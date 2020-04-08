Коронавирус

МР7.руМР7.руПутин сравнил коронавирус с терзавшими Русь печенегами

Глава государства философично заметил, что «все проходит, и это пройдет» и привел исторические параллели с нынешней ситуацией с коронавирусом. «Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия», — сказал Путин.
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Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами: объясняем, кто это такие

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Комаровский уверен, что респиратор является лучшим средством защиты от коронавируса.
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Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.
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Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

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Путин попросил создать условия для возвращения обычного графика работы

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо создать условия, чтобы все компании, организации, бизнесмены возвращались к нормальному графику работы, передает пресс-служба Кремля.
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В США зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавируса

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РИА Новости вчера в 03:45
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Путин ввел выплаты безработным родителям с детьми

Президент России Владимир Путин заявил, что будут осуществляться выплаты безработным родителям с детьми в размере 3 тысячи рублей на ребенка в месяц.
Московский Комсомолец вчера в 09:02
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Ученый предсказал катастрофу Земле хуже последнего массового вымирания

ToDay News Ufa 07 апреля в 13:30
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Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.
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В Италии достигнут самый высокий показатель по выздоровевшим за сутки

Общее количество выздоровевших выросло до 26 491 человек, за сутки выздоровели 2099 пациентов, что стало самым высоким показателем по выздоровевшим за время эпидемии.
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Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолёт с россиянами

Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолёт компании Аэрофлот с россиянами, которые решили вернуться на родину, сообщает РБК.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 05:41
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Проценко назвал число пациентов в больнице в Коммунарке

На лечении в больнице в Коммунарке состоят 389 человек, сообщил во вторник, 7 апреля, главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
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РИА Новости вчера в 03:45
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На Украине заявили о готовности к прекращению транзита газа из России

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На Украине уголовники избили двух полковников полиции

Стали известны детали групповой драки из-за автомобильной аварии, в которой пострадали два полковника полиции Украины в Харькове, 7 апреля сообщает Страна.UA, ссылаясь на источник в полиции.
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"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
Газета.Ru вчера в 14:33
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WSJ узнала о покупке Эр-Риядом акций четырех нефтекомпаний на $1 млрд

Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) купил акции сразу нескольких нефтегазовых европейских компаний, пользуясь снижением котировок в условиях пандемии коронавируса и падения цен на нефть.
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Газета.Ru вчера в 09:15
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Путин объявил новые меры поддержки бизнеса и населения

В качестве экстренной дополнительной помощи пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса получат отсрочку на уплату страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев и отсрочку по всем налогам, кроме НДС, также на шесть месяцев.
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О прекращении военной операции против хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене заявил в среду вечером официальный представитель просаудовской коалиции полковник Турки аль-Малики, сообщает телеканал Al Arabia.
Известия вчера в 20:51
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Происшествия

ДТП с двумя жертвами произошло на трассе в Жигулевске

На трассе М-5 в районе 966 километра столкнулись два грузовых и один легковой автомобиль.
Известия вчера в 14:35
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Минобороны России рассказало о работе полевого госпиталя в Бергамо

RT на русском вчера в 22:45
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