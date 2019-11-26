Спорт
Вести.RuПутин срочно созывает руководителей всех спортивных федераций
Президент РФ Владимир Путин вызвал руководителей всех спортивных федераций на круглый стол. Встреча состоится 28 ноября в администрации президента. Ее темой станет обсуждение возможных жестких санкций в отношении России и российского спорта.
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Как стало известно «Чемпионату», в ближайшее время в администрации президента России Владимира Путина состоится круглый стол с участием руководителей спортивных федераций.Чемпионат01:35
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