Спорт

Вести.RuВести.RuПутин срочно созывает руководителей всех спортивных федераций

Президент РФ Владимир Путин вызвал руководителей всех спортивных федераций на круглый стол. Встреча состоится 28 ноября в администрации президента. Ее темой станет обсуждение возможных жестких санкций в отношении России и российского спорта.
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с чего всё началось

Руководители спортивных федераций срочно вызваны в администрацию президента РФ

Как стало известно «Чемпионату», в ближайшее время в администрации президента России Владимира Путина состоится круглый стол с участием руководителей спортивных федераций.
Чемпионат01:35

Подробнее о событии

Руководители спортивных федераций срочно вызваны в администрацию президента РФ

Чемпионат01:35

Стала известна дата встречи Путина с руководителями спортивных федераций

Sport24.ru03:13

Кремль не готовит встречу по возможному введению санкций против спортсменов России

Спорт-Экспресс03:47

В администрацию президента России вызваны руководители спортивных федераций («Чемпионат»)

Sports.ru02:38

В администрацию президента вызваны руководители спортивных федераций

Спорт день за днем02:11

Руководители спортивных федераций срочно вызваны в администрацию Путина

Газета.Ru01:52

Путин вызвал на разговор руководителей спортивных федераций

Metaratings02:16
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В Саратовской области превышен эпидпорог по ОРВИ

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Взгляд-инфо вчера в 23:27
Спорт

ВАДА рекомендует полностью изолировать Россию от мирового спорта

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Пригожин, Галкин, Лолита, Лазарев и Королёва поддержали певца Золотой голос России не выдержал оскорблений в адрес коллеги и заступился за неё.
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Накануне пользователи Reddit обратили внимание, что всего за несколько часов Valve удалила из Steam около тысячи игр.
Gmbox.ru 03:39
Армия и оружие

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News-24.ru 23 ноября в 06:32
Наука

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Учёные из шведского Каролинского института выявили зависимость риска развития рака от группы крови пациента.
Live24 вчера в 02:25
Общество

Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ

Председатель правительства прокомментировал заявление главы ВТБ Андрея Костина о целесообразности освобождения малоимущих от уплаты этого налога.
РИА Новости вчера в 12:21
Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзитному контракту

"Нафтогаз" настаивает на заключении нового транзитного контракта с российской компанией "Газпром" в соответствии с европейскими правилами.
РЕН ТВ вчера в 08:52
Политика

Зачем Майкл Блумберг хочет стать президентом США

Миллиардер (состояние – $54,1 млрд), основатель и главный владелец медиакомпании Bloomberg LP (почти 90% акций) вступил в президентскую гонку, «чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку».
Ведомости вчера в 15:57
Происшествия

Еще один экс-фигурант «московского дела» подал иск к Минфину

Бывший фигурант дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля Сергей Абаничев подал в Тверской суд столицы иск о реабилитации с требованием взыскать с Минфина РФ компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб. за необоснованное уголовное преследование и содержание под стражей, сообщил председатель ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павел Чиков.
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Число пострадавших в результате сильного землетрясения в Албании, которое произошло в ночь на вторник, 26 ноября, по последним данным, возросло до 325.
RT на русском 02:48
Культура

Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал вчера в 09:00
Политика

МИД одобрил решение суда в Гааге по керченскому инциденту

МИД РФ оценил тот факт, что межгосударственный арбитражный трибунал в Гааге учел позицию Москвы при обсуждении иска по делу о нарушении украинскими военными кораблями госграницы РФ в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
Газета.Ru вчера в 14:37
Авто

К выходу готовится новый Nissan X-Trail

Японский автопроизводитель Nissan готовит к дебюту новое поколение кроссовера Nissan X-Trail, не обновлявшегося ещё с 2013 года.
Автоновости дня вчера в 05:25
Финансы

Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

Операции в европейской валюте больше не приносят российским банкам прибыли, от них стоит отказаться.
REGNUM 02:09
Киберспорт

26 ноября в Dota 2 выйдет обновление The Outlanders

Стало известно, что Valve планирует выпустить обновление The Outlanders 26 ноября.
Inc-news.ru 23 ноября в 04:07
Происшествия

Адвокат заявил об отмене дела против замглавы Росалкогольрегулирования

Адвокат заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной подтвердил, что прокурор отменил постановление о возбуждении дела против его подзащитной.
RT на русском 03:11
Футбол

РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера в ноябре

Пресс-служба Российской Премьер-лиги опубликовала список претендентов на звание лучшего тренера в ноябре.
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Шоу-бизнес

Сына Елены Яковлевой избили за-за татуировок

Сын известной актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, когда-то украсил свое тело татуировками.
Shraibikus News вчера в 05:23
Политика

К посольству Украины принесли унитазы взамен исчезнувших с кораблей

Активисты принесли раскрашенные в цвета украинского флага унитазы с надписью «Поддержим боевую мощь Украины» к посольству страны в Москве.
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Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты

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Возбуждено дело о хищениях в энергетической сфере Дагестана

В сообщении на сайте говорится, что в 2017-2018 г. подозреваемые в преступлении вносили на лицевые счета абонентов необоснованные показания, составляли незаконные акты безучетного потребления электроэнергии, а также скрывали потери электроэнергии при ее транспортировке.
The Moscow Post 03:21
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
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Армия и оружие

Турция поставила С-400 на дежурство вопреки угрозам США

REGNUM вчера в 17:25
Шоу-бизнес

«Пятый месяц»: Раскрыты детали «беременности» Светланы Ходченковой

Ещё пару месяцев назад возникли слухи о романе Светланы Ходченковой с Семёном Слепаковым.
Bimru.ru вчера в 06:59
Политика

Украина примет закон о «крымской автономии»

В Конституции Украины появятся статьи о крымско-татарском народе и крымской автономии.
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Общество

Роспотребнадзор дал советы перед «черной пятницей»

Согласно опросу, в акциях участвует 63% россиян. Больше остальных покупки в «черную пятницу» совершают жители Нижнего Новгорода и Казани.
Коммерсантъ вчера в 21:58
Общество

Легендарный кардиохирург Бокерия продолжит оперировать

Pravda.Ru 02:07
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