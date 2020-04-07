Коронавирус

9111.ru9111.ruПутин посовещается с экспертами о сокращении числа нерабочих дней

Глава государства Владимир Путин выразил желание посовещаться с экспертами по поводу сокращения числа нерабочих дней в России. В ходе видеоконференции с экспертами по вопросам развития ситуации с коронавирусом президент задал им аналогичный вопрос. Об этом передает пресс-служба Кремля.
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Путин спросил у вирусологов, можно ли сократить число нерабочих дней

РИА Новости10:19

Путин посоветовался с вирусологами насчет сокращения нерабочих дней

Газета.Ru11:10

Путин задумался о сокращении нерабочих дней в России

Lenta.ru09:49

Путин обсудит с экспертами возможность сокращения числа нерабочих дней

RT на русском09:45

Путин решил посовещаться с экспертами о сокращении числа нерабочих дней

РБК09:13

Путин оценил возможность сокращения числа нерабочих дней в апреле

Известия09:10

Live! Путин задумался над сокращением выходных, авиаблокада может продлиться до июля 2021

БИЗНЕС Online00:55
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Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 13:00, Ашберн
Политика

Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении нерабочих дней

Директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным заявил, что к вопросу о сокращении нерабочих дней можно будет вернуться через неделю, когда станет более ясной картина с распространением коронавируса.
РБК 11:10
Общество

Жители Карелии показали, как выглядит продуктовый набор для школьников

Сегодня, 7 апреля, школьники из малоимущих семей в Карелии начали получать продуктовые наборы.
Карелинформ 07:36
Общество

Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми

Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки для семей с детьми, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости 12:27
Религия

Благодатный огонь в Иерусалиме сойдет без паломников

Вести.Ru 07:53
Происшествия

Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения

Следственный комитет России (СКР) предъявил бывшему сенатору Рауфу Арашукову обвинение по трем новым эпизодам, сообщила его адвокат Марина Андреева.
Коммерсантъ 09:42
Шоу-бизнес

Представитель Бабкиной заявил об отсутствии у певицы коронавируса

Известия 08:03
Происшествия

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 10:35
Общество

В России из-за пандемии предложили отменить ЕГЭ

Москва, 7 апреля 2020, 08:18 — REGNUM В России на фоне пандемии нового типа коронавирусной инфекции следует отменить проведение Единого государственного экзамена в 2020 году.
REGNUM 01:18
Политика

Кабмин готовит новый пакет мер поддержки населения и бизнеса

Правительство РФ готовит новый пакет мер по поддержке бизнеса и населения в ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции.
ТАСС 06:35
Здоровье

В Абхазии подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом

Первый случай заражения человека коронавирусной инфекцией нового типа зарегистрирован в Абхазии.
ТАСС 11:20
Наука

Ученые засняли гигантскую сифонофору

Как указывают специалисты Schmidt Ocean Institute, сифонофора на видео, возможно, является крупнейшей из когда-либо заснятых; согласно институту, диаметр ее внешнего кольца составляет около 15 метров, так что только одно данное кольцо, по-видимому, составляет в длину около 47 метров.
Популярная механика 11:10
Общество

Forbes опубликовал список богатейших людей мира

Американский журнал Forbes опубликовал список самых богатых людей мира. Как и в прошлом году, его возглавил основатель Amazon Джефф Безос.
Российская газета 10:47
Здоровье

На Кубани развернули сеть госпиталей для приема больных коронавирусом

Как рассказал вице-губернатор Игорь Галась, сейчас в регионе ряд больниц перепрофилируют под госпитали для приема больных COVID-19.
Деловая газета. Юг 10:56
Армия и оружие

Свыше тысячи военных США заражены коронавирусом

Коронавирусом COVID-19 заразились уже больше тысячи военнослужащих США. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на данные Пентагона.
Газета.Ru вчера в 14:52
Экономика

ЦБ требует от банков не сворачивать кредитование

«Если банки пользуются нашей поддержкой не по назначению, мы готовы будем пересмотреть свои подходы»,— добавила председатель Банка России.
Коммерсантъ 07:48
Общество

Мантуров сообщил, что Россия закупила в Китае 72 млн медицинских масок

Россия закупила в Китае 72 млн медицинских масок, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на совещании по вопросам развития ситуации с коронавирусом.
ТАСС 11:39
Общество

Власти Китая разблокировали выезд из Уханя

Власти Китая разблокировали выезд из Уханя, который стал очагом эпидемии коронавируса и 76 дней был отрезан от внешнего от мира.
РИА Новости 12:35
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Газета.Ru 09:51
Происшествия

В Ивановской области произошёл пожар в здании швейной фабрики

RT на русском 12:41
Игры

Появился второй трейлер анимационного сериала по вселенной Warhammer 40 000

В сети появился второй трейлер официального анимационного сериала по вселенной Warhammer 40 000.
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Экономика

Россиян предупредили о резком росте цен на продукты

Из-за ситуации с коронавирусом и падением курса рубля крупнейшие поставщики продуктов питания в России предупредили о резком повышении закупочных цен — на 5-20 процентов в зависимости от категории товара.
Lenta.ru 02:40
Политика

В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне

Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
ТАСС 06:02
Энергетика

В Россию могут запретить ввозить дешевое топливо

Правительство РФ ограничит импорт дешевого топлива, чтобы защитить внутренний рынок.
Коммерсантъ вчера в 16:58
Экономика

Объяснены низкие траты России на спасение экономики от коронавируса

Низкие по сравнению с другими государствами траты России на спасение экономики от последствий коронавируса связаны с опасениями властей страны, что период дешевой нефти затянется.
Lenta.ru 12:08
Происшествия

Дочь Сергея Доренко получила травмы в конфликте с соседкой

Российская газета 11:24
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В ночь на 8 апреля москвичи смогут увидеть суперлуние

Жители Москвы в ночь на среду, 8 апреля, смогут наблюдать суперлуние при ясной погоде.
Известия 10:13
Происшествия

Академика Филачева освободили из СИЗО из-за угрозы коронавируса

Об освобождении 70-летнего академика ходатайствовали его адвокаты, в то время как сотрудники следственного департамента МВД и представители прокуратуры выступали против.
Известия 11:21
Общество

Врач назвал ошибки людей, защищающихся перчатками от коронавируса

Врач Национальной службы здравоохранения Англии Каран Рангараджан опубликовал видеоролик, в котором рассказывает о неправильном ношении медицинских перчаток в период пандемии коронавируса.
Live24 вчера в 16:13
Экономика

Лукашенко призвал снизить зависимость Белоруссии от «нефтяных игр»

Минск, 7 апреля 2020, 12:32 — REGNUM Белоруссия должна быть максимально независима от «нефтяных игр крупных держав», заявил 7 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании, где обсуждались поставки нефти в страну, сообщило информационное агентство БелТА.
REGNUM 05:32
Кино

Премьера фильма «Зулейха открывает глаза» состоится 13 апреля

Татар-информ 06:48
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