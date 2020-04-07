Глава государства Владимир Путин выразил желание посовещаться с экспертами по поводу сокращения числа нерабочих дней в России. В ходе видеоконференции с экспертами по вопросам развития ситуации с коронавирусом президент задал им аналогичный вопрос. Об этом передает пресс-служба Кремля.

Путин посовещается с экспертами о сокращении числа нерабочих дней

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