Как стало известно «Чемпионату», в ближайшее время в администрации президента России Владимира Путина состоится круглый стол с участием руководителей спортивных федераций.

с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин вызвал руководителей всех спортивных федераций на круглый стол. Встреча состоится 28 ноября в администрации президента. Ее темой станет обсуждение возможных жестких санкций в отношении России и российского спорта.

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