней петербурженки оказались ее родители

Трехлетняя девочка после посещения с родителями гипермаркета устроила скандал: ребенок требовал, чтобы родители вернулись в магазин и купили ей нечто, что они покупать отказывались.
Мегаполис онлайн 16:43
Общество

Лукашенко заявил, что «вирус находит» пьющих и курящих

Ранее Лукашенко заявил, что готов вместе с главой Минздрава страны Владимиром Караником идти и лечить заразившихся коронавирусом.
РЕН ТВ 15:21
Политика

Мишустин анонсировал новый пакет мер поддержки населения и бизнеса

Правительство России готовит новый пакет мер для поддержки населения и бизнеса в условиях распространения коронавируса.
Известия 06:34
Общество

«Спортмастер» временно закрывает магазины

Магазины «Спортмастер» закроются на время карантина, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник компании.
Моя Москва.онлайн 04:03
Общество

Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск

Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».
Коммерсантъ 13:49
Транспорт

Грозный требует у авиапассажиров из Москвы справку о тесте на COVID-19

Пассажиров просят до покупки билетов пройти указанный тест, авиакомпаниям рекомендовано не продавать билеты с отсутствием справки.
РИА Новости 16:20
Общество

Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Ведомости 12:58
Общество

Главврач московской больницы заразилась коронавирусом

В конце марта коронавирус был обнаружен у главного врача больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Росбалт 08:38
Футбол

Россию и Катар обвинил в подкупе чиновников ФИФА Минюст США

В Минюсте США заявили, что он в период с ноября 2010-го по апрель 2011-го получил взятку в размере 5 млн долларов за то, чтобы чемпионат мира 2018 года провели в России.
Live24 08:25
Музыка

Группа Little Big сыграет бесплатный онлайн-концерт

ParkSeason.ru вчера в 08:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное