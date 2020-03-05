Программист и предприниматель Евгений Касперский может служить примером российского инноватора, являющегося одним из лидеров в своей сфере. Такое мнение высказал президент РФ в интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".

с чего всё началось

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