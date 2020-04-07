Коронавирус
9111.ruПутин посовещается с экспертами о сокращении числа нерабочих дней
Глава государства Владимир Путин выразил желание посовещаться с экспертами по поводу сокращения числа нерабочих дней в России. В ходе видеоконференции с экспертами по вопросам развития ситуации с коронавирусом президент задал им аналогичный вопрос. Об этом передает пресс-служба Кремля.
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Политика
Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении нерабочих дней
Директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным заявил, что к вопросу о сокращении нерабочих дней можно будет вернуться через неделю, когда станет более ясной картина с распространением коронавируса.
Общество
Жители Карелии показали, как выглядит продуктовый набор для школьников
Сегодня, 7 апреля, школьники из малоимущих семей в Карелии начали получать продуктовые наборы.
Общество
Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми
Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки для семей с детьми, сообщили в пресс-службе Кремля.
Происшествия
Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения
Следственный комитет России (СКР) предъявил бывшему сенатору Рауфу Арашукову обвинение по трем новым эпизодам, сообщила его адвокат Марина Андреева.
Происшествия
МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Общество
В России из-за пандемии предложили отменить ЕГЭ
Москва, 7 апреля 2020, 08:18 — REGNUM В России на фоне пандемии нового типа коронавирусной инфекции следует отменить проведение Единого государственного экзамена в 2020 году.
Политика
Кабмин готовит новый пакет мер поддержки населения и бизнеса
Правительство РФ готовит новый пакет мер по поддержке бизнеса и населения в ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции.
Здоровье
В Абхазии подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом
Первый случай заражения человека коронавирусной инфекцией нового типа зарегистрирован в Абхазии.
Наука
Ученые засняли гигантскую сифонофору
Как указывают специалисты Schmidt Ocean Institute, сифонофора на видео, возможно, является крупнейшей из когда-либо заснятых; согласно институту, диаметр ее внешнего кольца составляет около 15 метров, так что только одно данное кольцо, по-видимому, составляет в длину около 47 метров.
Общество
Forbes опубликовал список богатейших людей мира
Американский журнал Forbes опубликовал список самых богатых людей мира. Как и в прошлом году, его возглавил основатель Amazon Джефф Безос.
Здоровье
На Кубани развернули сеть госпиталей для приема больных коронавирусом
Как рассказал вице-губернатор Игорь Галась, сейчас в регионе ряд больниц перепрофилируют под госпитали для приема больных COVID-19.
Армия и оружие
Свыше тысячи военных США заражены коронавирусом
Коронавирусом COVID-19 заразились уже больше тысячи военнослужащих США. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на данные Пентагона.
Экономика
ЦБ требует от банков не сворачивать кредитование
«Если банки пользуются нашей поддержкой не по назначению, мы готовы будем пересмотреть свои подходы»,— добавила председатель Банка России.
Общество
Мантуров сообщил, что Россия закупила в Китае 72 млн медицинских масок
Россия закупила в Китае 72 млн медицинских масок, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на совещании по вопросам развития ситуации с коронавирусом.
Общество
Власти Китая разблокировали выезд из Уханя
Власти Китая разблокировали выезд из Уханя, который стал очагом эпидемии коронавируса и 76 дней был отрезан от внешнего от мира.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Происшествия
В Ивановской области произошёл пожар в здании швейной фабрики
Игры
Появился второй трейлер анимационного сериала по вселенной Warhammer 40 000
В сети появился второй трейлер официального анимационного сериала по вселенной Warhammer 40 000.
Экономика
Россиян предупредили о резком росте цен на продукты
Из-за ситуации с коронавирусом и падением курса рубля крупнейшие поставщики продуктов питания в России предупредили о резком повышении закупочных цен — на 5-20 процентов в зависимости от категории товара.
Политика
В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне
Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
Энергетика
В Россию могут запретить ввозить дешевое топливо
Правительство РФ ограничит импорт дешевого топлива, чтобы защитить внутренний рынок.
Экономика
Объяснены низкие траты России на спасение экономики от коронавируса
Низкие по сравнению с другими государствами траты России на спасение экономики от последствий коронавируса связаны с опасениями властей страны, что период дешевой нефти затянется.
Происшествия
Дочь Сергея Доренко получила травмы в конфликте с соседкой
Общество
В ночь на 8 апреля москвичи смогут увидеть суперлуние
Жители Москвы в ночь на среду, 8 апреля, смогут наблюдать суперлуние при ясной погоде.
Происшествия
Академика Филачева освободили из СИЗО из-за угрозы коронавируса
Об освобождении 70-летнего академика ходатайствовали его адвокаты, в то время как сотрудники следственного департамента МВД и представители прокуратуры выступали против.
Общество
Врач назвал ошибки людей, защищающихся перчатками от коронавируса
Врач Национальной службы здравоохранения Англии Каран Рангараджан опубликовал видеоролик, в котором рассказывает о неправильном ношении медицинских перчаток в период пандемии коронавируса.
Экономика
Лукашенко призвал снизить зависимость Белоруссии от «нефтяных игр»
Минск, 7 апреля 2020, 12:32 — REGNUM Белоруссия должна быть максимально независима от «нефтяных игр крупных держав», заявил 7 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании, где обсуждались поставки нефти в страну, сообщило информационное агентство БелТА.
Кино