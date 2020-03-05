Политика
ИзвестияПутин сравнил Касперского с Маском
Программист и предприниматель Евгений Касперский является примером российского инноватора, который ничем не хуже главы Tesla и SpaceX Илона Маска, заявил президент России Владимир Путин в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Путину».
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Программист и предприниматель Евгений Касперский может служить примером российского инноватора, являющегося одним из лидеров в своей сфере. Такое мнение высказал президент РФ в интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".ТАСС01:31
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Новый случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрирован в России, сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб.
Политика
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Под Мурманском пять военных пострадали от взрыва боеприпаса
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Политика
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Толщина озонового слоя над Арктикой упала до критического уровня
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«Ведомости» узнали о планах строительства платного дублера МКАД
Вдоль южной части Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) может появиться платный дублер.
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ВЭБ.РФ обвинил Украину в незаконной продаже акций своей «дочки»
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Большинство мужчин в России подарят женщинам цветы на 8 Марта
Сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения провели опрос, в результате которого выяснилось, что большинство мужчин в России собираются подарить своим дамам цветы на 8 Марта.
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Энергетика
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Армия и оружие
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Политика
Путин рассказал историю создания «Искандеров»
В очередной части интервью президента России Владимира Путина с журналистом ТАСС Андреем Ванденко глава государства рассказал историю создания комплексов «Искандер».