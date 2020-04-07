Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом. Глава государства призвал коллег оценить ближайшие перспективы по борьбе с инфекцией.

Путин спросил у вирусологов, можно ли сократить число нерабочих дней

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