Политика
КоммерсантъПутин сравнил Касперского с Илоном Маском
Президент России Владимир Путин заявил в интервью ТАСС, что создатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский является примером российского новатора наравне с американским предпринимателем Илоном Маском.
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с чего всё началось
Программист и предприниматель Евгений Касперский может служить примером российского инноватора, являющегося одним из лидеров в своей сфере. Такое мнение высказал президент РФ в интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".ТАСС01:31
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Общество
Зеленский встретил в Новых Санжарах эвакуированных после карантина
Общество
В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
Общество
В Петербурге студента из Италии проверят на коронавирус
Студента из Италии из Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова госпитализировали для обследования на коронавирус, в общежитии вуза проводятся санитарно-карантинные мероприятия, сообщает управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
Футбол
Болельщики подрались во время матча «Ахмат»—«Зенит»
Матч Кубка России между «Зенитом» и «Ахматом» закончился со счетом 2:1 в пользу санкт-петербургской команды.
Армия и оружие
Ракета «Циркон» станет кошмаром для ВМС США
Автор американского журнала The National Interest Майкл Пек назвал кошмаром для ВМС США сценарий, когда каждый российский надводный корабль будет нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер показала главный изъян своего тела
Находящаяся в отпуске Кайли Дженнер показала в Instagram главный недостаток собственного тела.
Футбол
Гончаренко отказался пожать руку Тедеско и оттолкнул его после матча
Армия и оружие
Сирия попыталась сбить турецкий истребитель F-16 из С-200
Сирийская арабская армия предприняла попытку сбить турецкий истребитель из комплекса С-200 "Агара".
Общество
Коронавирус выявили у пассажира лайнера Turkish Airlines в Сингапуре
Власти Сингапура сообщили, что у одного из пассажиров самолета, прибывшего в страну из Стамбула компанией Turkish Airlines, подтвержден коронавирус.
Политика
Песков прокомментировал желание части молодежи уехать за границу
Журналисты уточнили у него, в чем, по мнению Кремля, новаторство Илона Маска и могут ли в Кремле назвать кого-то, сопоставимого с ним.
Кино
Премьера сериала «Шерлок в России» состоится осенью
Премьера сериала "Шерлок в России", роли в котором исполнили Максим Матвеев и Константин Богомолов, состоится осенью 2020 года на платформе START.
Энергетика
ОПЕК сократит добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за вируса
Члены ОПЕК договорились дополнительно сократить добычу нефти во втором квартале в рамках соглашения ОПЕК+ на 1,5 млн барр. в сутки.
Общество
Силуанов назвал «отмирающие профессии» в России
Министр финансов России Антон Силуанов в ходе лекции в Финансовом университете при правительстве заявил, что развитие новых технологий приводит к отмиранию целого ряда профессий.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Общество
Разорившаяся «Когалымавиа» потребовала от Египта $200 миллионов
Обанкротившаяся после теракта над Синайским полуостровом авиакомпания "Когалымавиа" и турецкий туроператор Prince Group подали иск против Египта, потребовав компенсацию в 200 миллионов долларов.
Экономика
FESCO продала зернового оператора и вагоны за 3,8 млрд руб
Транспортная группа FESCO продала за 3,8 млрд руб. банку ВТБ оператора «Транс-Грейн», управляющего зерновозами компании.
Политика
Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле
Общество
Кремль отреагировал на сообщения о минировании самолетов
Спецслужбы России работают по поиску авторов сообщений о якобы минировании самолетов, рано или поздно злоумышленников поймают и накажут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Общество
Погодный центр «Фобос» обещает «малиновое» лето в России
По словам Тишковца, окрас прогностических температурных карт напоминает цвет малины, потому он называет предстоящее лето «малиновым».
Экономика
Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента
Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента Государственная дума 4 марта приняла в первом чтении новую редакцию закона о федеральном бюджете на 2020–2022 годы, обеспечивающую финансированием социальные инициативы Владимира Путина.
Общество
Шварценеггер подал в суд на российского разработчика роботов
Голливудский актер Арнольд Шварценеггер подал в суд на российского разработчика роботов Promobot за использование его внешности.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках
Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Происшествия
Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу
Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Общество
Жительница США два года ухаживала за пластиковым цветком
Оказалось, женщина в течение двух лет ухаживала за цветком, не подозревая, что он пластиковый, передает "Газета.ру".
Футбол
Игрок «Тоттенхэма» полез на трибуну ради драки с фанатом
Общество
В Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из лаборатории в Китае
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что распространение коронавирусной инфекции произошло в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане.
Армия и оружие
Стала известна дата спуска на воду корвета «Ретивый» проекта 20380
Строящийся на "Северной верфи" корвет проекта 20380 "Ретивый" планируется спустить на воду 12 марта этого года.
Политика
Белоруссия приостановила работу над интеграцией с Россией
Белоруссия приостановила работу над дорожными картами по интеграции с Россией до решения вопроса с поставками нефти.