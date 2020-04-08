Коронавирус
ИнтерфаксПутин сравнил коронавирус с печенегами и половцами
Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную.
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Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами: объясняем, кто это такие
Екатеринбург Онлайн10:36
Историк оценил сравнение Путиным коронавируса с печенегами: страшные атаки
Московский Комсомолец12:01
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Наука
Найден препарат, подавляющий коронавирус за двое суток
Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
Политика
Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Общество
Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке
Мужчина в Петербурге, гулявший с ребенком на детской площадке несмотря на ограничения из-за коронавируса, оштрафован на 15 тысяч рублей, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Технологии
Sony показала новый геймпад для PlayStation 5
Энергетика
Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%
Сокращение добычи в России Новый возможный объем сокращения в 1,6 млн барр. в сутки в пять раз больше предыдущего уровня (0,3 млн барр. в сутки), на который Россия согласилась снизить свою добычу в декабре 2019 года в рамках сделки ОПЕК +.
Экономика
Украина подготовила новые претензии к Газпрому
Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса
Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Экономика
Налог на проценты с депозитов может затронуть больше 1% граждан России
Москва, 8 апреля 2020, 07:35 — REGNUM Необходимость уплаты НДФЛ на процентные доходы по вкладам, превышающим миллион рублей, может затронуть больше граждан России, чем планировалось ранее, пишут 8 апреля «Известия» со ссылкой на экспертов.
Шоу-бизнес
Молодая жена Александра Гордона призналась, что устала от детей
Как позже признавалась Екатерина, отношения с Александром были лучшими в ее жизни, а причиной расставания стала ее глупость и неопытность, ведь Гордону нужна была хозяйственная жена, а 20-летняя Катя была не готова к семейному быту, а кроме того, не ладила с семьей супруга.
Наука
Общие черты пациентов, умерших от коронавируса, назвали ученые
Течение COVID-19 у 85 пациентов проанализировали ученые из США и Китая.
Политика
Помпео заявил о пересмотре объема финансирования ВОЗ со стороны США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил на брифинге в Вашингтоне, что страна пересмотрит объем финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), поскольку она действует неэффективно и не дает должных результатов.
Происшествия
Число жертв пожара в доме престарелых в Москве выросло до четырех
Число погибших в результате пожара в частном доме престарелых на западе Москвы увеличилось до четырех.
Культура
На «Афише» пройдет трансляция моноспектакля «Сонм» «Мастерской Дмитрия Брусникина»
На «Афише» 9 апреля, в 12.00, пройдет премьера трансляции моноспектакля «Сонм» «Мастерской Дмитрия Брусникина».
Общество
Австрия смягчает режим карантина
Австрия смягчает режим карантина.
Армия и оружие
Россия нашла изъяны в докладе ОЗХО по инцидентам с химоружием в Сирии
Доклад Группы по расследованию и идентификации Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) относительно якобы применения сирийскими войсками химоружия в Аль-Латамне в марте 2017 года не вызывает доверия, он составлен с изъянами, заявили в постпредстве России при ОЗХО.
Общество
В Приморье подтверждено четыре новых случая заражения коронавирусом
К 11 ранее официально подтвержденным случаям COVID-19, как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Приморье, прибавились еще четыре.
Единоборства
Конор: «Хабиб – русалочка. Кто самый великий, вы уже знаете»
Хабиб – русалочка, которая укутывает твои ноги.
Здоровье
Вирусологи РФ предупредили о некрозе мозга из-за коронавируса
Ученые ранее изучили результаты томографии заразившихся коронавирусом пассажиров лайнера Diamond Princess и обнаружили поражения легких у переболевших COVID-19 без симптомов.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Кино
Вышел трейлер фильма Extraction с Крисом Хемсвортом
Политика
Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса
Россия в этом году недополучит из-за коронавируса нефтегазовые и другие доходы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с фракцией ЛДПР.
Авто
Mahindra отказалась инвестировать в SsangYong
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Общество
«Аэрофлот» перестал возвращать деньги за отменённые авиарейсы
Москва, 8 апреля 2020, 18:05 — REGNUM Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» перестала возвращать своим клиентам деньги за отмененные авиарейсы.
Авто
Роспатент раскрыл названия новых моделей АвтоВАЗа
Все перечисленные названия до сих пор активны, поэтому работать над «неймингом» будущих моделей вазовцам точно не придется.
Происшествия
Подавший сигнал тревоги A320 из Тюмени приземлился в Москве
Подавший сигнал тревоги самолет из Тюмени приземлился в «Шереметьево».
Кино
Спин-офф «Ходячих мертвецов» расскажет о судьбе Рика Граймса
Судьба главного героя сериала Ходячих мертвецов Рика Грамса, который исчез из шоу в конце девятого сезона, станет известна в новом спин-оффе.
Общество
Турецкие власти ограничили экспорт лимонов
Турецкие власти ограничили экспорт лимонов, посчитав, что их может не хватить внутри страны.