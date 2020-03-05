Политика
КоммерсантъПутин сравнил Касперского с Илоном Маском
Президент России Владимир Путин заявил в интервью ТАСС, что создатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский является примером российского новатора наравне с американским предпринимателем Илоном Маском.
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с чего всё началось
Программист и предприниматель Евгений Касперский может служить примером российского инноватора, являющегося одним из лидеров в своей сфере. Такое мнение высказал президент РФ в интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".ТАСС01:31
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Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию России
Понятие о «государствообразующем народе» в Конституции содержится в положении о государственном языке.
Общество
Около половины дел по наркотикам в России не дошло до суда
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Происшествия
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Общество
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В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
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Прилетевшие из Италии в Москву могут оформить больничный
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В матче Кубка России по футболу московский «Спартак» одержал победу над ЦСКА.
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В поселке Ермилово в Ленобласти мужчина облил керосином и поджег свою жену.
Кино
Главную роль в сериале «Властелин колец» сыграет Макс Болдри
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Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
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Проворов применил жёсткий силовой приём против Овечкина в матче НХЛ
Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов применил жёсткий силовой приём против форварда «Вашингтон Кэпиталз» и соотечественника Александра Овечкина в матче (5:2) регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Президент Украины Владимир Зеленский отказался пожать руку депутату Рады Алексею Гончаренко после того, как тот раскритиковал главу государства на заседании парламента.
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Японская компания начала разработку вакцины от коронавируса
Японская фармацевтическая компания "Энджес" (AnGes) объявила о совместной разработке ДНК-вакцины против нового коронавируса COVID-19 с Университетом города Осака.
Происшествия
Суд оштрафовал челябинскую пенсионерку за клевету на чиновницу
В Челябинской области мировой судья назначил пенсионерке штраф за клевету на районного чиновника, сообщил пресс-центр областной прокуратуры.
Футбол
Роналдиньо может быть арестован в Парагвае из-за поддельного паспорта
Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо может быть арестован в Парагвае за использование поддельного паспорта.
Политика
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Довыборы в петербургский парламент на место умершего депутата-единоросса Павла Зеленкова состоятся 7 июня 2020 года.
Происшествия
В двух омских больницах уволили главврачей после смерти пациентки
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Шоу-бизнес
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Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов
В среду, 4 марта, комитет нижней палаты по законодательству и госстроительству обсудил поправки, поступившие ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию.