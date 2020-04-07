Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин спросил у вирусологов, можно ли сократить число нерабочих дней

Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом. Глава государства призвал коллег оценить ближайшие перспективы по борьбе с инфекцией.
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Владимир Путин внимательно выслушал вирусологов

Коммерсантъ15:33

Путин спросил у вирусологов, можно ли сократить число нерабочих дней

РИА Новости10:19

Путин задумался о сокращении нерабочих дней в России

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Путин предложил экспертам обсудить перспективу сокращения числа нерабочих дней в апреле

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Путин решил посовещаться с экспертами о сокращении числа нерабочих дней

РБК09:13

Путин посоветуется с экспертами по возможному сокращению выходных в апреле

ТК Звезда09:30

Нерабочий апрель и его последствия

Караван Ярмаркавчера в 11:11
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Депутат-республиканец призвал уйти в отставку командующего ВМС США

ИА Красная Весна 16:43
Здоровье

Во Владимирской области выявлено семь новых случаев коронавируса

Владимир, 7 апреля 2020, 10:54 — REGNUM Во Владимирской области 7 апреля подтверждено семь новых случая заболевания коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по информации оперативного штаба.
REGNUM 03:54
Религия

Благодатный огонь в Иерусалиме сойдет без паломников

Вести.Ru 07:53
Общество

Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Ведомости 12:58
Общество

Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости 14:21
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Газета.Ru 09:51
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Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония

Российская газета 08:44
Общество

У депутата Мосгордумы Михаила Тимонова подтвердился коронавирус

Тест на наличие новой коронавирусной инфекции у депутата Мосгордумы Михаила Тимонова оказался положительным после повторной проверки.
ТАСС 16:40
Гаджеты

В сети опубликованы официальные обои для OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro

Индийский инсайдер Ишан Агарвал опубликовал в сети первые официальные обои для смартфонов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro.
Goroday.ru вчера в 15:48
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru вчера в 21:58
Общество

Минтранс уточнил порядок вывоза россиян из-за границы

В Министерстве транспорта уточнен порядок вывоза россиян из-за границы, передает ТАСС.
Российская газета 16:39
Происшествия

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 10:35
Космос

Приближающийся к Земле астероид будет виден в бинокль

Астероид 1998 OR2 в конце апреля приблизится на максимально близкое расстояние к Земле, и его можно будет увидеть в бинокль.
News.ru 08:46
Общество

В список социально значимых сайтов попал сервис по продаже диссертаций

В список социально значимых ресурсов Минкомсвязи оказался сайт, предлагающий услуги по написанию диссертаций, дипломных работ и научных статей.
Lenta.ru 16:35
Футбол

В случае отмены сезона в АПЛ «Манчестер Юнайтед» потеряет больше всех

Британское издание Daily Mail подсчитало приблизительные потери клубов АПЛ в случае отмены сезона.
LiveSport.ru 09:11
Единоборства

Гэтжи заменит Хабиба в бою с Фергюсоном

Замана 03:20
Транспорт

Грозный требует у авиапассажиров из Москвы справку о тесте на COVID-19

Пассажиров просят до покупки билетов пройти указанный тест, авиакомпаниям рекомендовано не продавать билеты с отсутствием справки.
РИА Новости 16:20
Здоровье

«Словно яд»: названы продукты, которые опасно греть в микроволновке

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве", какие продукты нельзя разогревать в микроволновой печи.
РИА Новости 11:08
Технологии

В России подготовят концепцию внедрения технологии eSIM

Федеральное агентство связи (Россвязь) объявило о проведении тендера на разработку концепции по внедрению eSIM.
Игромания.ру 17:06
Общество

Минпромторг прокомментировал поведение замминистра в аэропорту Ижевска

Минпромторг проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом в Ижевске, где у замминистра Дмитрия Овсянникова возник конфликт с сотрудниками аэропорта и полицией.
Свободная Пресса вчера в 09:21
Игры

Valve отчиталась о росте количества коммерчески успешных игр в Steam

Valve отметила, что значительный рост количества коммерчески успешных игр в 2013-2014 гг. в том числе обусловлен появлением системы Greenlight, а также дополнительных инструментов, помогающих отбирать тайтлы.
CyberSport.ru 16:03
Футбол

Владельцы тульских компаний вошли в мировой рейтинг Forbes

Андрей Мельниченко, владелец 90% акций "Еврохима", занял 95 место в международном рейтинге. Его состояние оценивается в $12,5 млрд.
Тульская пресса 14:42
Общество

Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками

В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения.
РБК вчера в 06:00
Здоровье

Лучше пережить дома. Украина приближается к пику пандемии COVID

В Минздраве Украины заявили, что страна находится на пороге пика пандемии коронавируса COVID-19, сообщает телеканал "112 Украина".
Радио Sputnik 12:27
Энергетика

Минэнерго США не ожидает продления сделки ОПЕК+ в апреле

Минэнерго США не ожидает, что страны ОПЕК+ по итогам встречи 9 апреля договорятся о новом сокращении добычи нефти, следует из отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.
Коммерсантъ 14:38
Фигурное катание

Российская фигуристка Шошина заразилась коронавирусом

Metaratings 16:21
Общество

Малоимущие школьники Питкяранты получат полноценные продуктовые наборы

ГТРК Карелия 14:53
Футбол

Президент Ла Лиги: Месси не решит проблемы Серии А

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал слова бывшего президента «Интера» Массимо Моратти, который ранее выразил мнение, что миланский клуб может в будущем заполучить нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
Чемпионат 10:34
Армия и оружие

«Укроборонпром» закупил у Польши списанные советские БМП

Ранее на Украине вспыхнул скандал по факту закупок БМП-1 у польской компании Wtorplast, которая, по утверждению украинских СМИ, приобрела списанные чешские боевые машины советского образца 1980 года по 20 тыс. евро.
ИА Красная Весна 12:11
Политика

La Stampa усмотрела в словах представителя Минобороны РФ угрозу

Напомним, что в туринской газете La Stampa журналист Якопо Якобони обвинил Россию в том, ее помощь, направленная Италии для борьбы с коронавирусной инфекцией, на 80% бесполезна, и вообще, помощь отправлена только для того, чтобы российские военные смогли поближе подобраться к базам военного блока НАТО на территории Италии.
REGNUM 17:03
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