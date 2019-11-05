Президент России Владимир Путин пошутил о большом количестве наград на форме руководителя центрального штаба организации "Российские студенческие отряды" Михаила Киселева. С представителями этого движения глава государства во вторник вечером провел встречу в Кремле.

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Киселев ответил президенту, что еще не дотягивает до Брежнева. Другой участник встречи тоже пошутил, сказав, что руководитель студенческих отрядов целуется так же, как генсек ЦК КПСС. Путин на эту реплику отреагировал фразой «Главное, чтобы знал, с кем целоваться».

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