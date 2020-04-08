Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксПутин сравнил коронавирус с печенегами и половцами

Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную.
Читать в источнике
Комментировать547

Подробнее о событии

Путин пообещал победу над коронавирусом вслед за печенегами и половцами

РБК09:20

Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами: объясняем, кто это такие

Екатеринбург Онлайн10:36

Путин не первый раз вспоминает про половцев и печенегов. Цитата 2010 года

V1.ru10:51

Печенеги из обращения Путина превратились в поэтический мем

Lenta.ru11:37

«Победим и эту заразу». Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

РИА Новости09:17

Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами

Интерфакс09:01

Историк оценил сравнение Путиным коронавируса с печенегами: страшные атаки

Московский Комсомолец12:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 21:04, Ашберн
Наука

Найден препарат, подавляющий коронавирус за двое суток

Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
РИА Новости 15:40
Политика

Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Lenta.ru 09:43
Общество

Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке

Мужчина в Петербурге, гулявший с ребенком на детской площадке несмотря на ограничения из-за коронавируса, оштрафован на 15 тысяч рублей, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 15:35
Технологии

Sony показала новый геймпад для PlayStation 5

ФАН вчера в 22:55
Энергетика

Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%

Сокращение добычи в России Новый возможный объем сокращения в 1,6 млн барр. в сутки в пять раз больше предыдущего уровня (0,3 млн барр. в сутки), на который Россия согласилась снизить свою добычу в декабре 2019 года в рамках сделки ОПЕК +.
РБК 13:23
Экономика

Украина подготовила новые претензии к Газпрому

Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.
REGNUM вчера в 11:02
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Российская газета 10:52
Экономика

Налог на проценты с депозитов может затронуть больше 1% граждан России

Москва, 8 апреля 2020, 07:35 — REGNUM Необходимость уплаты НДФЛ на процентные доходы по вкладам, превышающим миллион рублей, может затронуть больше граждан России, чем планировалось ранее, пишут 8 апреля «Известия» со ссылкой на экспертов.
REGNUM 00:35
Шоу-бизнес

Молодая жена Александра Гордона призналась, что устала от детей

Как позже признавалась Екатерина, отношения с Александром были лучшими в ее жизни, а причиной расставания стала ее глупость и неопытность, ведь Гордону нужна была хозяйственная жена, а 20-летняя Катя была не готова к семейному быту, а кроме того, не ладила с семьей супруга.
Paparazzi.ru 08:45
Наука

Общие черты пациентов, умерших от коронавируса, назвали ученые

Течение COVID-19 у 85 пациентов проанализировали ученые из США и Китая.
Live24 02:02
Политика

Помпео заявил о пересмотре объема финансирования ВОЗ со стороны США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил на брифинге в Вашингтоне, что страна пересмотрит объем финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), поскольку она действует неэффективно и не дает должных результатов.
Известия 20:09
Происшествия

Число жертв пожара в доме престарелых в Москве выросло до четырех

Число погибших в результате пожара в частном доме престарелых на западе Москвы увеличилось до четырех.
РБК 17:49
Культура

На «Афише» пройдет трансляция моноспектакля «Сонм» «Мастерской Дмитрия Брусникина»

На «Афише» 9 апреля, в 12.00, пройдет премьера трансляции моноспектакля «Сонм» «Мастерской Дмитрия Брусникина».
Афиша Daily вчера в 10:12
Общество

Австрия смягчает режим карантина

Австрия смягчает режим карантина.
Piter.tv вчера в 05:44
Армия и оружие

Россия нашла изъяны в докладе ОЗХО по инцидентам с химоружием в Сирии

Доклад Группы по расследованию и идентификации Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) относительно якобы применения сирийскими войсками химоружия в Аль-Латамне в марте 2017 года не вызывает доверия, он составлен с изъянами, заявили в постпредстве России при ОЗХО.
Взгляд.ру 12:20
Футбол

Моуринью провёл тренировку в парке с игроками «Тоттенхэма»

Чемпионат 03:39
Общество

В Приморье подтверждено четыре новых случая заражения коронавирусом

К 11 ранее официально подтвержденным случаям COVID-19, как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Приморье, прибавились еще четыре.
Primpress.ru 04:40
Единоборства

Конор: «Хабиб – русалочка. Кто самый великий, вы уже знаете»

Хабиб – русалочка, которая укутывает твои ноги.
Sports.ru 15:40
Здоровье

Вирусологи РФ предупредили о некрозе мозга из-за коронавируса

Ученые ранее изучили результаты томографии заразившихся коронавирусом пассажиров лайнера Diamond Princess и обнаружили поражения легких у переболевших COVID-19 без симптомов.
Москва 24 20:34
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 10:55
Кино

Вышел трейлер фильма Extraction с Крисом Хемсвортом

Piter.tv вчера в 08:40
Политика

Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса

Россия в этом году недополучит из-за коронавируса нефтегазовые и другие доходы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с фракцией ЛДПР.
РИА Новости 16:34
Авто

Mahindra отказалась инвестировать в SsangYong

32CARS.ru вчера в 07:40
Общество

Мэр Южно-Курильска извинился за пошлое видео со своей подчиненной

Пятый канал 14:04
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Общество

«Аэрофлот» перестал возвращать деньги за отменённые авиарейсы

Москва, 8 апреля 2020, 18:05 — REGNUM Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» перестала возвращать своим клиентам деньги за отмененные авиарейсы.
REGNUM 11:05
Авто

Роспатент раскрыл названия новых моделей АвтоВАЗа

Все перечисленные названия до сих пор активны, поэтому работать над «неймингом» будущих моделей вазовцам точно не придется.
Автоновости дня вчера в 04:55
Происшествия

Подавший сигнал тревоги A320 из Тюмени приземлился в Москве

Подавший сигнал тревоги самолет из Тюмени приземлился в «Шереметьево».
BFM.ru 08:21
Кино

Спин-офф «Ходячих мертвецов» расскажет о судьбе Рика Граймса

Судьба главного героя сериала Ходячих мертвецов Рика Грамса, который исчез из шоу в конце девятого сезона, станет известна в новом спин-оффе.
NewInform 04:37
Общество

Турецкие власти ограничили экспорт лимонов

Турецкие власти ограничили экспорт лимонов, посчитав, что их может не хватить внутри страны.
Телеканал Санкт-Петербург 10:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное