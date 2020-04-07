Коронавирус
9111.ruПутин посовещается с экспертами о сокращении числа нерабочих дней
Глава государства Владимир Путин выразил желание посовещаться с экспертами по поводу сокращения числа нерабочих дней в России. В ходе видеоконференции с экспертами по вопросам развития ситуации с коронавирусом президент задал им аналогичный вопрос. Об этом передает пресс-служба Кремля.
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Наука
Немецкие нейробиологи смогли определить разные эмоции на мордах мышей
При различных обстоятельствах эмоциональное состояние мышей меняется, и это можно отследить по выражению морды грызунов.
Армия и оружие
В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек
2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
Политика
Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
Общество
Главврач столичной больницы заразилась коронавирусом
31 марта стало известно о том, что коронавирусом заразился главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Политика
Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении нерабочих дней
Директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным заявил, что к вопросу о сокращении нерабочих дней можно будет вернуться через неделю, когда станет более ясной картина с распространением коронавируса.
Шоу-бизнес
Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Известную российскую певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Такой новостью делится «Московский комсомолец».
Происшествия
Проценко назвал число пациентов в больнице в Коммунарке
На лечении в больнице в Коммунарке состоят 389 человек, сообщил во вторник, 7 апреля, главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Происшествия
В Ивановской области произошёл пожар в здании швейной фабрики
Происшествия
В Петербурге пациент сбежал из закрытой на карантин больницы
В Петербурге из больницы Святого Георгия сбежал пациент.
Экономика
Россиян предупредили о резком росте цен на продукты
Из-за ситуации с коронавирусом и падением курса рубля крупнейшие поставщики продуктов питания в России предупредили о резком повышении закупочных цен — на 5-20 процентов в зависимости от категории товара.
Экономика
Объяснены низкие траты России на спасение экономики от коронавируса
Низкие по сравнению с другими государствами траты России на спасение экономики от последствий коронавируса связаны с опасениями властей страны, что период дешевой нефти затянется.
Футбол
Селюк критично отозвался о возвращении Смолова в Россию
Известный футбольный функционер Дмитрий Селюк критично отозвался о возвращении нападающего Федора Смолова в Россию из Испании, передает Sport24.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Общество
Полевой госпиталь с медиками из России заработал в итальянском Бергамо
6 апреля российские военные врачи совместно с итальянскими коллегами приступили к круглосуточному дежурству по приёму и лечению больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале Бергамо, — говорится в сообщении.
Общество
Минпромторг прокомментировал поведение замминистра в аэропорту Ижевска
Минпромторг проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом в Ижевске, где у замминистра Дмитрия Овсянникова возник конфликт с сотрудниками аэропорта и полицией.
Общество
Власти Китая разблокировали выезд из Уханя
Власти Китая разблокировали выезд из Уханя, который стал очагом эпидемии коронавируса и 76 дней был отрезан от внешнего от мира.
Политика
Лукашенко объяснил отказ от ввода карантина в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил на совещании с правительством во вторник, 7 апреля, почему в стране не вводится карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает tvr.by.
Происшествия
Морозов с новыми данными: COVID-19 подозревают у 37 человек
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов вечером во вторник выступил в ежедневном видеообращении к жителям.
Политика
В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне
Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
Общество
«Газпром» ужесточит условия для вахтовиков из-за коронавируса
Вахты продлят до трех месяцев, передвижения ограничат.
Авто
Geely начала продажи роскошного аналога BMW X4
Компания Geely объявила старт продаж новой роскошной модификации кроссовера-купе FY11 (Xingyue).
Общество
Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату
Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Происшествия
СК возбудил дело из-за фейка о российском происхождении коронавируса
Следственной комитет России возбудил уголовное дело по факту распространения фейка о том, что новый коронавирус был создан в России.
Экономика
Украина подготовила новые претензии к Газпрому
Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.
Происшествия
МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Общество
За сутки больше тысячи человек заболели коронавирусом в России
Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в России за минувшие сутки возросло на 1154 и составило 7497 человек в 81 регионе.
Общество
Клинические испытания вакцин от COVID-19 предложили начать 29 июня
Фазу клинических исследований трех потенциальных вакцин можно начать 29 июня на 180 добровольцах, после проведения ускоренных испытаний на лабораторных животных, предложил генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов на встрече с Президентом РФ 7 апреля.
Общество
Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми
Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки для семей с детьми, сообщили в пресс-службе Кремля.
Происшествия
Академика Филачева освободили из СИЗО из-за угрозы коронавируса
Об освобождении 70-летнего академика ходатайствовали его адвокаты, в то время как сотрудники следственного департамента МВД и представители прокуратуры выступали против.
Футбол
Геннадий Орлов предположил, что некоторые клубы РПЛ не смогут выжить
Предполагаю, что даже некоторые клубы Премьер-Лиги не выживут из-за своих бюджетных позиций.