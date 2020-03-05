Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин сравнил Касперского с Илоном Маском

Президент России Владимир Путин заявил в интервью ТАСС, что создатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский является примером российского новатора наравне с американским предпринимателем Илоном Маском.
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с чего всё началось

Путин уверен, что Касперский в своей сфере ничем не хуже Маска

Программист и предприниматель Евгений Касперский может служить примером российского инноватора, являющегося одним из лидеров в своей сфере. Такое мнение высказал президент РФ в интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".
ТАСС01:31

Подробнее о событии

Путин нашел в России своего Илона Маска

Lenta.ru02:42

Путин сравнил Касперского с Илоном Маском

Газета.Ru03:31

Путин уверен, что Касперский в своей сфере ничем не хуже Маска

ТАСС01:31

Путин назвал российскую альтернативу Илону Маску

Ведомости02:25

Путин ответил на вопрос о российской «альтернативе» Илону Маску

RT на русском01:48

Путин назвал Касперского российской альтернативой Маску

РБК01:44

Путин сравнил Касперского с Илоном Маском

Коммерсантъ02:26
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Единоборства

Емельяненко назвал провокацией оскорбления в свой адрес

Известия 08:56
Общество

Зеленский встретил в Новых Санжарах эвакуированных после карантина

RT на русском 06:13
Общество

В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
РБК вчера в 19:03
Общество

В Петербурге студента из Италии проверят на коронавирус

Студента из Италии из Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова госпитализировали для обследования на коронавирус, в общежитии вуза проводятся санитарно-карантинные мероприятия, сообщает управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
РИА Новости 00:44
Футбол

Болельщики подрались во время матча «Ахмат»—«Зенит»

Матч Кубка России между «Зенитом» и «Ахматом» закончился со счетом 2:1 в пользу санкт-петербургской команды.
Коммерсантъ вчера в 13:46
Армия и оружие

Ракета «Циркон» станет кошмаром для ВМС США

Автор американского журнала The National Interest Майкл Пек назвал кошмаром для ВМС США сценарий, когда каждый российский надводный корабль будет нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».
REGNUM 07:06
Шоу-бизнес

Кайли Дженнер показала главный изъян своего тела

Находящаяся в отпуске Кайли Дженнер показала в Instagram главный недостаток собственного тела.
Дни24 вчера в 08:30
Футбол

Гончаренко отказался пожать руку Тедеско и оттолкнул его после матча

Sports.ru вчера в 14:27
Армия и оружие

Сирия попыталась сбить турецкий истребитель F-16 из С-200

Сирийская арабская армия предприняла попытку сбить турецкий истребитель из комплекса С-200 "Агара".
Деловое.ТВ вчера в 06:12
Общество

Коронавирус выявили у пассажира лайнера Turkish Airlines в Сингапуре

Власти Сингапура сообщили, что у одного из пассажиров самолета, прибывшего в страну из Стамбула компанией Turkish Airlines, подтвержден коронавирус.
Народные новости вчера в 19:46
Политика

Песков прокомментировал желание части молодежи уехать за границу

Журналисты уточнили у него, в чем, по мнению Кремля, новаторство Илона Маска и могут ли в Кремле назвать кого-то, сопоставимого с ним.
РИА Новости 04:43
Кино

Премьера сериала «Шерлок в России» состоится осенью

Премьера сериала "Шерлок в России", роли в котором исполнили Максим Матвеев и Константин Богомолов, состоится осенью 2020 года на платформе START.
ТАСС 05:17
Энергетика

ОПЕК сократит добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за вируса

Члены ОПЕК договорились дополнительно сократить добычу нефти во втором квартале в рамках соглашения ОПЕК+ на 1,5 млн барр. в сутки.
РБК 07:24
Общество

Силуанов назвал «отмирающие профессии» в России

Министр финансов России Антон Силуанов в ходе лекции в Финансовом университете при правительстве заявил, что развитие новых технологий приводит к отмиранию целого ряда профессий.
РБК 09:01
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия вчера в 11:27
Общество

Разорившаяся «Когалымавиа» потребовала от Египта $200 миллионов

Обанкротившаяся после теракта над Синайским полуостровом авиакомпания "Когалымавиа" и турецкий туроператор Prince Group подали иск против Египта, потребовав компенсацию в 200 миллионов долларов.
РИА Новости 09:05
Экономика

FESCO продала зернового оператора и вагоны за 3,8 млрд руб

Транспортная группа FESCO продала за 3,8 млрд руб. банку ВТБ оператора «Транс-Грейн», управляющего зерновозами компании.
РБК 06:44
Единоборства

Мэйуэзер потребовал $600 млн за бои с Макгрегором и Нурмагомедовым

РИА Новости 06:58
Политика

Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле

Российская газета 06:27
Общество

Кремль отреагировал на сообщения о минировании самолетов

Спецслужбы России работают по поиску авторов сообщений о якобы минировании самолетов, рано или поздно злоумышленников поймают и накажут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 04:26
Общество

Погодный центр «Фобос» обещает «малиновое» лето в России

По словам Тишковца, окрас прогностических температурных карт напоминает цвет малины, потому он называет предстоящее лето «малиновым».
REGNUM 08:36
Экономика

Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента

Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента Государственная дума 4 марта приняла в первом чтении новую редакцию закона о федеральном бюджете на 2020–2022 годы, обеспечивающую финансированием социальные инициативы Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 15:09
Общество

Шварценеггер подал в суд на российского разработчика роботов

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер подал в суд на российского разработчика роботов Promobot за использование его внешности.
Lenta.ru 06:39
Шоу-бизнес

Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках

Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Uznayvse.ru 03:56
Происшествия

Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу

Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Интерфакс 06:53
Общество

Жительница США два года ухаживала за пластиковым цветком

Оказалось, женщина в течение двух лет ухаживала за цветком, не подозревая, что он пластиковый, передает "Газета.ру".
Москва 24 08:48
Футбол

Игрок «Тоттенхэма» полез на трибуну ради драки с фанатом

РИА Новости 03:54
Общество

В Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из лаборатории в Китае

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что распространение коронавирусной инфекции произошло в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане.
РИА Новости 06:47
Армия и оружие

Стала известна дата спуска на воду корвета «Ретивый» проекта 20380

Строящийся на "Северной верфи" корвет проекта 20380 "Ретивый" планируется спустить на воду 12 марта этого года.
Военное обозрение 09:05
Политика

Белоруссия приостановила работу над интеграцией с Россией

Белоруссия приостановила работу над дорожными картами по интеграции с Россией до решения вопроса с поставками нефти.
Lenta.ru 08:35
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Илон Маск
Американский инженер
Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
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Касперский Евгений
Российский программист
Российский программист, один из ведущих мировых специалистов в сфере информационной безопасности. Один из основателей, основной владелец и нынешний глава АО «Лаборатория Касперского» - международной компании, занимающейся разработкой решений для обеспечения IT-безопасности, имеющей более 30 региональных офисов и ведущей продажи в 200 странах. Лауреат Государственной премии в области науки и технологий за 2008 год.
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