Глава государства Владимир Путин выразил желание посовещаться с экспертами по поводу сокращения числа нерабочих дней в России. В ходе видеоконференции с экспертами по вопросам развития ситуации с коронавирусом президент задал им аналогичный вопрос. Об этом передает пресс-служба Кремля.

Путин посовещается с экспертами о сокращении числа нерабочих дней

Политика Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении нерабочих дней Директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным заявил, что к вопросу о сокращении нерабочих дней можно будет вернуться через неделю, когда станет более ясной картина с распространением коронавируса.

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