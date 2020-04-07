Коронавирус
РИА НовостиПутин спросил у вирусологов, можно ли сократить число нерабочих дней
Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом. Глава государства призвал коллег оценить ближайшие перспективы по борьбе с инфекцией.
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Политика
Депутат-республиканец призвал уйти в отставку командующего ВМС США
Здоровье
Во Владимирской области выявлено семь новых случаев коронавируса
Владимир, 7 апреля 2020, 10:54 — REGNUM Во Владимирской области 7 апреля подтверждено семь новых случая заболевания коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по информации оперативного штаба.
Общество
Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Шоу-бизнес
Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония
Общество
У депутата Мосгордумы Михаила Тимонова подтвердился коронавирус
Тест на наличие новой коронавирусной инфекции у депутата Мосгордумы Михаила Тимонова оказался положительным после повторной проверки.
Гаджеты
В сети опубликованы официальные обои для OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro
Индийский инсайдер Ишан Агарвал опубликовал в сети первые официальные обои для смартфонов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Общество
Минтранс уточнил порядок вывоза россиян из-за границы
В Министерстве транспорта уточнен порядок вывоза россиян из-за границы, передает ТАСС.
Происшествия
МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Космос
Приближающийся к Земле астероид будет виден в бинокль
Астероид 1998 OR2 в конце апреля приблизится на максимально близкое расстояние к Земле, и его можно будет увидеть в бинокль.
Общество
В список социально значимых сайтов попал сервис по продаже диссертаций
В список социально значимых ресурсов Минкомсвязи оказался сайт, предлагающий услуги по написанию диссертаций, дипломных работ и научных статей.
Футбол
В случае отмены сезона в АПЛ «Манчестер Юнайтед» потеряет больше всех
Британское издание Daily Mail подсчитало приблизительные потери клубов АПЛ в случае отмены сезона.
Транспорт
Грозный требует у авиапассажиров из Москвы справку о тесте на COVID-19
Пассажиров просят до покупки билетов пройти указанный тест, авиакомпаниям рекомендовано не продавать билеты с отсутствием справки.
Здоровье
«Словно яд»: названы продукты, которые опасно греть в микроволновке
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве", какие продукты нельзя разогревать в микроволновой печи.
Технологии
В России подготовят концепцию внедрения технологии eSIM
Федеральное агентство связи (Россвязь) объявило о проведении тендера на разработку концепции по внедрению eSIM.
Общество
Минпромторг прокомментировал поведение замминистра в аэропорту Ижевска
Минпромторг проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом в Ижевске, где у замминистра Дмитрия Овсянникова возник конфликт с сотрудниками аэропорта и полицией.
Игры
Valve отчиталась о росте количества коммерчески успешных игр в Steam
Valve отметила, что значительный рост количества коммерчески успешных игр в 2013-2014 гг. в том числе обусловлен появлением системы Greenlight, а также дополнительных инструментов, помогающих отбирать тайтлы.
Футбол
Владельцы тульских компаний вошли в мировой рейтинг Forbes
Андрей Мельниченко, владелец 90% акций "Еврохима", занял 95 место в международном рейтинге. Его состояние оценивается в $12,5 млрд.
Общество
Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками
В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения.
Здоровье
Лучше пережить дома. Украина приближается к пику пандемии COVID
В Минздраве Украины заявили, что страна находится на пороге пика пандемии коронавируса COVID-19, сообщает телеканал "112 Украина".
Энергетика
Минэнерго США не ожидает продления сделки ОПЕК+ в апреле
Минэнерго США не ожидает, что страны ОПЕК+ по итогам встречи 9 апреля договорятся о новом сокращении добычи нефти, следует из отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.
Футбол
Президент Ла Лиги: Месси не решит проблемы Серии А
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал слова бывшего президента «Интера» Массимо Моратти, который ранее выразил мнение, что миланский клуб может в будущем заполучить нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
Армия и оружие
«Укроборонпром» закупил у Польши списанные советские БМП
Ранее на Украине вспыхнул скандал по факту закупок БМП-1 у польской компании Wtorplast, которая, по утверждению украинских СМИ, приобрела списанные чешские боевые машины советского образца 1980 года по 20 тыс. евро.
Политика
La Stampa усмотрела в словах представителя Минобороны РФ угрозу
Напомним, что в туринской газете La Stampa журналист Якопо Якобони обвинил Россию в том, ее помощь, направленная Италии для борьбы с коронавирусной инфекцией, на 80% бесполезна, и вообще, помощь отправлена только для того, чтобы российские военные смогли поближе подобраться к базам военного блока НАТО на территории Италии.