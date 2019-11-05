Политика
РБКПутин сравнил главу студотрядов с Брежневым из-за количества значков
Киселев ответил президенту, что еще не дотягивает до Брежнева. Другой участник встречи тоже пошутил, сказав, что руководитель студенческих отрядов целуется так же, как генсек ЦК КПСС. Путин на эту реплику отреагировал фразой «Главное, чтобы знал, с кем целоваться».
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин пошутил о большом количестве наград на форме руководителя центрального штаба организации "Российские студенческие отряды" Михаила Киселева. С представителями этого движения глава государства во вторник вечером провел встречу в Кремле.ТАСС12:47
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Сирийн Курдууд Туркын артиллерийн өөрөө явагч T-155 Fırtına суурийг Зөвлөлтийн танк эсэргүүцэгч "Метис" - ээр цамхагийг нь салтал буудаж.2001 оноос Туркууд Ө. Солонгосын K9 Thunder-г бага зэрэг өөрчлөөд лицензээр үйлдвэрлэх болсон. pic.twitter.com / piED2rk8wy — Batsaikhan B (@ BatsaikhanBSU) November 3, 2019 Т-55 представляет собой самую массовую артустановку в турецких войсках.
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Врачи назвали первые симптомы рака печени
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Корпорация планирует получить лицензию на строительство АЭС «Пакш-2» во второй половине 2021 года, передает «Интерфакс».
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Капитан «Зенита» Бранислав Иванович высказался после домашнего поражения от «Лейпцига» (0:2) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами
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После игры Виктор Михайлович Гончаренко сказал, что нужно дать игрокам побороться в таких матчах.
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Генсек ООН призвал выполнять иранскую ядерную сделку
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал всех членов иранской ядерной сделки полностью выполнять её положения.
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Генерал Дрыманов заявил, что передавал заму не деньги, а коньяк
Экс-начальник московского главка СК РФ Александр Дрыманов утверждает, что передавал своему заму Денису Никандрову не его долю от коррупционных дел, а коньяк.
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Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального
Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
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СК опубликовал видео нападения на детсад в Нарьян-Маре
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BFM.ru 03:43
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Авторы Call of Duty Modern Warfare опровергли демонизацию русских
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ТАСС 05:30
Экономика
Глава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и его команда искали деньги на повышение зарплат учителей, но пришли к выводу, что это невозможно при нынешних темпах роста украинской экономики.
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Бывшая голландская гимнастка Верона ван де Лёр, серебряный призёр чемпионатов мира и Европы, которая предыдущие восемь лет снималась в фильмах для взрослых, рассказала о нюансах работы в необычной для спортсменки сфере.
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На концерте Scorpions в Москве задержали участников группы Pussy Riot
В Москве сотрудники полиции задержали на ВТБ Арене, где проходит концерт группы Scorpions, участников группы Pussy Riot Петра Верзилова и Веронику Никульшину.
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Составлен топ-5 самых ржавеющих иномарок на российском рынке
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Путин раскритиковал министра высшего образования
Российский лидер Владимир Путин во время заседания Совета по русскому языку в Кремле раскритиковал работу министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова за то, что ведомство основывается на статистических данных и не понимает, что происходит на земле.
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Ксения Собчак показала, как 2-летний сын поздравил ее с днем рождения
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