Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин сравнил Касперского с Илоном Маском

Президент России Владимир Путин заявил в интервью ТАСС, что создатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский является примером российского новатора наравне с американским предпринимателем Илоном Маском.
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с чего всё началось

Путин уверен, что Касперский в своей сфере ничем не хуже Маска

Программист и предприниматель Евгений Касперский может служить примером российского инноватора, являющегося одним из лидеров в своей сфере. Такое мнение высказал президент РФ в интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".
ТАСС01:31

Подробнее о событии

Путин нашел в России своего Илона Маска

Lenta.ru02:42

Путин назвал Касперского альтернативой Маску

Газета.Ru01:48

Путин назвал российскую альтернативу Илону Маску

Ведомости02:25

Путин ответил на вопрос о российской «альтернативе» Илону Маску

RT на русском01:48

Путин сравнил Касперского с Илоном Маском

Коммерсантъ02:26

Путин назвал Касперского российской альтернативой Маску

РБК01:44

Путин уверен, что Касперский в своей сфере ничем не хуже Маска

ТАСС01:31
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Общество

В России могут изменить оплату отпусков и декретов

В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
BFM.ru вчера в 19:11
Политика

Путин рассказал историю создания «Искандеров»

Моя Москва.онлайн 02:49
Политика

«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»

Известия вчера в 02:49
Армия и оружие

Накануне переговоров Путина с Эрдоганом боевики пошли ва-банк в Сирии

Эксперты рассказали «МК», что наступление боевиков вызвано желанием турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана усилить свои позиции на предстоящих переговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Московский Комсомолец вчера в 12:07
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию России

Понятие о «государствообразующем народе» в Конституции содержится в положении о государственном языке.
Inkazan 03 марта в 09:03
Общество

Около половины дел по наркотикам в России не дошло до суда

Количество преступлений, дела о которых были переданы в суд, составляет чуть больше половины от числа возбужденных уголовных дел, и эта доля год от года уменьшается: если в 2016 году полиции удалось довести до суда около 118 тыс. дел (почти 60%), то в 2019 году до суда дошло чуть больше 99 тыс. дел, или около половины от числа зарегистрированных преступлений.
РБК 00:00
Общество

«Половинка меня ушла»: в Москве кремировали мужа блогерши Диденко

Блогер написала, что Валентин навсегда останется в ее сердце и с ней рядом. По словам Диденко, она не может осознать случившегося.
Вести.Ru вчера в 13:45
Общество

Британский суд обязал Тинькова сдать кипрский паспорт

У основателя TCS Group Holding (материнская компания «Тинькофф банка») Олега Тинькова по условиям залога изъяли российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии.
Ведомости вчера в 20:00
Происшествия

Северный флот прокомментировал взрыв в воинской части под Мурманском

Lenta.ru вчера в 23:17
Политика

В парламенте Турции произошла массовая драка

В турецком парламенте произошла массовая драка между членами прозападной Партии справедливости и развития (AK Parti) и Республиканской народной партии (CHP), пропагандирующей идеологию турецкого национализма.
Газета.Ru вчера в 15:11
Политика

Путин рассказал, как возникла идея создания центра «Сириус»

В интервью информационному агентству ТАСС глава государства сообщил, что идея открытия центра принадлежала ему самому.
Городовой 02:36
Общество

В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек

Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.
Газета.Ru вчера в 12:12
Футбол

Стали известны четвертьфинальные пары Кубка Англии

Прошла жеребьевка пар 1/4 финала Кубка Англии. Об этом информирует Sky Sports.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:35
Экономика

В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Российская газета 00:47
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия вчера в 11:27
Общество

Прилетевшие из Италии в Москву могут оформить больничный

Прилетевшие из Италии в Москву могут оформить больничный для того, чтобы спокойно пройти домашний карантин.
Российская газета 03 марта в 13:56
Футбол

«Спартак» в меньшинстве одолел ЦСКА

В матче Кубка России по футболу московский «Спартак» одержал победу над ЦСКА.
Профиль вчера в 14:56
Происшествия

В Ленобласти мужчина облил жену керосином и поджег

В поселке Ермилово в Ленобласти мужчина облил керосином и поджег свою жену.
Росбалт 02:16
Кино

Главную роль в сериале «Властелин колец» сыграет Макс Болдри

Российская газета вчера в 05:24
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости 03 марта в 19:59
Хоккей

Проворов применил жёсткий силовой приём против Овечкина в матче НХЛ

Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов применил жёсткий силовой приём против форварда «Вашингтон Кэпиталз» и соотечественника Александра Овечкина в матче (5:2) регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 00:30
Происшествия

«Заминированный» самолет готовится к экстренной посадке в Омске

Вести.Ru 02:36
Политика

Зеленский отказался пожать руку депутату Рады

Президент Украины Владимир Зеленский отказался пожать руку депутату Рады Алексею Гончаренко после того, как тот раскритиковал главу государства на заседании парламента.
РИА Новости вчера в 14:42
Технологии

Японская компания начала разработку вакцины от коронавируса

Японская фармацевтическая компания "Энджес" (AnGes) объявила о совместной разработке ДНК-вакцины против нового коронавируса COVID-19 с Университетом города Осака.
РИА Новости 00:37
Происшествия

Суд оштрафовал челябинскую пенсионерку за клевету на чиновницу

В Челябинской области мировой судья назначил пенсионерке штраф за клевету на районного чиновника, сообщил пресс-центр областной прокуратуры.
РИА Новости 02:49
Футбол

Роналдиньо может быть арестован в Парагвае из-за поддельного паспорта

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо может быть арестован в Парагвае за использование поддельного паспорта.
REGNUM 00:57
Политика

В Петербурге 7 июня выберут депутата Заксобрания вместо умершего

Довыборы в петербургский парламент на место умершего депутата-единоросса Павла Зеленкова состоятся 7 июня 2020 года.
REGNUM 03:02
Происшествия

В двух омских больницах уволили главврачей после смерти пациентки

Главврачей двух районных больниц Омской области уволили после случая с матерью четверых детей, которую возили поочередно в эти медучреждения, пока она не умерла, сообщили журналистам в пресс-службе регионального минздрава.
РИА Новости 02:04
Шоу-бизнес

Жена Константина Ивлева не простила мужу измену и подала на развод

Ивлева заявила, что прощать измену мужу не намерена и уже подала на развод и алименты, а также обратилась к юристу для составления иска.
Пятый канал вчера в 05:19
Политика

Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов

В среду, 4 марта, комитет нижней палаты по законодательству и госстроительству обсудил поправки, поступившие ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию.
РБК вчера в 13:24
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Илон Маск
Американский инженер
Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
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Касперский Евгений
Российский программист
Российский программист, один из ведущих мировых специалистов в сфере информационной безопасности. Один из основателей, основной владелец и нынешний глава АО «Лаборатория Касперского» - международной компании, занимающейся разработкой решений для обеспечения IT-безопасности, имеющей более 30 региональных офисов и ведущей продажи в 200 странах. Лауреат Государственной премии в области науки и технологий за 2008 год.
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