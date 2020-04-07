Коронавирус
РИА НовостиПутин спросил у вирусологов, можно ли сократить число нерабочих дней
Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом. Глава государства призвал коллег оценить ближайшие перспективы по борьбе с инфекцией.
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Общество
Скворцова дала прогноз о пике эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Космос
Американский корабль Dragon отстыковался от МКС
Дистанционный манипулятор Canadarm-2 по команде операторов из Хьюстона отвёл корабль от стыковочного узла на американском модуле в 16.09 мск.
Общество
Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Экономика
Предприниматели просят правительство вернуть 30% от страховых взносов
Торгово-промышленная палата РФ совместно с "Опорой России", "Деловой Россией" и Российским союзом промышленников и предпринимателей обратились к правительству с просьбой вернуть до 30% средств, уплаченных российскими предпринимателями в качестве страховых взносов, сообщает ТАСС со ссылкой на текст открытого письма, направленного бизнесменами премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Происшествия
На складе ткацкой фабрики в Кинешме произошел пожар
В городе Кинешма произошел пожар на ткацкой фабрике.
Политика
Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Общество
В Минтрансе рассказали о порядке вывоза россиян из-за границы
Стоимость билетов на вывозные авиарейсы для россиян будет фиксированной, следует из сообщения на сайте Минтранса РФ по итогам заседания рабочей группы, координирующей возвращение граждан России на родину из иностранных государств.
Шоу-бизнес
Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония
Политика
США признали террористической организацию националистов из России
Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Армия и оружие
Сирия: Россия готовится к масштабной атаке на позиции террористов
Позиции боевиков находятся под постоянным контролем российских военных, что, очевидно, может указывать на готовность масштабной атаки против террористов, которые, продолжают игнорировать договорённости между Анкарой и Москвой.
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $34
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent выросла на 3,24% на лондонской бирже ICE, свидетельствуют данные CNBC.
Гаджеты
Honor 30S принес более 14 млн долларов за 1 секунду
За 1 секунду было продано смартфонов на 14,4 млн долларов.
Общество
В Калининградской области определили предприятия, которым можно работать во время выходных
Власти Калининградской области определили перечень из 12 отраслей, предприятия которых обеспечивают устойчивость экономики и рынка труда региона и могут работать в штатном режиме в период выходных дней, объявленных из-за пандемии, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Политика
МИД России раскритиковал указ Трампа о добыче на Луне
Министерство иностранных дел (МИД) России прокомментировал указ президента США Дональда Трампа о праве американцев на коммерческую добычу ресурсов на Луне и других небесных телах.
Экономика
Каждому россиянину предложили выплачивать по 50 тысяч рублей
Жители России могут получить ориентировочно по пятьдесят тысяч рублей из-за коронавируса.
Кино
13 апреля состоится премьера фильма «Зулейха открывает глаза»
13 апреля состоится премьера многосерийного фильма «Зулейха открывает глаза».
Спорт
Российская фигуристка Шошина подхватила в Италии коронавирус
Футбол
Селюк критично отозвался о возвращении Смолова в Россию
Известный футбольный функционер Дмитрий Селюк критично отозвался о возвращении нападающего Федора Смолова в Россию из Испании, передает Sport24.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Общество
Россиян предупредили о новых схемах мошенничества на фоне коронавируса
В РФ все еще продолжается пандемия коронавирусной инфекции. На этом фоне эксперты Центробанка зафиксировали новые схемы мошенничества.
Футбол
США обвинили чиновников ФИФА во взятке за поддержку ЧМ-2018 в России
Министерство юстиции Соединенных Штатов подало в окружной суд США по восточному округу Нью-Йорка обвинительный акт, в котором утверждается, что члены исполкома Международной федерация футбола (ФИФА) получили взятки за голоса в пользу России и Катара при выборе мест проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.
Общество
Мантуров: Россия закупила у Китая 72 млн медицинских масок
Россия купила у Китая 72 млн медицинских масок, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Общество
Минкомсвязи включило в список социально значимых ресурсов с бесплатным доступом сайт, продающий фальшивые диссертации
Минкомсвязи включило в список "социально значимых" ресурсов с бесплатным доступом сайт, продающий фальшивые диссертации.
Общество
Главврач московской больницы заразилась коронавирусом
В конце марта коронавирус был обнаружен у главного врача больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Кино
Warner Bros. снимет новые серии «Аниманьяков» и «Пинки и Брейна»
"Пинки и Брейн" - мультипликационный сериал Стивен Спилберга о двух лабораторных мышах, которые пытаются захватить мир, причем гений Брейн пытается сделать это в компании недалекого Пинки.
Общество
Названы вероятные сроки окончания эпидемии коронавируса в разных странах
Специалисты международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) опубликовали исследование, где представили прогноз эпидемии коронавирусной инфекции в разных странах и назвали вероятные сроки окончания карантинных мер.
Общество
В Шереметьево назвали сроки возобновления рейсов за рубеж
Совладелец аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко в интервью Forbes озвучил сроки, в которые Россия может восстановить международное авиасообщение.
Общество
Опубликована карта заражений коронавирусом в Нижегородской области
Опубликована карта, где выявлены случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.