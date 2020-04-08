Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную.

Наука Найден препарат, подавляющий коронавирус за двое суток Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.

Общество Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке Мужчина в Петербурге, гулявший с ребенком на детской площадке несмотря на ограничения из-за коронавируса, оштрафован на 15 тысяч рублей, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Энергетика Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14% Сокращение добычи в России Новый возможный объем сокращения в 1,6 млн барр. в сутки в пять раз больше предыдущего уровня (0,3 млн барр. в сутки), на который Россия согласилась снизить свою добычу в декабре 2019 года в рамках сделки ОПЕК +.

Экономика Украина подготовила новые претензии к Газпрому Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.

Общество Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.

Экономика Налог на проценты с депозитов может затронуть больше 1% граждан России Москва, 8 апреля 2020, 07:35 — REGNUM Необходимость уплаты НДФЛ на процентные доходы по вкладам, превышающим миллион рублей, может затронуть больше граждан России, чем планировалось ранее, пишут 8 апреля «Известия» со ссылкой на экспертов.

Шоу-бизнес Молодая жена Александра Гордона призналась, что устала от детей Как позже признавалась Екатерина, отношения с Александром были лучшими в ее жизни, а причиной расставания стала ее глупость и неопытность, ведь Гордону нужна была хозяйственная жена, а 20-летняя Катя была не готова к семейному быту, а кроме того, не ладила с семьей супруга.

Политика Помпео заявил о пересмотре объема финансирования ВОЗ со стороны США Госсекретарь США Майк Помпео заявил на брифинге в Вашингтоне, что страна пересмотрит объем финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), поскольку она действует неэффективно и не дает должных результатов.

Армия и оружие Россия нашла изъяны в докладе ОЗХО по инцидентам с химоружием в Сирии Доклад Группы по расследованию и идентификации Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) относительно якобы применения сирийскими войсками химоружия в Аль-Латамне в марте 2017 года не вызывает доверия, он составлен с изъянами, заявили в постпредстве России при ОЗХО.

Общество В Приморье подтверждено четыре новых случая заражения коронавирусом К 11 ранее официально подтвержденным случаям COVID-19, как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Приморье, прибавились еще четыре.

Здоровье Вирусологи РФ предупредили о некрозе мозга из-за коронавируса Ученые ранее изучили результаты томографии заразившихся коронавирусом пассажиров лайнера Diamond Princess и обнаружили поражения легких у переболевших COVID-19 без симптомов.

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Общество Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.

Авто Роспатент раскрыл названия новых моделей АвтоВАЗа Все перечисленные названия до сих пор активны, поэтому работать над «неймингом» будущих моделей вазовцам точно не придется.