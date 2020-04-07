Коронавирус

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Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом. Глава государства призвал коллег оценить ближайшие перспективы по борьбе с инфекцией.
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Путин предложил экспертам обсудить перспективу сокращения числа нерабочих дней в апреле

ТАСС09:45

Путин спросил у вирусологов, можно ли сократить число нерабочих дней

РИА Новости10:19

Путин задумался о сокращении нерабочих дней в России

Lenta.ru09:49

Владимир Путин допустил сокращение режима введенных в России нерабочих дней

Эхо Москвы12:30

Путин решил посовещаться с экспертами о сокращении числа нерабочих дней

РБК09:13

Путин посоветуется с экспертами по возможному сокращению выходных в апреле

ТК Звезда09:30

Нерабочий апрель и его последствия

Караван Ярмаркавчера в 11:11
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Общество

Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск

Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».
Коммерсантъ 13:49
Общество

«Спортмастер» полностью закрыл большинство магазинов в РФ

Ритейлер "Спортмастер" полностью закрыл большинство магазинов в России, следует из данных на сайте компании.
Интерфакс 11:14
Общество

Скворцова дала прогноз о пике эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости 14:21
Общество

Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми

Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Российская газета 12:52
Здоровье

Во Владимирской области выявлено семь новых случаев коронавируса

Владимир, 7 апреля 2020, 10:54 — REGNUM Во Владимирской области 7 апреля подтверждено семь новых случая заболевания коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по информации оперативного штаба.
REGNUM 03:54
Происшествия

В Волгограде рассказали о распределении новых случаев COVID-19

Волгоград, 7 апреля 2020, 17:06 — REGNUM Среди 11 выявленных за последние сутки случаев COVID-19 шесть приходится на Волгоград.
REGNUM 10:06
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Lenta.ru 07:27
Общество

В России из-за пандемии предложили отменить ЕГЭ

Москва, 7 апреля 2020, 08:18 — REGNUM В России на фоне пандемии нового типа коронавирусной инфекции следует отменить проведение Единого государственного экзамена в 2020 году.
REGNUM 01:18
Космос

Российский телескоп зафиксировал пробуждение черной дыры

Российский телескоп ART-XC орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» зафиксировал начало вспышки черной дыры 4U 1755-338.
ТК Звезда 05 апреля в 16:30
Шоу-бизнес

Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Известную российскую певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Такой новостью делится «Московский комсомолец».
КМВ Новости 01:25
Происшествия

В Ленобласти возбудили дело о фейках про коронавирус в Волхове

В социальных сетях стала распространятся информация о том, что на границе города Волхова Ленинградской области якобы появилась бронетехника и солдаты с оружием в руках из-за коронавирусной инфекции.
REGNUM 13:48
Шоу-бизнес

Умерла бывшая жена Александра Малинина

Экс-супруга советского и российского певца Александра Малинина Инна Курочкина скончалась три месяца назад.
Московский Комсомолец 06:31
Политика

В России приготовят новый пакет мер по спасению экономики

Российское правительство готовит новый пакет мер, направленных на поддержку населения и спасение экономики в условиях распространения коронавируса.
Lenta.ru 06:38
Энергетика

Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина

Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
BFM.ru вчера в 15:30
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru вчера в 21:58
Шоу-бизнес

Анна Курникова поделилась редким фото с подросшей младшей дочерью

30 января на свет появилась их дочь Маша. Девочка стала третьим ребенком пары. У девочки есть старший брат Николас и сестра Люси.
Летидор 02:34
Энергетика

Рынки ждут позитива. Мировые цены на нефть растут

Североморская нефтяная смесь Brent в ходе торгов на лондонской бирже оценивалась в $34 за баррель с ростом на 2,87% по фьючерсным контрактам на июнь.
Smolnarod.ru 01:45
Экономика

Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд

Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Газета.Ru 13:00
Происшествия

Мужчина расстрелял пять человек под Рязанью

ФАН 04 апреля в 19:37
Общество

Роспотребнадзор начал тестирование на коронавирус на дому

«Совершенно секретно»: Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора с понедельника начнет тестировать москвичей и жителей Подмосковья на коронавирус.
Совершенно секретно вчера в 03:35
Политика

В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.
РБК 06:07
Общество

Калининградская промышленность возобновляет работу с 8 апреля

В Калининградской области определили перечень организаций, которые могут работать по обычному графику с 8 апреля.
DP.RU 14:21
Экономика

Каждому россиянину предложили выплачивать по 50 тысяч рублей

Жители России могут получить ориентировочно по пятьдесят тысяч рублей из-за коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 11:40
Общество

«Вектор» сообщил дату начала клинических испытаний вакцин от COVID-19

Фазу клинических исследований трех потенциальных вакцин можно начать 29 июня на 180 добровольцах после проведения ускоренных испытаний на лабораторных животных, предложил 7 апреля генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов на встрече с президентом РФ.
ИА Красная Весна 12:22
Футбол

«Спартак» поздравил Селихова с 26-летием, показав лучшие сейвы вратаря

Sport24.ru 12:39
Политика

Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
RT на русском 00:16
Кино

Премьера фильма «Зулейха открывает глаза» состоится 13 апреля

Татар-информ 06:48
Общество

Минкомсвязи включило в список социально значимых ресурсов с бесплатным доступом сайт, продающий фальшивые диссертации

Минкомсвязи включило в список "социально значимых" ресурсов с бесплатным доступом сайт, продающий фальшивые диссертации.
Эхо Москвы 14:02
Авто

Названы самые угоняемые машины в Москве

Москва 24 13:27
Общество

Названы богатейшие люди планеты

Основатель Amazon Джефф Безос возглавил рейтинг богатейших людей планеты, который ежегодно составляет журнал Forbes.
Lenta.ru 09:31
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